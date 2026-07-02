Trường Đại học Trưng Vương: Một ngày của công dân thời đại mới trong môi trường giáo dục "làm chủ thay đổi"

Trường Đại học Trưng Vương xây dựng môi trường đào tạo theo định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai", nơi sinh viên được học đi đôi với hành, tiếp cận công nghệ, dự án thực tế và doanh nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường để phát triển năng lực thích nghi trong thời đại AI.

Tư duy giải quyết vấn đề trước những thách thức mới

Trong bối cảnh AI có thể thay đổi cách con người học tập và làm việc, khả năng giải quyết vấn đề ngày càng trở thành năng lực quan trọng. Tại Trường Đại học Trưng Vương, nhiều học phần được triển khai theo mô hình Project-Based Learning (học tập thông qua dự án), nơi sinh viên cùng phân tích bài toán, xây dựng giải pháp và bảo vệ ý tưởng. Thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức, người học từng bước rèn luyện tư duy phản biện và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Năng lực hợp tác trong kỷ nguyên AI

AI có thể hỗ trợ con người xử lý dữ liệu, nhưng khả năng hợp tác, giao tiếp và cùng tạo ra giá trị vẫn là những năng lực khó có thể thay thế. Vì vậy, Trường Đại học Trưng Vương chú trọng xây dựng môi trường học tập khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, trao đổi ý tưởng và phối hợp để hoàn thành các dự án. Đây cũng là quá trình giúp người học phát triển kỹ năng teamwork và thích nghi với môi trường làm việc hiện đại.

Văn hóa học hỏi từ phản hồi

Trong một thế giới thay đổi nhanh, khả năng tiếp nhận phản hồi và không ngừng hoàn thiện bản thân trở thành một lợi thế dài hạn. Tại Trường Đại học Trưng Vương, giảng viên và mentor không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, góp ý và phản biện để sinh viên hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm cũng như tư duy học tập. Văn hóa học hỏi từ phản hồi giúp người học hình thành tinh thần học tập suốt đời và sẵn sàng thích nghi với những yêu cầu mới của công việc.

Kết nối với doanh nghiệp để hiểu nghề từ sớm

Không chỉ học trên giảng đường, sinh viên Trường Đại học Trưng Vương còn có cơ hội tham gia workshop, trải nghiệm thực tế và các chương trình kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hồ Gươm. Việc tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn học giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, tích lũy trải nghiệm thực tế và định hình con đường phát triển của bản thân.

Thích nghi hôm nay để sẵn sàng cho tương lai

Từ những dự án học tập, hoạt động làm việc nhóm, phản hồi từ giảng viên đến trải nghiệm cùng doanh nghiệp, mỗi hoạt động tại Trường Đại học Trưng Vương đều hướng tới mục tiêu giúp sinh viên hình thành năng lực học hỏi, thích nghi và chủ động trước sự thay đổi của công nghệ cũng như thị trường lao động. Đó cũng là cách nhà trường hiện thực hóa định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai", chuẩn bị cho thế hệ công dân thời đại mới sẵn sàng tạo ra giá trị trong bất kỳ môi trường làm việc nào.