Trường đại học đáng học không phải nơi "dễ tốt nghiệp", mà là nơi giúp bạn không hoảng sợ trước tương lai

Khi không ai có thể chắc chắn thị trường sẽ thay đổi như thế nào trong 5 hay 10 năm tới, việc chọn trường đại học cũng không còn chỉ xoay quanh ngành học hay tỷ lệ có việc làm.

Nhiều năm qua, khi chọn trường đại học, điều phụ huynh và học sinh quan tâm thường là chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm hay mức thu nhập sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng, khi AI và công nghệ liên tục làm thay đổi thị trường lao động, một câu hỏi khác đang được đặt ra nhiều hơn là liệu sau 4 năm đại học, người học có đủ năng lực để thích nghi với những thay đổi của nghề nghiệp trong 5 hay 10 năm tiếp theo?

Khi tương lai ngày càng khó dự đoán, giá trị của một ngôi trường đại học không chỉ nằm ở việc giúp sinh viên hoàn thành chương trình học, mà còn ở khả năng trang bị cho người học tâm thế sẵn sàng trước những biến động của thị trường.

Không chỉ là chọn đúng ngành, mà là theo kịp tương lai

Sự phát triển của AI đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực. Một số công việc được tự động hóa, nhiều vị trí mới xuất hiện, trong khi yêu cầu của doanh nghiệp cũng liên tục thay đổi. Điều đó khiến không ít học sinh băn khoăn liệu ngành học mình lựa chọn hiện nay có còn phù hợp sau vài năm nữa.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, khả năng học hỏi và thích nghi đang trở thành lợi thế quan trọng của người trẻ

Thực tế, điều khiến nhiều người trẻ lo lắng không hẳn là nguy cơ thất nghiệp, mà là cảm giác bị bỏ lại phía sau khi thế giới thay đổi quá nhanh. Một kỹ năng từng được xem là lợi thế có thể nhanh chóng trở thành yêu cầu cơ bản. Những kiến thức học được hôm nay cũng cần liên tục được cập nhật để theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn, người trẻ cần trang bị một năng lực quan trọng hơn, đó là "Learning Agility" – khả năng học nhanh, thích nghi nhanh và chủ động tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng mới. Đây cũng là phẩm chất được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi.

Học đại học để có việc làm, hay để sẵn sàng trước những biến động?

Trước những thay đổi của thị trường lao động, giáo dục đại học cũng đang dần chuyển mình. Thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức, nhiều trường hướng tới việc tạo ra môi trường học tập giúp sinh viên hình thành tư duy chủ động, biết tự học, biết đặt câu hỏi và sẵn sàng thích nghi với những yêu cầu mới của nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học cũng không còn đặt mục tiêu đào tạo sinh viên chỉ để đáp ứng một vị trí việc làm cụ thể, mà hướng đến việc giúp người học có thể thích nghi với nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau.

Đây cũng là định hướng mà Trường Đại học Trưng Vương theo đuổi khi xây dựng chương trình đào tạo và môi trường học tập. Nhà trường chú trọng tạo điều kiện để sinh viên chủ động trải nghiệm, va chạm với thực tiễn, rèn luyện khả năng tự học và hình thành tư duy sẵn sàng trước những thay đổi của công nghệ cũng như thị trường lao động.

Cùng với kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Trưng Vương chú trọng tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời

Bên cạnh nền tảng chuyên môn, sinh viên được khuyến khích mở rộng hiểu biết, phát triển kỹ năng làm việc và xây dựng sự tự tin trong quá trình học tập. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh cân nhắc khi lựa chọn môi trường đại học.

Cùng với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại, môi trường học tập cởi mở góp phần giúp người học chuẩn bị hành trang để không chỉ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, mà còn đủ năng lực để tiếp tục phát triển trong một thị trường lao động luôn biến động.

Không gian học tập được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng của sinh viên trong thời đại số

Một tấm bằng có thể là điểm khởi đầu của hành trình nghề nghiệp, nhưng điều giúp người trẻ đi xa hơn lại là năng lực học hỏi và thích nghi trong suốt cuộc đời. Vì thế, một trường đại học đáng học không phải là nơi giúp sinh viên "dễ tốt nghiệp", mà là nơi giúp họ đủ bản lĩnh, đủ kỹ năng và đủ tự tin để không tụt lại trước một thế giới luôn thay đổi.