Nếu Doraemon được gửi về cho Dekisugi, mọi yếu tố nhân văn của bộ truyện sẽ biến mất hoàn toàn

Có không ít ý kiến từng cho rằng nếu Doraemon hợp sức với Dekisugi sẽ trở thành bộ đôi "out trình" cả thế giới manga.

Trong thế giới manga/anime, câu chuyện chú mèo máy Doraemon quay về thế kỷ 20 để giúp đỡ cậu bé hậu đậu Nobita đã trở thành một phần tuổi thơ của bao thế hệ. Nhưng khi thời đại công nghệ Internet và mạng xã hội phát triển mạnh, đã có không ít ý kiến trên các diễn đàn về giả thuyết Doraemon kết hợp Dekisugi sẽ khiến bộ truyện kết thúc chóng vánh. Nhưng theo nhiều lập luận, không chỉ mất đi ý nghĩa ban đầu mà bộ truyện thậm chí có thể phát triển sang các hướng "dark" hơn nhiều.

Khi Dekisugi trở thành người giáo dục ngược cho Doraemon

Bản chất của Doraemon là một robot trông trẻ bị lỗi, sở hữu không ít tính xấu như hay tự ái, nghiện bánh rán và dễ mất bình tĩnh. Trong nguyên tác, chú mèo máy đóng vai trò bù đắp thiếu sót và định hướng hành vi cho Nobita.

Tuy nhiên, nếu sống cùng Dekisugi - một đứa trẻ có động lực nội tại cao và tính tự giác tuyệt đối, cán cân này sẽ đảo ngược. Thay vì Doraemon giúp Dekisugi tiến bộ, chính sự chín chắn của cậu chủ nhỏ sẽ trở thành tấm gương điều chỉnh các thói hư tật xấu của chú mèo máy. Hiệu ứng tâm lý này vô tình biến Doraemon thành thực thể được "giáo dục", mất đi vai trò bảo mẫu ban đầu.

Bước nhảy vọt công nghệ và nguy cơ từ bảo bối của Doraemon

Khác với Nobita thường dùng bảo bối cho các nhu cầu ngắn hạn như ngủ nướng hay trả đũa, Dekisugi luôn tiếp cận mọi thứ bằng tư duy khoa học. Trong tập phim Máy ảnh làm phim, Doraemon và Nobita chỉ định làm một đoạn phim ngắn, nhưng Dekisugi thì muốn biến thành một tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Nếu sở hữu chiếc túi thần kỳ, Dekisugi chắc chắn sẽ tìm cách đảo ngược kỹ thuật để tìm hiểu nguyên lý của Cửa thần kỳ hay Chong chóng tre. Sự tò mò lý trí này có thể giúp nhân loại đạt bước tiến công nghệ trước cả thế kỷ. Nhưng ở góc độ dòng thời gian, việc một cậu bé thế kỷ 20 giải mã thành công công nghệ thế kỷ 22 sẽ kích hoạt nghịch lý thời gian nghiêm trọng, buộc Cảnh sát thời gian phải can thiệp và tịch thu toàn bộ bảo bối của Doraemon.

Hiệu ứng cánh bướm làm sụp đổ các mối quan hệ nguyên tác

Mục đích cốt lõi của Sewashi khi gửi Doraemon về quá khứ là thay đổi số phận của Nobita để gia cảnh bớt nghèo khó. Nếu mục tiêu chuyển sang Dekisugi, tương lai sẽ hoàn toàn chệch hướng.

Nobita không có bảo bối sẽ chấp nhận số phận cưới Jaiko và gánh khoản nợ lớn. Shizuka theo lẽ tự nhiên sẽ kết hôn với Dekisugi vì sự đồng điệu về tri thức. Đáng nói hơn, những cuộc phiêu lưu vĩ đại đến vương quốc trên mây hay các hành tinh xa xôi sẽ không bao giờ diễn ra. Bởi lẽ, Dekisugi quá lý trí để không vướng vào các rắc rối, còn Jaian và Suneo thì thiếu đi một đối trọng để bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp khi hoạn nạn.

Sự biến mất của tính nhân văn và bài học giáo dục

Cố tác giả Fujiko F. Fujio tạo ra bộ truyện như một thông điệp bao dung dành cho những đứa trẻ còn nhiều vụng về. Các bảo bối luôn có kẽ hở để người dùng tự nhận ra bài học sau khi gánh chịu hậu quả từ lòng tham hay sự lười biếng.

Khi vào tay Dekisugi, sự hoàn hảo của cậu sẽ tối ưu hóa công năng bảo bối đến mức triệt tiêu hoàn toàn các tình huống dở khóc dở cười. Bộ truyện sẽ mất đi tính châm biếm, sự hài hước và chất nhân văn cốt lõi, biến một tác phẩm chữa lành thành cuốn hồi ký khoa học viễn tưởng khô khan về một thiên tài sở hữu công nghệ tối tân.