Đang học Học viện Ngoại giao vẫn thi lại, nam sinh bất ngờ trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc

Đang là sinh viên Học viện Ngoại giao, Nguyễn Thanh Bình vẫn quyết định thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với 28,75 điểm.

Đang là sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao, Nguyễn Thanh Bình vẫn âm thầm đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Quyết định tưởng như “đi ngược số đông” ấy lại đưa nam sinh trở thành một trong hai thí sinh tự do đầu tiên giành vị trí thủ khoa của kỳ thi, đồng thời là thủ khoa khối C00 toàn quốc với 28,75/30 điểm.

“Buổi sáng tra điểm xong, mình chỉ biết vậy thôi, sau đó mình phải đi thi tiếp trên trường”.

Đó là cách Nguyễn Thanh Bình (SN 2006), sinh viên năm hai ngành Luật thương mại quốc tế, Học viện Ngoại giao, nhớ lại buổi sáng đặc biệt ngày 1/7.

Nguyễn Thanh Bình - thủ khoa khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong khi hàng triệu sĩ tử hồi hộp chờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Bình cũng mở điện thoại tra cứu kết quả như bao người khác. Tuy nhiên, khác với phần lớn thí sinh, nam sinh không còn là học sinh lớp 12 mà đã có hai năm học đại học. Tra điểm xong, Bình chỉ kịp báo tin cho gia đình và thầy cô rồi lại tất bật đến trường để hoàn thành một bài thi học phần tại trường đại học mình đang theo học

Phải đến khi trở về nhà, điện thoại liên tục hiện những tin nhắn chúc mừng, Bình mới biết mình không chỉ đạt điểm cao mà còn trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với 28,75 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,5; Địa lý 10). Đặc biệt hơn, nam sinh còn là một trong hai thí sinh tự do đầu tiên giành vị trí thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Mình bất ngờ và rất mừng vì không nghĩ mình sẽ đạt được vị trí thủ khoa như vậy. Buổi sáng tra điểm xong, mình cũng chỉ biết vậy thôi, sau đó mình phải đi thi trên trường nữa. Đến lúc thi xong về nhà, thấy quá trời tin nhắn chúc mừng của mọi người, mình mới biết mình là thủ khoa. Thực sự mình không tin đâu, nhưng thấy báo đăng, mình mới tin ”, Bình nói.

Thi lại không phải vì Ngoại giao chưa đủ tốt mà vì một giấc mơ đến muộn

Việc một sinh viên của Học viện Ngoại giao quay trở lại dự thi tốt nghiệp THPT khiến không ít người tò mò. Bởi với nhiều học sinh, đỗ vào ngôi trường này đã là một thành công đáng mơ ước. Thế nhưng, với Bình, 2 năm học đại học lại là khoảng thời gian giúp nam sinh hiểu rõ hơn mình thực sự muốn theo đuổi điều gì.

Nam sinh cho biết lần thi lại này trước hết là để thử sức với tổ hợp khoa học xã hội. Trước đây, vì mục tiêu xét tuyển đại học, Bình chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên nên chưa từng có cơ hội dự thi các môn Lịch sử và Địa lý. Sau 2 năm, Bình muốn tự kiểm chứng xem khả năng của bản thân sẽ đi được đến đâu nếu thử sức ở một lĩnh vực khác.

Quan trọng hơn, chính những trải nghiệm sau khi bước vào đại học đã khiến Bình thay đổi định hướng nghề nghiệp. Trong 2 năm học đại học, bên cạnh việc học ở Học viện Ngoại giao, Bình còn đi dạy thêm. Càng đứng lớp, Bình càng nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với công việc giảng dạy và quyết định theo đuổi ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Không phải Ngoại giao không đủ tốt đâu, Ngoại giao thực sự rất tốt. Sau 2 năm học ở trường, mình đã học được rất nhiều thứ. Thầy cô rất giỏi và luôn hỗ trợ mình. Bạn bè xung quanh mình cũng giỏi, môi trường thì tốt. Tất cả tạo cho mình động lực để phấn đấu phát triển.

Còn về việc tại sao không chọn Sư phạm ngay từ đầu đó là vì ngày trước, mình không định hướng học sư phạm, cũng không nghĩ mình sẽ thi sư phạm. Nhưng trong 2 năm học đại học, bên cạnh việc học mình còn đi dạy nữa. Việc đi dạy thêm giúp mình có thêm những định hướng rõ ràng hơn, mình biết được bản thân muốn gì và giỏi cái gì. Vậy là mình quyết định thi lại để theo đuổi đam mê” , Bình cho hay.

Bình đang là sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao

Nhưng vì muốn thử sức cũng như đã tìm ra định hướng mới, nam sinh vẫn quyết định thi lại

Điều thú vị là quyết định này ban đầu chỉ có mẹ của Bình biết. Bà từng lo con trai sẽ bị “đuối” khi vừa học đại học vừa ôn thi, nhưng sau khi nghe con chia sẻ kế hoạch học tập, bà dần yên tâm và ủng hộ. Đến ngày công bố điểm, ngay cả các chị gái của Bình cũng bất ngờ vì trước đó không hề biết em trai đã âm thầm đăng ký dự thi.

