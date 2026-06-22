Dekisugi không xuất hiện trong Doraemon truyện dài là tốt nhất cho tất cả

Việc Dekisugi không xuất hiện ở các cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Doraemon - Nobita thực ra là điều hợp lý, hoàn hảo cho cả nhân vật này lẫn nhóm 5 người.

Trong thế giới của Doraemon, Dekisugi chính là hình mẫu "con nhà người ta" kinh điển: học giỏi, đẹp trai, tử tế. Thế nhưng, suốt hàng chục tập truyện dài và phim điện ảnh, cậu bạn hoàn hảo này chưa từng một lần được đồng hành cùng nhóm bạn trong các cuộc phiêu lưu sinh tử. Dưới góc nhìn tác giả Fujiko F. Fujio, đây không phải sự bỏ quên, mà là dụng ý nghệ thuật xuất sắc của ông nhằm bảo vệ cấu trúc cốt truyện, sự hợp lý cho chính các nhân vật và mạch phát triển của Nobita.

Dekisugi sẽ làm sụp đổ công thức giải quyết nút thắt của Doraemon

Cốt lõi sức hút của Doraemon nằm ở vòng lặp: Nobita gặp rắc rối/bắt đầu một chuyến phiêu lưu, mượn bảo bối, dùng sai cách và cả nhóm phải đi sửa sai. Nếu Dekisugi xuất hiện, chuỗi logic này sẽ biến mất. Với trí thông minh xuất chúng, cậu ấy sẽ thấu hiểu bảo bối ngay lập tức, dùng nó một cách chuẩn xác và giải quyết phản diện chỉ trong vài nốt nhạc. Sự hoàn hảo của Dekisugi vô tình triệt tiêu tính kịch tính và những nút thắt nghẹt thở cần có của một cuộc phiêu lưu.

Lấy đơn giản, trong tập Nobita và Lịch sử khai phá vũ trụ, Dekisugi chắc chắn sẽ luôn canh chừng cẩn thận bài tập về thuyết hình thành vũ trụ của mình. Và nếu không có sự bất cẩn của Nobita để một thiên thạch va chạm vào hành tinh do chính mình tạo ra, thì sẽ không thể xảy ra được tất cả câu chuyện sau đó.

Sự hiện diện của Dekisugi làm lu mờ hành trình trưởng thành của Nobita và nhóm bạn

Các chuyến phiêu lưu dài tập là thánh đường để Nobita tỏa sáng cũng như để nhóm bạn Doraemon bộc lộ những tính cách tốt đẹp vốn không thường xuất hiện ở truyện ngắn. Từ một kẻ vụng về ở đời thường, Nobita lột xác thành người hùng nhờ lòng dũng cảm và biệt tài bắn súng. Hay Jaian, vốn là kẻ hay bắt nạt nhưng khi đụng nguy hiểm luôn là người tiên phong, chỗ dựa cho các bạn. Ngay cả một Suneo vốn bình thường là lươn lẹo, thì trong Nobita và Cuộc chiến vũ trụ tí hon, "mỏ nhọn" chính là người "gánh team" hoàn hảo.

Nếu Dekisugi đi cùng, vị trí "thủ lĩnh tinh thần" hay "người cứu thế" rất dễ bị chuyển dịch sang cho cậu bạn này. Việc thiếu vắng Dekisugi tạo ra khoảng trống bắt buộc Nobita và các bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn, tự gánh vác trách nhiệm để trưởng thành.

Tránh phá vỡ sự cân bằng của "bộ sậu 5 người" huyền thoại

Nhóm bạn gồm Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo là một bộ khung vàng, đại diện cho các mảnh ghép của xã hội thu nhỏ: sức mạnh, sự khôn lỏi, tình yêu thương và số đông yếu thế. Dekisugi quá toàn diện khi vừa có tri thức của Suneo, sự điềm tĩnh của Jaian lại vừa có sự tinh tế, dịu dàng Shizuka. Thậm chí, Dekisugi có thể còn tháo vát hơn Doraemon và quyết tâm không kém Nobita.

Đưa cậu ấy vào sẽ làm lung lay bản sắc riêng biệt, khiến vai trò của các thành viên còn lại trở nên mờ nhạt. Đơn cử như ở Nobita và Pho tượng thần khổng lồ, Dekisugi sẽ ngay lập tức nhận ra "truyền thuyết 10 người ngoại quốc" và vai trò của Shizuka cũng sẽ biến mất.

Triệt tiêu động lực cạnh tranh cốt lõi của Nobita

Trong thế giới Doraemon, Dekisugi là "hồng tâm" để Nobita hướng tới. Sự ghen tị mang tính tích cực của Nobita khi thấy Shizuka thân thiết với Dekisugi chính là động lực lớn nhất thúc đẩy cậu nhóc mượn bảo bối để tự hoàn thiện mình. Nếu họ trở thành đồng đội sinh tử, trục xoay tâm lý này sẽ bị bão hòa. Nobita cần một đối thủ hoàn mỹ ở đời thường để không ngừng nỗ lực tiến về phía trước.

Khung logic thực tế của một đứa trẻ ngoan

Các cuộc phiêu lưu của Doraemon thường bắt đầu từ sự bốc đồng, rảnh rỗi hoặc một trò chơi, một ước muốn nhất thời nào đó của Nobita và hội bạn. Ngược lại, Dekisugi là một học sinh kỷ luật với lịch trình bận rộn của các lớp học thêm và nghiên cứu khoa học. Cậu ấy không có lý do để tham gia vào những chuyến "bỏ nhà đi bụi" xuyên không gian. Việc giữ Dekisugi ở lại thế giới thực giúp nhân vật này giữ vững tính thực tế của một công dân kiểu mẫu.