Trường Đại học Trưng Vương và định hướng nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp trong thời đại AI

Với định hướng “Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai”, Trường Đại học Trưng Vương là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho những học sinh mong muốn phát triển năng lực học hỏi và thích nghi trong thời đại mới.

Sinh viên Trường Đại học Trưng Vương tham gia các dự án học tập và trình bày giải pháp trước hội đồng đánh giá.

Khi "tư duy khởi nghiệp" không còn là chuyện lập startup

"Công việc này có còn tồn tại sau 5 năm nữa không?" - đó là câu hỏi ngày càng nhiều người trẻ đặt ra khi AI xuất hiện trong hầu hết lĩnh vực, từ marketing, thiết kế, lập trình đến tài chính và chăm sóc khách hàng. Trong một thế giới mà công nghệ liên tục thay đổi cách con người làm việc, việc gắn bó với một nghề cố định trong suốt sự nghiệp đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Với nhiều học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, đây cũng là một góc nhìn mới về việc chọn ngành. Thay vì chỉ quan tâm đến việc ngành nào đang "hot" hay có nhu cầu tuyển dụng cao ở thời điểm hiện tại, nhiều bạn trẻ bắt đầu đặt ra câu hỏi lớn hơn: Điều gì sẽ giúp mình không bị tụt lại phía sau khi thế giới liên tục thay đổi?

"Em nghĩ điều đáng sợ nhất không phải là AI thay thế một công việc nào đó, mà là bản thân mình không kịp học những điều mới khi thế giới thay đổi", Minh Đức, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội, chia sẻ khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học.

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại khách sạn 5 sao.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn đơn thuần là nên chọn ngành nào, mà là người trẻ cần chuẩn bị những năng lực gì để có thể thích nghi với những thay đổi liên tục của công nghệ và thị trường lao động.

Một trong những khái niệm đang được nhiều doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nhắc đến như lời giải cho bài toán này là Entrepreneurial Mindset - tư duy khởi nghiệp. Tuy nhiên, tư duy khởi nghiệp không đồng nghĩa với việc ai cũng phải trở thành nhà sáng lập hay mở một doanh nghiệp riêng.

Trên thực tế, đó là khả năng nhìn thấy cơ hội trong thay đổi, chủ động học hỏi điều mới, dám thử nghiệm, chấp nhận điều chỉnh và tìm ra giải pháp trước những vấn đề chưa có đáp án sẵn.

Trong bối cảnh AI có thể thay thế một phần công việc lặp lại, những năng lực này đang trở thành lợi thế giúp người trẻ thích nghi với môi trường lao động liên tục biến động. Đó cũng là lý do nhiều trường đại học đang dịch chuyển từ mô hình truyền thụ kiến thức đơn thuần sang những phương pháp đào tạo đề cao trải nghiệm, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng thực tế.

Trường Đại học Trưng Vương: Nơi đào tạo người trẻ không bị giới hạn bởi một nghề

Tại Trường Đại học Trưng Vương (TVU), định hướng này được thể hiện thông qua mô hình đào tạo liên ngành kết hợp Project-Based Learning (học qua dự án).

Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức theo từng môn học riêng lẻ, sinh viên được tham gia các dự án có tính ứng dụng, làm việc theo nhóm và cùng giải quyết những bài toán thực tế. Quá trình này giúp người học không chỉ hiểu kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng phối hợp, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Phan Ánh Nguyệt, sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Trưng Vương, cho biết điều khác biệt mà cô cảm nhận được là cơ hội tham gia các dự án ngay từ sớm: "Khi làm dự án, mình không chỉ học kiến thức của một môn mà phải kết nối nhiều kỹ năng khác nhau, từ tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm đến thuyết trình và bảo vệ ý tưởng. Có những lúc phải điều chỉnh liên tục vì yêu cầu thay đổi, nhưng chính điều đó giúp mình tự tin hơn khi đối diện với các vấn đề mới".

Song song với đó, TVU cũng tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tham quan thực tế và trải nghiệm môi trường nghề nghiệp từ sớm. Việc được tiếp xúc với quy trình làm việc, yêu cầu tuyển dụng và những thay đổi của thị trường lao động giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về con đường nghề nghiệp phía trước.

Tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp từ sớm giúp sinh viên hiểu rõ hơn những thay đổi của thế giới việc làm hiện đại.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Oanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương, trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang được tái định nghĩa bởi công nghệ, việc chuẩn bị cho sinh viên một năng lực thích nghi dài hạn quan trọng không kém việc trang bị kiến thức chuyên môn.

"Kiến thức chuyên ngành vẫn là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, trong một thế giới thay đổi nhanh, sinh viên cần được rèn luyện khả năng học tập suốt đời, thích nghi với môi trường mới và chủ động giải quyết vấn đề. Đó là những năng lực có giá trị lâu dài trên thị trường lao động", thầy hiệu trưởng chia sẻ.

Đó cũng là tinh thần mà Trường Đại học Trưng Vương theo đuổi thông qua định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai": trang bị cho người học không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn năng lực học hỏi liên tục, thích nghi và làm chủ sự thay đổi, để tự tin bước đi trên hành trình nghề nghiệp không bị giới hạn bởi một nghề duy nhất.