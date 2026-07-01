Thủ khoa A00 duy nhất cả nước đạt 30 điểm tuyệt đối, bố mẹ làm nông: "Mình không học thêm, mỗi ngày chỉ làm 1 đề"

Đã tự chấm được 30 điểm sau kỳ thi, nhưng Nguyễn Khắc Công vẫn bất ngờ khi biết mình là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp A00.

Sáng 1/7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) đã trở thành thủ khoa duy nhất của khối thi này trên cả nước.

Thế nhưng sáng hôm ấy, ở gia đình Công, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Bố mẹ Công vẫn đi làm đồng như mọi ngày. Nam sinh tự mình tra cứu điểm thi, rồi chỉ đến khi bố mẹ đi làm về vào buổi trưa mới báo tin.

"Cả nhà vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường. Sáng mình biết điểm, đến trưa khi bố mẹ đi làm về, mình mới nói với bố mẹ. Người đầu tiên mình báo tin là anh trai", Công kể.

Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Điều khiến nam sinh bất ngờ không chỉ là việc mình đạt 30 điểm. Công chia sẻ sau khi thi xong, nam sinh đã tự so đáp án và tin rằng mình làm đúng toàn bộ bài thi.

"Mình rất bất ngờ, vì trước đó mình tự so thì biết được 30 điểm rồi. Nhưng mình bất ngờ hơn là vì không ngờ cả nước chỉ có duy nhất 1 thí sinh được 30 điểm", Công nói.

Anh trai của Công, Nguyễn Khắc Chiến, cũng cho biết cả gia đình đã rất hồi hộp trong suốt thời gian chờ công bố kết quả.

"Lúc thi về Công so đáp án thì thấy đúng hết, nhưng vì sợ có sai sót trong khi tô đáp án nên vẫn không dám chắc chắn. Đến hôm nay khi biết điểm và biết mình là được thủ khoa khối A00, Công báo cho anh trai, bố mẹ và bà ngoại. Cả gia đình vô cùng vui mừng, đặc biệt tự hào. Ai cũng thể hiện niềm hạnh phúc không ngớt", Khắc Chiến chia sẻ.

Công (bên trái) và anh trai

Phía sau thành tích 30 điểm tuyệt đối là một cậu học trò lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng đồi núi của Bắc Ninh, bố mẹ Công đều làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không quá thuận lợi. Tuy nhiên, nam sinh luôn nỗ lực vươn lên bằng chính việc học của mình. Trong mắt người thân, Công không chỉ học giỏi mà còn rất ngoan, sống tình cảm và hiểu chuyện. Dù học hành vất vả nhưng thời gian rảnh, nam sinh vẫn cố gắng phụ giúp bố mẹ việc nhà, hòa đồng với mọi người. Từ bé Công đã hiểu bố mẹ làm đồng rất vất vả nên luôn quyết tâm học.

Bố mẹ tân thủ khoa khối A00 cũng chưa bao giờ tạo áp lực thành tích cho các con. "Bố mẹ mình chỉ nói nếu muốn học thêm ở đâu thì cứ bảo, bố mẹ sẽ cố gắng cho đi học. Nhưng Công cũng chỉ học ở trường, không đăng ký lớp học thêm nào bên ngoài. Chủ yếu em tự học rất chăm chỉ. Em cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thầy cô, bạn bè những câu khó", anh trai Công nói thêm.

Chính Công cũng khẳng định gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất của mình.

"Bố mẹ rất tạo điều kiện để mình có thể học. Mình cần gì bố mẹ sẽ cố gắng đáp ứng hết mức có thể, bố mẹ cũng không bắt ép gì, chỉ khuyên mình học để mở ra được nhiều cơ hội tốt hơn", Công kể.

Dù vậy, nam sinh luôn có một mục tiêu rất rõ ràng là cố gắng để bố mẹ bớt vất vả. Lần này, Công đã biết mình đỗ đại học trước đó vì đã dự thi đánh giá năng lực. Nhưng nam sinh vẫn cố gắng làm bài với mục tiêu lọt được vào top 30% sinh viên điểm cao nhất của ngành để nhận học bổng STEM của Bộ Giáo dục, đỡ cho bố mẹ một phần học phí.

Công chụp ảnh với mẹ trong lễ tuyên dương

Bí quyết học tập của nam sinh không nằm ở việc học thật nhiều mà là học thật chắc, không học thêm, cũng không thức khuya, mỗi ngày nam sinh chỉ dành thời gian giải 1 đề.

"Mình nghĩ bí quyết của mình là giữ được một cái đầu tỉnh táo để có thể nhớ được kiến thức. Nhớ một lần, lần sau thì không bị sai vào đấy nữa. Mỗi ngày mình chỉ luyện 1 đề thôi. Nhưng sau mỗi đề, mình sẽ sai phần nào thì sửa phần đấy, để lần sau không sai nữa", Công chia sẻ

Trong ba môn của tổ hợp A00, điều thú vị là môn Công không tự tin nhất lại lại là Toán. Công học trội nhất môn Lý và lo lắng nhất môn Toán. Trong 3 môn, Toán không hẳn là thế mạnh của Công. Ngay từ cấp THCS, Công đã theo đội tuyển Vật lý và giành giải cấp tỉnh. Vì vậy, khi lên THPT, nam sinh tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh của trường và xuất sắc giành giải Nhì.

"Lớp 10 mình mới bắt đầu cày lại Hóa vì cấp 2 mình chỉ tập trung ôn đội tuyển Lý thôi", Công kể.

Phía sau thành tích 30 điểm tuyệt đối là một cậu học trò lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng đồi núi của Bắc Ninh

Ngoài thời gian học, Công có cuộc sống vui vẻ, thú vị như bao bạn học sinh khác dù nam sinh chia sẻ mình không chơi game, cũng không có thần tượng nào để noi theo: "Mình thích nghe nhạc và trồng cây để giải toả căng thẳng, mình cũng không thần tượng ai cụ thể, chỉ tự đặt mục tiêu, lý do, động lực tại sao mình cần phấn đấu, sau đó mình cố gắng thôi".

Sau kỳ thi, Công dự định đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xa hơn, mục tiêu của nam sinh Bắc Ninh là tiếp tục duy trì thành tích học tập ở bậc đại học.

"Mình sẽ cố gắng để đạt GPA cao nhất trên đại học", Công nói.

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