Đáng kinh ngạc: Mẹ bỉm vừa bế con vài tuần tuổi vừa tập gym, body khiến ai nấy thốt lên "đỉnh"

Chị em nào cũng nhận định vài tuần đến vài tháng sau sinh là lúc bản thân stress nhất với cơ thể của mình. Lúc này người còn cả "rổ mỡ bụng", chưa kể phải ăn uống để có sữa cho con khiến cân nặng của chị em không thể nào mà xuống được.

Thế nhưng đó là ai chứ không phải mẹ bỉm này. Ngay sau khi sinh nở, chị Mỹ Duyên (vận động viên quốc gia, biệt danh Duyên Suzi, sống tại TP Bảo Lộc) đã nhanh chóng hồi phục cả sức khỏe lẫn vóc dáng. Chỉ vài tuần sau khi sinh, mẹ bỉm vừa bế con vừa thực hiện những động tác gym thành thục khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.

Ai làm lại mẹ bỉm này: Vừa bế con vài tuần tuổi vừa tập gym, body khiến ai nấy thốt lên "đỉnh"

Một số người cho rằng điều này khá nguy hiểm vì cơ thể vừa sinh xong còn yếu, không nên vội vàng quay trở lại tập gym như vậy. Tuy nhiên, là một vận động viên quốc gia, lại có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực làm huấn luyện viên, chị Duyên hiểu rất rõ sức khỏe của bản thân. Khi mới quay trở lại, bà mẹ trẻ không vội vàng tập động tác nặng ngay mà chỉ tập luyện với cường độ nhẹ nhàng, khởi động mà thôi.

Nhìn chị Duyên ai cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng. Mới sinh xong mà đã sở hữu body thon gọn bất ngờ, đây cũng là hình mẫu mà nhiều chị em mong muốn hướng tới. Tuy nhiên, mức độ giảm cân của mỗi người không giống nhau, các mẹ càng không thể bắt chước hay giảm cân như thế bởi còn tùy thuộc vào cơ thể mọi người. Các mẹ bỉm khác muốn tập gym thì nên đợi sức khỏe hồi phục và nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ cũng như PT.

Trước đó, trong quá trình bầu bí, chị Duyên cũng vẫn duy trì tập luyện. "Ngay khi biết có bầu, mình giảm đi 70% so với cường độ cũ. Các bài mình tập nhẹ hơn mức tạ, chỉ 30% so với sức bình thường. Vì mình cũng đã từng là vận động viên thi đấu nên các bài tập các bạn thấy là nặng nhưng so với mình chỉ là mức bình thường.

Trong quá trình bầu bí, mình vẫn cố gắng bổ sung đủ đạm, giảm tinh bột, chia các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, bổ sung thêm trái cây rau mỗi ngày. Mình ăn đủ đạm nên cơ thể cảm thấy có rất nhiều năng lượng để không mệt mỏi. Ngoài ra, mình uống đủ 2,3 lít nước mỗi ngày nữa", chị Duyên chia sẻ.

Chị Duyên đang là vận động viên chuyên nghiệp, đây là hình ảnh trước khi mang bầu

Bà mẹ trẻ cho rằng gym giúp mẹ dễ dàng hơn trong việc sinh nở. Chưa kể, sau sinh mẹ cũng dễ dàng lấy lại vóc dáng như ban đầu và quả thực là như thế.

Bên cạnh luyện tập, ưu tiên và chú trọng hơn chế độ ăn lành mạnh (healthy & eatclean) cũng rất quan trọng. Ưu tiên nhất trong bữa ăn là chất xơ có trong rau củ và các loại hạt; đạm và protein có trong thịt cá trứng sữa.

Tập gym khá nguy hiểm đối với sức khoẻ mẹ sau sinh nếu người đó không có kiến thức và kinh nghiệm vận động đúng cách. Còn nếu biết cách tập luyện thì như mọi người đã thấy, chị Duyên không chỉ có sức khỏe tốt mà con sinh ra cũng rất khỏe mạnh, cân nặng vượt chỉ tiêu, hiện tại body cũng thon gọn, là mơ ước của nhiều mẹ bỉm.