Nam sinh cũng khẳng định, việc thi lại không có nghĩa phủ nhận 2 năm học ở Học viện Ngoại giao. Ngược lại, quãng thời gian ấy chính là nền tảng giúp nam sinh trưởng thành hơn và tìm thấy con đường mình thực sự muốn đi.

Một năm ôn thi “chill chill”, bình tĩnh trước đề Văn gây tranh luận

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng thí sinh thi lại sẽ gặp bất lợi vì quên kiến thức hoặc khó duy trì nhịp học, Bình cho biết bản thân đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ mùa hè năm ngoái. Thay vì học dồn, nam sinh chia việc ôn luyện thành nhiều giai đoạn, mỗi ngày học một ít để giữ nhịp đều đặn và tránh áp lực kéo dài.

Theo Bình, chương trình giáo dục phổ thông mới không khiến kiến thức thay đổi quá nhiều, điều khó nhất là làm quen với cách ra đề và phương pháp đánh giá mới. Bên cạnh đó, việc từng trải qua nhiều kỳ thi cũng giúp nam sinh có lợi thế về tâm lý khi bước vào phòng thi.

Nam sinh chia sẻ: “Hồi cấp 3 mình học khá đều các môn nên việc ôn thi lần này khá nhẹ nhàng. Hơn nữa, mình đã bắt đầu định hướng cho việc thi lại từ hè năm ngoái, tính đến bây giờ thì thời gian chuẩn bị khá dài rồi, gần 1 năm lận, bởi vậy việc học việc ôn với mình nó chill chill nhẹ nhàng, không quá áp lực. Mình học chia theo giai đoạn, mỗi ngày học một ít, như thế sẽ nhẹ nhàng, không bị nặng kiến thức mà bản thân mình thì vẫn duy trì được động lực, không dễ bị nản”.

Ngoài ra, 2 năm học đại học cũng mang lại cho Bình nhiều trải nghiệm và vốn sống hơn. Theo nam sinh, điều này hỗ trợ đáng kể khi xử lý những câu hỏi đòi hỏi tư duy, đặc biệt là phần nghị luận xã hội của môn Ngữ văn.

Hồi cấp 3, Bình đã khá đều tất cả các môn nên quá trình ôn thi lại của nam sinh không gặp quá nhiều khó khăn

Là thí sinh đạt 9,25 điểm Văn, Bình cũng chia sẻ góc nhìn của mình về đề thi năm nay, trong đó có câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” từng tạo nhiều tranh luận sau kỳ thi. Với Bình, đây là một dạng đề mới nhưng không phải là câu hỏi quá khó nếu đọc kỹ yêu cầu.

Trước kỳ thi, Bình cũng không dành quá nhiều thời gian cho môn Văn mà chọn cách xem lại đề Văn các năm trước cùng hướng dẫn chấm thi chính thức từ Bộ để biết được đề thường yêu cầu gì và khi làm thì làm theo barem điểm như thế. Những năm trước thì đề thường chỉ theo một số dạng nhất định, tuy nhiên năm nay, câu hỏi rất mới và rất lạ. Dù vậy, Bình vẫn làm đúng chiến lược là giữ bình tĩnh, đọc đề, phân tích đề và xem thử là đề đang muốn mình giải quyết theo hướng nào, sau đó viết bài như bình thường.

Sau khi phân tích, Bình hiểu đề bài muốn học sinh với góc nhìn của mình đề xuất một số giải pháp để Việt Nam có thêm các phát minh khoa học đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ đó, Bình tập trung triển khai bài viết theo nhiều nhóm giải pháp khác nhau.

“Từ đề bài như vậy, mình sẽ nghĩ ra một số nhóm biện pháp, ví dụ như các giải pháp từ Chính phủ là gì; từ phía gia đình, xã hội có những biện pháp khuyến khích như thế nào; ngành giáo dục nên có những định hướng ra sao; rồi đối với từng cá nhân học sinh, thế hệ trẻ nên có thái độ như nào, kỹ năng như nào, chuẩn bị kiến thức ra sao... Hướng làm của mình chỉ đơn giản như vậy thôi”, Bình tiết lộ.

Bình (bên trái) đạt 9,25 điểm Văn trong kỳ thi năm nay

Muốn trở thành giáo viên Địa lý và tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày

Sau thành tích ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bình dự định sử dụng kết quả thi để đăng ký vào ngành Sư phạm Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với nam sinh, đây không phải là quyết định bộc phát mà là mục tiêu được hình thành sau 2 năm học tập, trải nghiệm.

Khi được hỏi bản thân của hôm nay khác gì so với trước đây, Bình không nói nhiều về danh hiệu thủ khoa hay số điểm ấn tượng. Điều nam nhắc đến lại là sự thay đổi từng chút một sau mỗi ngày.

“Thanh Bình hôm nay đã cố gắng hơn ngày hôm qua và đã nỗ lực hơn ngày hôm qua một chút. Trong tương lai, mình không dám hứa về một phiên bản gây bất ngờ hơn nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hơn nữa”.

https://kenh14.vn/dang-hoc-hoc-vien-ngoai-giao-van-thi-lai-nam-sinh-bat-ngo-tro-thanh-thu-khoa-khoi-c00-toan-quoc-215260702143406913.chn