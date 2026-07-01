Thủ khoa khối D01 nhận tin vui lúc đang ăn sáng với gia đình ở Bờ Hồ: "Bố đọc điểm trước, mình còn tưởng bố nhìn nhầm"

Với 10 điểm Tiếng Anh, 9 điểm Ngữ văn và 10 điểm Toán, Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa D01 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trở thành thủ khoa khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) với tổng điểm 29.

Ở kỳ thi năm nay, Tuệ Minh đạt 10 điểm môn Tiếng Anh, 9 điểm Ngữ văn và 10 điểm Toán.

Sáng nay, gia đình Tuệ Minh không ở nhà chờ kết quả mà cùng nhau lên khu vực hồ Hoàn Kiếm ăn sáng, uống cà phê rồi mở điểm ngay tại quán. Trong khi nữ sinh vẫn đang chờ website tra cứu của Hà Nội tải xong, bố Minh đã xem được kết quả trước.

Khi biết kết quả, cả gia đình đều vỡ òa trong niềm vui. Riêng nữ sinh chuyên Anh thừa nhận bản thân vẫn chưa hết bất ngờ.

"Mình rất vui và bất ngờ với kết quả này. Khi đi thi mình giữ tâm lý khá thoải mái, nên sau khi thi xong chỉ nghĩ kết quả của mình là khá đủ dùng thôi. Chỉ là cao đến mức này thì chính mình cũng không ngờ", Minh chia sẻ.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa D01 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: NVCC)

Theo Tuệ Minh, môn khiến bản thân lo lắng nhất trước kỳ thi là Ngữ văn. Môn Văn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố, cả cảm hứng, tâm lý của thí sinh trong ngày làm bài nên luôn có sự không chắc chắn với môn học này. Vì vậy, khi mở điểm, môn thi này đã đem đến cho cô bạn một ngờ khá thú vị với điểm 9.

Khi được hỏi về bí quyết đạt kết quả cao, Tuệ Minh cho rằng yếu tố quan trọng nhất không chỉ nằm ở phương pháp học mà còn ở tinh thần.

“Mình nghĩ đó là sự kiên định và tin tưởng vào bản thân. Ngoài những thứ liên quan đến sách vở hay cách thức học tập thì tinh thần của mình cũng rất quan trọng.

Trong việc học sẽ có lúc lên, lúc xuống. Nếu giữ được sự kiên định với bản thân thì mình sẽ giữ được sự ổn định trong cả hành trình học tập để đạt kết quả tốt”, Minh nói.

Là học sinh chuyên Anh, nhưng Tuệ Minh cho biết môn bản thân dành nhiều thời gian nhất trong quá trình ôn tập lại là Toán

Nữ sinh cũng tiết lộ khó khăn lớn nhất của mình trong quá trình ôn thi là bắt đầu ôn thi tốt nghiệp khá muộn.

"Do mình có định hướng thi các chương trình đánh giá năng lực quốc tế và cũng đã có kết quả khá ổn ở những kỳ thi này rồi nên mình bắt đầu ôn thi tốt nghiệp khá muộn. Trong khi đó, khối lượng kiến thức cần học khá nhiều để có thể bắt nhịp", Minh kể.

Là học sinh chuyên Anh, nhưng Tuệ Minh cho biết môn bản thân dành nhiều thời gian nhất trong quá trình ôn tập lại là Toán.

Theo Minh, môn Toán có phạm vi kiến thức rất rộng và có nhiều dạng bài phân loại với những kiểu tư duy khác nhau. Vì vậy sẽ cần nhiều thời gian hơn để hiểu bản chất của các dạng toán mới cũng như làm quen với tư duy ra đề hiện nay.

Dù vậy, trước khi bước vào kỳ thi, nữ sinh không nghĩ mình sẽ đạt kết quả cao đến vậy.

"Thời gian mình dành cho việc ôn thi không nhiều như các bạn khác và mình cũng ôn khá là thoải mái nên không nghĩ có kết quả tốt đến vậy", Tuệ Minh chia sẻ.

Về dự định chọn ngành, chọn trường sau khi biết điểm, Tuệ Minh cho biết hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ tiếp tục trao đổi với gia đình trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là học sinh có năng lực học tập nổi bật và luôn duy trì thành tích xuất sắc trong suốt những năm học THPT

Theo cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, THPT Chuyên ngoại ngữ, Nguyễn Xuân Tuệ Minh là học sinh có năng lực học tập nổi bật và luôn duy trì thành tích xuất sắc trong suốt những năm học THPT.

"Trong lớp, Tuệ Minh là học sinh học rất đều các môn. Ở cả năm lớp 11 và lớp 12, con đều đạt GPA đứng đầu lớp. Các thầy cô đều rất yêu quý và dành cho con nhiều lời khen về cả năng lực học tập lẫn tính cách", cô Loan chia sẻ.

Cô Loan chia sẻ thêm điều khiến Tuệ Minh được thầy cô tin tưởng không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở thái độ học tập nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm.

Không chỉ nổi bật về học tập, Tuệ Minh còn được đánh giá cao ở khả năng lãnh đạo và kết nối tập thể

Không chỉ nổi bật về học tập, Tuệ Minh còn được đánh giá cao ở khả năng lãnh đạo và kết nối tập thể. Trong hai năm lớp 10 và lớp 11, nữ sinh đảm nhiệm vai trò Bí thư chi đoàn và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

"Tôi luôn rất yên tâm khi giao việc cho Tuệ Minh. Con không chỉ có năng lực quản lý, tổ chức tốt mà còn là một học sinh rất tình cảm, biết quan tâm và kết nối các bạn trong lớp", cô Loan nói.

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