Nạn nhân bị đuối nước ngừng tim, ngừng thở may mắn được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cứu sống.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoảng 6h ngày 21/7, khi đoàn y bác sĩ đang đi nghỉ dưỡng tại bãi biển Nhật Lệ thì nhận được tin một người đàn ông vừa được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sau khi bị đuối nước . Nạn nhân lúc này đã ngừng tim, ngừng thở, nguy kịch.

Ngay lập tức, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phối hợp với kíp cấp cứu 115 địa phương sử dụng các dụng cụ trong hộp cấp cứu để tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR).

Kíp cấp cứu gồm 5 cán bộ y tế, các thành viên thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản.

Sau khoảng 10 phút nỗ lực cấp cứu liên tục, nạn nhân đã có lại tuần hoàn và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Đang đi nghỉ dưỡng, 5 y bác sĩ cứu sống nạn nhân ngừng tim trên bãi biển Nhật Lệ( Ảnh chụp màn hình)

BS.CKI Đào Văn Đại (Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang), người trực tiếp cứu nạn nhân, cho biết thời gian “vàng” để cứu người đuối nước chỉ tính bằng từng phút. Việc phát hiện sớm và sơ cứu đúng kỹ thuật có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống cũng như giảm nguy cơ di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người bị đuối nước cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nước bằng phương pháp an toàn, đồng thời gọi cấp cứu 115. Nếu nạn nhân ngừng thở hoặc ngừng tim, cần lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) liên tục cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận.

Người dân tuyệt đối không áp dụng các biện pháp dân gian như dốc ngược nạn nhân, vác chạy hay ép nước ra khỏi bụng vì không có tác dụng, thậm chí làm chậm “thời gian vàng” cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi vì nguy cơ suy hô hấp hoặc phù phổi có thể xuất hiện muộn.