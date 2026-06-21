Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh đỗ lớp 10 chuyên

Không chỉ sở hữu tỷ lệ đỗ chuyên tuyệt đối, nhiều học sinh của lớp học này còn cùng lúc nhận từ 3 - 7 giấy báo trúng tuyển từ các trường chuyên hàng đầu.

Lớp 9C1 của Trường THCS Archimedes Academy được xem là lớp học duy nhất tại Hà Nội có 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay. Thành tích đặc biệt này tiếp tục nối dài truyền thống nhiều năm liên tiếp của lớp chuyên Toán, Tin nổi tiếng tại ngôi trường này.

Theo thông tin từ VnExpress, thầy Phạm Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách môn Toán của lớp, cho biết cả 34 học sinh của lớp đều trúng tuyển vào các lớp chuyên Toán, Tin thuộc hệ thống trường THPT chuyên của Hà Nội.

Trước đó, 20 học sinh đã đỗ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và 26 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Trong số đó, em Đỗ Lưu Danh trở thành Á khoa lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, còn em Trần Duy An xuất sắc đỗ chuyên Toán và chuyên Anh tại 5 trường khác nhau.

Lớp 9C1, trường THCS Archimedes Academy, Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

Theo Báo Đại Đoàn Kết, lớp chuyên Toán 9C1 của Trường THCS Archimedes Trung Yên tiếp tục ghi dấu ấn trong năm học 2025-2026 khi có 20 học sinh trúng tuyển các lớp chuyên Toán, Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), 26 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và một học sinh đạt danh hiệu Á khoa chuyên Toán.

Đặc biệt, 34/34 học sinh của lớp đều giành được suất vào các lớp chuyên Toán, Tin, trong đó nhiều em nhận từ 3 đến 7 giấy báo trúng tuyển ở các trường khác nhau.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với khoảng 124.000 thí sinh tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào tối 19/6. Theo các thống kê sau khi có kết quả, lớp 9C1 là lớp học duy nhất đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin.

34/34 học sinh của lớp đều giành được suất vào các lớp chuyên Toán, Tin, trong đó nhiều em nhận từ 3 đến 7 giấy báo trúng tuyển ở các trường khác nhau. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Phía sau thành tích đáng nể ấy là hành trình bốn năm học tập và rèn luyện với sự đồng hành của các thầy cô giáo. Trong suốt thời gian học THCS, lớp 9C1 được dẫn dắt bởi ba giáo viên giữ những vai trò khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu giúp học sinh phát huy tối đa năng lực.

Là giáo viên chủ nhiệm và phụ trách môn Toán Đại số, thầy Phạm Ngọc Mai được nhiều phụ huynh gọi là “kiến trúc sư trưởng” của lớp. Không chỉ trực tiếp giảng dạy, thầy còn xây dựng lộ trình học tập dài hạn cho học sinh từ rất sớm. Từng giai đoạn ôn luyện đều được tính toán kỹ lưỡng, từ việc củng cố nền tảng, nâng cao kỹ năng giải toán cho tới rèn luyện tâm lý trước các kỳ thi quan trọng.

Ba thầy giáo (từ trái sang) Nguyễn Lê Phước, Phạm Ngọc Mai, Phạm Quang Đức luôn đồng hành cùng tập thể 9C1. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Chia sẻ với VnExpress, theo thầy Mai, điều quan trọng nhất không phải giải được thật nhiều bài toán khó mà là duy trì được nhịp học ổn định trong thời gian dài. Thầy chia sẻ rằng có những giai đoạn học sinh chịu áp lực lớn bởi lịch thi dày đặc, đề thi khó và mức độ cạnh tranh cao, nhưng điều thầy luôn nhắc nhở là không được bỏ cuộc vì mỗi lần sửa được một lỗi nhỏ cũng là thêm một bước tiến.

Nếu thầy Mai là người hoạch định chiến lược học tập thì thầy Nguyễn Lê Phước lại là người truyền cảm hứng thông qua các giờ học Hình học. Không chỉ dạy định lý hay chứng minh, thầy còn mang tới cho học sinh những bài học về sự kiên trì và bản lĩnh. Trong cuốn kỷ yếu cuối cấp, thầy từng nhắn nhủ: “Nếu có lúc nào đó các em thấy cuộc sống khó như một bài hình học, hãy nhớ rằng những đường đi dài đều nhằm giúp các em hiểu bài thật sự”. Nhiều học sinh cho biết các giờ Hình học không đơn thuần là giải toán mà còn là quá trình rèn luyện tư duy hệ thống, học cách bình tĩnh trước áp lực và tìm lời giải trong những tình huống tưởng như bế tắc.

Bên cạnh đó, thầy Phạm Ngọc Đức đóng vai trò giữ gìn nề nếp và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh. Với nhiều thế hệ Archimedes, thầy không chỉ là giáo viên mà còn giống như một người anh cả. Thầy luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động thể thao, các kỳ thi và cả những giai đoạn học sinh chịu áp lực lớn nhất. Sự nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm của thầy đã góp phần giúp tập thể 9C1 duy trì tinh thần kỷ luật, đoàn kết và gắn bó trong suốt bốn năm học.

Tập thể lớp 9C1 Trường THCS Archimedes Trung Yên (Hà Nội) năm học 2025-2026. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Không chỉ có sự tận tâm của giáo viên, thành công của lớp 9C1 còn đến từ sự đồng hành bền bỉ của phụ huynh. Trong suốt bốn năm, gia đình và nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ để theo dõi việc học tập, sức khỏe cũng như tâm lý của học sinh. Không tạo áp lực quá mức nhưng cũng không buông lỏng, phụ huynh trở thành điểm tựa tinh thần giúp các em yên tâm theo đuổi mục tiêu. Sự kết nối giữa gia đình và nhà trường đã tạo nên một môi trường học tập tích cực, nơi mỗi học sinh đều được quan tâm và khích lệ đúng lúc.

Với thầy cô, phụ huynh và chính các học sinh 9C1, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở con số 34/34 học sinh đỗ chuyên. Đó còn là hành trình các em học được cách nỗ lực vì mục tiêu chung, biết hỗ trợ nhau, biết đứng dậy sau những thất bại và trưởng thành qua từng thử thách. Quan trọng hơn, đó là một tập thể mà không ai bị bỏ lại phía sau trên chặng đường bốn năm THCS, để cùng nhau tạo nên một mùa tuyển sinh đáng nhớ của Hà Nội năm 2026.

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