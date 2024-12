Diễn viên nữ đóng phim "Sex and the City" 50 tuổi trẻ như 25: Bí quyết liên quan đến việc ai cũng làm mỗi đêm

"Sex and the City" là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ, được ra mắt lần đầu vào năm 1998.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp và những mối quan hệ phức tạp của bốn người phụ nữ sống tại New York: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes. Với lối kể chuyện sắc sảo, hài hước, chân thực, "Sex and the City" đã trở thành biểu tượng của sự tự do, hiện đại và phong cách sống.

Trong bộ phim, Elizabeth Banks đảm nhận vai khách mời - Catherine, vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte thích. Vai diễn này không chỉ khiến cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả mà còn giúp cô có mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám khác.

Elizabeth Banks đảm nhận vai khách mời trong phim "Sex and the City"

Trong buổi ra mắt bộ phim mới vào tháng 8 vừa qua, Elizabeth khiến khán giả ngỡ ngàng với làn da căng bóng, ít khuyết điểm cùng vóc dáng thon gọn, đầy sức sống.

Ở tuổi 50, cô trông như mới 25, bí quyết được cô chia sẻ không phải mỹ phẩm đắt tiền hay liệu pháp chăm sóc đặc biệt, mà nằm ở một thói quen đơn giản mỗi đêm: Ngủ thật ngon.

Elizabeth gây sốt vì diện lại chiếc váy mà mình đã mặc 16 năm trước, trông cô bây giờ vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện làn da. Một giấc ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể và não bộ hoạt động tốt hơn mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo da, giảm viêm, duy trì độ ẩm, tăng sản xuất collagen. Do đó, chị em cần đảm bảo có một giấc ngủ đủ và chất lượng để có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Một giấc ngủ chất lượng là giấc ngủ trải qua đầy đủ 4 giai đoạn gồm: ru ngủ, ngủ nông, ngủ sâu và REM (chuyển động mắt nhanh). Mỗi chu kỳ giấc ngủ kéo dài khoảng 90 phút, sau đó cơ thể tiếp tục bước vào chu kỳ mới. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến hết đêm và bạn sẽ thức dậy tự nhiên nhờ đồng hồ sinh học khi một ngày mới bắt đầu.

Một giấc ngủ ngon cần đáp ứng đủ hai tiêu chí quan trọng: ngủ đủ thời gian và ngủ sâu. Khi thức giấc, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Lợi ích của giấc ngủ ngon đối với làn da và sức khỏe

Giấc ngủ chất lượng không chỉ mang lại tinh thần sảng khoái mà còn là yếu tố quyết định giúp duy trì làn da trẻ trung và một cơ thể khỏe mạnh. Những lợi ích đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học:

1. Làm đẹp và tái tạo làn da

Theo một nghiên cứu đăng trên Clinical and Experimental Dermatology, trong khi ngủ sâu, quá trình tái tạo tế bào da tăng gấp đôi so với ban ngày, giúp làn da phục hồi sau tổn thương bởi tia UV, ô nhiễm và căng thẳng.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Giấc ngủ ngon giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu từ European Heart Journal, ngủ đủ giấc làm giảm tới 15% nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến động mạch vành.

3. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Ngủ sâu giúp cơ thể sản xuất cytokine – protein quan trọng trong việc chống viêm và bảo vệ khỏi nhiễm trùng. Một nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho thấy, những người ngủ ít hơn 7 tiếng có nguy cơ bị cảm cúm cao hơn gấp ba lần so với những người ngủ đủ giấc.

4. Ổn định cân nặng

Khi ngủ đủ, cơ thể sản xuất hormone leptin (kiểm soát cảm giác no) và giảm hormone ghrelin (gây đói). Một nghiên cứu trên Annals of Internal Medicine khẳng định, giấc ngủ ngon giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn và giảm nguy cơ béo phì.

5. Tăng cường trí nhớ và tinh thần

Trong giai đoạn REM, não xử lý thông tin và củng cố trí nhớ. Giấc ngủ không đủ hoặc không sâu có thể gây suy giảm trí nhớ và giảm khả năng tập trung.

6. Cân bằng hormone và ngăn ngừa lão hóa

Trong lúc ngủ, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng (GH), giúp sửa chữa tế bào tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

7. Sản sinh collagen

Giấc ngủ ngon kích thích sản sinh collagen – yếu tố làm da căng mịn và đàn hồi. Mất ngủ hoặc thiếu ngủ có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây sạm da và hình thành nếp nhăn.

Giấc ngủ ngon chính là "liều thuốc vàng" miễn phí giúp bạn giữ gìn nhan sắc và cải thiện sức khỏe toàn diện. Đầu tư vào chất lượng giấc ngủ là cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần.