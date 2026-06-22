Lộ diện 15 thủ khoa lớp chuyên Hà Nội, xuất hiện nữ thủ khoa kép

Hà Nội có 15 thủ khoa của 16 lớp chuyên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó có một nữ sinh là thủ khoa kép.

Hà Nội vừa công bố danh sách học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp chuyên năm học 2026-2027. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 15 thủ khoa của 16 lớp chuyên, trong đó có một thí sinh dẫn đầu ở hai lớp chuyên khác nhau.

Đó là em Trần Thục Anh, học sinh Trường THCS Trưng Vương, người đồng thời trở thành thủ khoa lớp chuyên Tiếng Nhật và lớp chuyên Tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Nữ sinh này đạt cùng mức điểm xét tuyển 47/50 ở cả hai lớp chuyên, trở thành trường hợp duy nhất năm nay dẫn đầu hai khối chuyên.

Xét về điểm số, Nguyễn Hải Nam là thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất trong các thủ khoa lớp chuyên của Hà Nội năm nay. Em dẫn đầu lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 47,75 điểm.

Hà Nội có 15 thủ khoa lớp chuyên, một nữ sinh thành thủ khoa kép. (Ảnh minh hoạ)

Xếp ngay sau là ba thủ khoa cùng đạt 47,25 điểm, gồm Bùi Nguyên Khang và Ngô Xuân Tùng, đồng thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Danh sách thủ khoa năm nay cho thấy sự áp đảo của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi có tới 11 vị trí dẫn đầu ở các lớp chuyên. Các lớp chuyên có thủ khoa của trường gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý và các lớp chuyên ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga.

Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên Vật lý, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Pháp.

Kết quả trên phản ánh sự cạnh tranh gay gắt của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Hà Nội, đồng thời cho thấy chất lượng đào tạo của nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố.

15 thủ khoa lớp chuyên Hà Nội năm 2026: 1. Nguyễn Hải Nam - thủ khoa chuyên Toán, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (47,75 điểm) 2. Bùi Nguyên Khang - đồng thủ khoa chuyên Vật lý, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (47,25 điểm) 3. Ngô Xuân Tùng - đồng thủ khoa chuyên Vật lý, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (47,25 điểm) 4. Nguyễn Đức Minh - thủ khoa chuyên Vật lý, THPT chuyên Chu Văn An (47,25 điểm) 5. Trần Thục Anh - thủ khoa chuyên Tiếng Nhật và chuyên Tiếng Trung, THPT chuyên Chu Văn An (47,00 điểm) 6. Khuất Gia Hân - thủ khoa chuyên Tiếng Nga, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (46,85 điểm) 7. Nguyễn Trúc Oanh - thủ khoa chuyên Tin học, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (46,75 điểm) 8. Thiều Tăng Tuấn - thủ khoa chuyên Hóa học, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (46,63 điểm) 9. Nguyễn Ninh Hoa - thủ khoa chuyên Tiếng Pháp, THPT chuyên Chu Văn An (46,00 điểm) 10. Đoàn Thị Minh Thu - thủ khoa chuyên Tiếng Hàn, THPT chuyên Chu Văn An (45,90 điểm) 11. Đỗ Nguyễn Bảo Hà - thủ khoa chuyên Sinh học, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (45,50 điểm) 12. Nguyễn Phương Thảo - thủ khoa chuyên Lịch sử, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (45,50 điểm) 13. Đàm Gia Linh - thủ khoa chuyên Tiếng Anh, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (45,35 điểm) 14. Nguyễn Đức Khang - thủ khoa chuyên Địa lý, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (44,25 điểm) 15. Đặng Huyền Anh – Thủ khoa chuyên Ngữ văn, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (43,75 điểm) Đáng chú ý nhất: Trần Thục Anh (THCS Trưng Vương) là nữ sinh duy nhất trở thành thủ khoa kép, dẫn đầu đồng thời hai lớp chuyên Tiếng Nhật và Tiếng Trung của THPT chuyên Chu Văn An với cùng mức điểm xét tuyển 47/50.



