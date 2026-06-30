  • eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Dưới đây là các cách tra cứu chính thức cùng danh sách link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 8h sáng ngày 1/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được chính thức công bố đến phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Để tra cứu kết quả, thí sinh có thể lựa chọn một trong hai cách phổ biến là tra cứu trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Cách 1: Thí sinh truy cập website kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=/

Sau đó, nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, rồi nhấn "Tra cứu" để xem kết quả điểm thi.

Cách 2: Thí sinh có thể tra cứu trực tiếp trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 34 tỉnh, thành phố.

Khi tra cứu, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của từng địa phương bằng cách nhập số báo danh, mã xác nhận và nhấn tra cứu để xem điểm thi.

Dưới đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các Sở Giáo dục và Đào tạo 34 tỉnh, thành phố:

Mã tỉnh

Tỉnh/thành phố

Đường link tra cứu

01

Thành phố Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn/

04

Tỉnh Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/

08

Tỉnh Tuyên Quang

https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/

11

Tỉnh Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/

12

Tỉnh Lai Châu

http://diemthithpt.laichau.edu.vn

14

Tỉnh Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn

15

Tỉnh Lào Cai

http://diemthi.laocai.edu.vn

19

Tỉnh Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn

20

Tỉnh Lạng Sơn

http://tracuudiem.langson.edu.vn

22

Tỉnh Quảng Ninh

https://diemthi.quangninh.edu.vn/

24

Tỉnh Bắc Ninh

http://diemthi.bacninh.edu.vn

25

Tỉnh Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn/

31

Thành phố Hải Phòng

http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/

33

Tỉnh Hưng Yên

http://diemthi.hungyen.edu.vn/

37

Tỉnh Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/

38

Tỉnh Thanh Hóa

http://thitn.thanhhoa.edu.vn

40

Tỉnh Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi

42

Tỉnh Hà Tĩnh

http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/

44

Tỉnh Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn/

46

Thành phố Huế

http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/

48

Thành phố Đà Nẵng

tracuudiem.danang.edu.vn

tracuudiem.danang.gov.vn

51

Tỉnh Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn

52

Tỉnh Gia Lai

diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080/

56

Tỉnh Khánh Hòa

http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/

66

Tỉnh Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn/

68

Tỉnh Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/

75

Thành phố Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/

79

Thành phố Hồ Chí Minh

diemthi.hcm.edu.vn

80

Tỉnh Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn

82

Tỉnh Đồng Tháp

http://tracuudiem.dongthap.edu.vn

86

Tỉnh Vĩnh Long

http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

91

Tỉnh An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn/

92

Thành phố Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn

96

Tỉnh Cà Mau

http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 rồi làm gì tiếp? Đây là 6 việc thí sinh nên làm ngay
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày