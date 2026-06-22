Nữ sinh học giỏi, đi thi đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học, Phòng tuyển sinh huyện khẳng định: "Hồ sơ của em chưa được gửi đi"

Một nữ sinh Trung Quốc đã đánh mất cơ hội bước chân vào giảng đường đại học vì một sai sót của người khác.

Tháng 8/2010, trong khi nhiều sĩ tử Trung Quốc hân hoan nhận giấy báo nhập học, cô gái 21 tuổi Lý Mông Mông ở làng Truyền Lý Trại, thị trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, lại chìm trong nỗi thất vọng.

Năm đó, Mông Mông đạt 565 điểm trong kỳ thi đại học, cao hơn 13 điểm so với mức điểm sàn khối khoa học tự nhiên của nhóm trường đại học trọng điểm tại Hà Nam và thuộc nhóm học sinh xuất sắc nhất trường. Thế nhưng đến tận khi mùa tuyển sinh kết thúc, cô vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển.

Giấc mơ đại học vụt tắt

Theo Sina, năm 2010 là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam của Trung Quốc áp dụng hình thức đăng ký và điền nguyện vọng đại học trực tuyến. Sau khi biết điểm thi vào ngày 25/6, từ ngày 30/6 đến 4/7, thí sinh được phép điền nguyện vọng.

Ngày 30/6 năm đó, Mông Mông đến một quán Internet trong làng để đăng ký. Nguyện vọng 1 ở nhóm đại học trọng điểm của Lý Mông Mông là Đại học Trịnh Châu, còn nguyện vọng 1 ở nhóm đại học bậc hai là Đại học Tài chính và Chính pháp Hà Nam.

Do ít sử dụng Internet nên Mông Mông thao tác không thành thạo, vì vậy mà phiếu đăng ký nguyện vọng không được gửi thành công. Giáo viên chủ nhiệm Trương Trường Chí sau đó hướng dẫn cô đến Phòng Tuyển sinh huyện vào ngày hôm sau để hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ.

Ngày hôm sau, Mông Mông đến cơ quan tuyển sinh huyện Khai Phong, điền các biểu mẫu cần thiết và được nhận lại phiếu xác nhận. Cho rằng mọi thủ tục đã xong xuôi, nữ sinh này yên tâm trở về nhà chờ kết quả.

Tuy nhiên, khi đợt tuyển sinh đại học kết thúc vào ngày 12/8, Mông Mông vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển. Trong khi đó, nhiều bạn học có điểm thấp hơn cô cũng đã lần lượt nhận được thông báo nhập học.

Theo giáo viên chủ nhiệm, điểm số của Mông Mông không đủ để vào Đại học Trịnh Châu nhưng cao hơn mức trúng tuyển của Đại học Tài chính - Chính pháp Hà Nam hơn 20 điểm, nên khả năng đỗ gần như chắc chắn. Để tìm hiểu nguyên do, nữ sinh này đã tới Phòng tuyển sinh huyện hỏi lại.

Lúc này, cô chết lặng khi được thông báo: "Nguyện vọng của em chưa được gửi đi. Phòng Tuyển sinh tỉnh không hề nhận được hồ sơ của em!".

Sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ

Gia đình Mông Mông sau đó tìm hiểu và được biết nguyên nhân xuất phát từ sai sót của nhân viên phụ trách máy tính tên Lý Văn Nghị.

Theo lãnh đạo Phòng tuyển sinh huyện Khai Phong, Mông Mông là thí sinh có điểm cao nên phiếu đăng ký nguyện vọng của cô được nhân viên này cất riêng trong một ngăn kéo để xử lý cẩn thận. Tuy nhiên do sơ suất, nhân viên họ Lý đã quên mất giấy tờ này. Kết quả, hồ sơ của Mông Mông thực tế đã được tiếp nhận tại Phòng Tuyển sinh huyện nhưng lại không được tải lên hệ thống của Phòng Tuyển sinh tỉnh.

Cơ quan tuyển sinh của huyện thừa nhận đây là lỗi nghiệp vụ của nhân viên mới. Sự việc giáng một đòn mạnh vào Mông Mông. Cô gần như không thể chấp nhận thực tế rằng mình đã đánh mất cơ hội bước chân vào đại học chỉ vì một sai sót ngoài ý muốn. Mông Mông cho biết cô không muốn ôn thi thêm một năm nữa. Ngay trước ngày thi đại học, cô đã bán toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu ôn tập.

"Tôi rất mệt mỏi và hoang mang. Tôi chỉ muốn được vào đại học. Đó là điều mà tôi hằng mơ ước. Đến cả trong giấc mơ tôi cũng mong được bước chân vào giảng đường", cô nghẹn ngào chia sẻ.

Với trường hợp của Mông Mông, những người hàng xóm cũng cảm thấy tiếc nuối: "Bao nhiêu năm nay, đây là người duy nhất của làng chúng tôi thi vượt điểm chuẩn đại học trọng điểm, vậy mà lại không được vào đại học".

Ảnh minh họa: Internet

Gia cảnh của Mông Mông thuộc diện khó khăn nhất làng. Cả gia đình cô sống trong ba gian nhà cũ hơn 20 năm tuổi, không có tường bao, không có cả chiếc tivi. Ba năm trước, cha cô là ông Lý Quốc Tân bị gãy chân nhưng không có tiền phẫu thuật tiếp. Ông không thể lao động nặng và phải chống gậy mỗi khi cơn đau tái phát.

Để chị gái có tiền đi học, em gái Lý Mộng Kha, vốn học rất giỏi, đã bỏ học từ sau cấp hai để đi làm thuê. Toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt của Mông Mông trong ba năm ôn thi đều được cô em gái chắt chiu từ tiền lương ít ỏi. Em trai cô cũng bỏ học để đi làm xa.

Hy vọng cuối cùng cũng khép lại

Sau khi sự việc xảy ra, cha của Mông Mông nhiều lần cùng lãnh đạo trường và Phòng tuyển sinh huyện lên Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam để cầu cứu. Ban đầu, cơ quan cấp tỉnh yêu cầu gia đình làm đơn, xin xác nhận từ các cơ quan liên quan và hứa sẽ xem xét khả năng tạo điều kiện cho cô theo học một trường đại học bậc hai trong tỉnh.

Mang theo hy vọng mong manh, ông Lý Quốc Tân hoàn thành đầy đủ các thủ tục. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chờ đợi, gia đình chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ. Ngày 17/8/2010, Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam chính thức thông báo không giải quyết trường hợp của Lý Mông Mông.

Cơ quan này xác nhận nguyên nhân xuất phát từ sai sót của nhân viên Phòng tuyển sinh huyện Khai Phong. Tuy nhiên đơn vị này cho rằng nếu dành ngoại lệ cho Mông Mông sẽ gây bất công với các thí sinh khác.

"Chính sách là chính sách, nguyên tắc là nguyên tắc. Sai sót của Phòng tuyển sinh huyện sẽ được xử lý nội bộ. Gia đình có quyền khởi kiện cơ quan này", đại diện Phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam cho biết.

Cứ như thế, giấc mơ đại học của cô gái nghèo đạt 565 điểm vì thế đã khép lại chỉ bởi một hồ sơ bị khóa quên trong ngăn kéo.

(Theo Sina)