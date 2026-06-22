Một thói quen tưởng vô hại đang âm thầm khiến bạn mất thiện cảm

Trong môi trường học tập, công việc hay các mối quan hệ xã hội, không khó để nhận ra rằng những người được yêu quý nhất thường không phải là những người xuất hiện nổi bật nhất.

Nhiều người cho rằng thiện cảm đến từ ngoại hình, khả năng giao tiếp hay sự tự tin. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ hàng ngày, có những chi tiết rất nhỏ lại ảnh hưởng đáng kể đến cách người khác nhìn nhận chúng ta.

Đáng nói, một số thói quen tưởng như vô hại, thậm chí được lặp lại một cách vô thức, lại có thể khiến hình ảnh cá nhân dần mất điểm trong mắt người đối diện mà chính chúng ta không hề nhận ra.

Nói quá nhiều về bản thân

Trong một cuộc trò chuyện, việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân là điều hoàn toàn bình thường. Những câu chuyện về bản thân đôi khi giúp tạo sự kết nối, khiến cuộc đối thoại trở nên gần gũi hơn. Thế nhưng, vấn đề xuất hiện khi một người có thói quen vô thức kéo mọi chủ đề về chính mình.

Khi người khác kể về một thành công, họ lập tức nói về thành tích của bản thân. Khi ai đó chia sẻ khó khăn, họ lại nhanh chóng chuyển sang những thử thách mình từng trải qua. Thậm chí trong những cuộc trò chuyện tưởng như dành để lắng nghe người khác, tâm điểm cuối cùng vẫn quay về câu chuyện của chính họ.

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Những người duy trì thói quen này thường không có ý khoe khoang hay chiếm spotlight. Nhiều trường hợp đơn giản chỉ nghĩ rằng mình đang thể hiện sự đồng cảm.

Tuy nhiên, cảm giác mà người đối diện nhận được lại hoàn toàn khác. Họ có thể thấy câu chuyện của mình bị cắt ngang, cảm xúc của mình không được lắng nghe đầy đủ hoặc giá trị trải nghiệm của mình bị làm lu mờ.

Các nghiên cứu về giao tiếp xã hội cho thấy con người thường có thiện cảm với những người khiến họ cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu. Ngược lại, khi một cuộc trò chuyện liên tục bị kéo về một cá nhân duy nhất, sự kết nối sẽ dần suy giảm.

Người đối diện có thể không phản ứng ngay lập tức, nhưng theo thời gian họ sẽ ít muốn chia sẻ hơn, ít tìm đến hơn và khoảng cách trong mối quan hệ cũng từ đó hình thành.

Sự quan tâm chân thành luôn tạo thiện cảm mạnh hơn lời nói hoa mỹ

Nhiều người lầm tưởng rằng muốn được yêu mến thì phải nói chuyện thật hay, thật thú vị hoặc thật nổi bật. Thực tế, phần lớn thiện cảm trong các mối quan hệ lại đến từ một điều đơn giản hơn nhiều: khiến người khác cảm thấy họ được tôn trọng.

Trong cuốn How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm), tác giả Dale Carnegie từng nhấn mạnh rằng một trong những cách hiệu quả nhất để tạo thiện cảm là trở thành người biết lắng nghe. Con người có xu hướng quý mến những ai thực sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của họ hơn là những người chỉ cố gắng gây ấn tượng.

Điều này không có nghĩa chúng ta phải hoàn toàn giấu đi bản thân hay chỉ đóng vai trò người nghe. Một cuộc trò chuyện lành mạnh luôn cần sự trao đổi hai chiều. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở việc chúng ta chia sẻ để kết nối hay chia sẻ để giành lấy sự chú ý.

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Một người có khả năng giao tiếp tốt thường biết khi nào nên kể câu chuyện của mình và khi nào nên dành không gian cho người khác. Họ đặt câu hỏi thay vì liên tục kể về bản thân. Họ quan tâm đến trải nghiệm của đối phương thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói.

Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên cảm giác dễ chịu và khiến người khác muốn tiếp tục gắn bó.

Người được yêu mến không phải người nói nhiều nhất

Trong môi trường học tập, công việc hay các mối quan hệ xã hội, không khó để nhận ra rằng những người được yêu quý nhất thường không phải là những người xuất hiện nổi bật nhất. Họ cũng không nhất thiết là người hoạt ngôn nhất hay có nhiều câu chuyện hấp dẫn nhất.

Điểm chung của họ nằm ở khả năng khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Khi trò chuyện với họ, người đối diện không có cảm giác phải cạnh tranh để được lắng nghe. Họ cảm thấy ý kiến của mình được coi trọng, cảm xúc của mình được ghi nhận và sự hiện diện của mình có ý nghĩa.

Ngược lại, một người luôn vô thức đưa mọi câu chuyện về bản thân có thể khiến người khác dần mệt mỏi dù không hề có ác ý. Thiện cảm hiếm khi mất đi vì một sai lầm lớn. Nó thường được hình thành hoặc bào mòn từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Bởi vậy, nếu muốn cải thiện các mối quan hệ xung quanh, đôi khi điều cần làm không phải là học cách nói hay hơn hay trở nên thú vị hơn. Điều cần thiết có thể chỉ là dừng lại vài giây trước khi lên tiếng, lắng nghe thêm một chút và dành cho người đối diện nhiều sự chú ý hơn.

Đó là một thay đổi rất nhỏ, nhưng lại có thể tạo ra khác biệt lớn trong cách người khác cảm nhận về chúng ta.