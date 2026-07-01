Cả nước có gần 7.900 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Toán dẫn đầu

Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy Toán là môn có nhiều bài thi đạt điểm 10 nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê, cả nước có ít nhất 7.881 bài thi đạt điểm 10 (chưa bao gồm các môn ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh). Trong đó, môn Toán dẫn đầu về số lượng điểm tuyệt đối với 4.208 bài thi, chiếm hơn một nửa tổng số điểm 10 của kỳ thi.

Đứng thứ hai là môn Lịch sử với 2.465 bài thi đạt điểm 10. Các môn còn lại có số lượng điểm tuyệt đối lần lượt là: Hóa học 412 bài, Tiếng Anh 311 bài, Vật lý 189 bài, Sinh học 129 bài, Địa lý 56 bài, Công nghệ - Nông nghiệp 44 bài, Công nghệ - Công nghiệp 40 bài, Tin học 25 bài và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 2 bài.

Riêng môn Ngữ văn tiếp tục không có bài thi nào đạt điểm 10.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Sau đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.