Nữ sinh học giỏi nhưng gần hết giờ thi bỗng xin hủy đáp án, làm lại bài từ đầu: Lúc nộp kết quả, giám thị cũng thấy khó tin

Điều này nhanh chóng gây xôn xao và bị xem là “liều lĩnh” khi nữ sinh chủ động giơ tay xin làm lại bài thi từ đầu.

Tại Trung Quốc, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học ở Quảng Đông năm 2026 vừa diễn ra, cách thức làm bài thi của một học sinh trung học ở Thâm Quyến đã bất ngờ lan truyền trên mạng và gây tranh cãi. Khi chỉ còn 25 phút nữa là hết giờ thi chính trị, nữ sinh này đã chủ động yêu cầu hủy toàn bộ câu trả lời cũ để làm lại bài thi. Điều này nhanh chóng gây xôn xao và bị xem là “liều lĩnh”, “bốc đồng”.

Cụ thể, đoạn video cho biết, Jennifer (*biệt danh trên mạng) là học sinh của Trường Trung học Nam Đầu, thuộc Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chiều ngày 9/6, cô tham gia bài thi môn Tư tưởng chính trị, một trong các môn tự chọn theo mô hình “3+1+2” đang được áp dụng tại địa phương này. Tuy nhiên, khi thời gian làm bài chỉ còn lại đúng 25 phút, Jennifer bất ngờ phát hiện mình đã ghi nhầm toàn bộ phần trả lời của câu tự luận lớn thứ 4 sang ô dành cho câu thứ 3.

Điều đáng nói, câu số 3 lại là phần mà nữ sinh đánh giá cao nhất, với số điểm tối đa lên tới 7 điểm. Đứng trước lựa chọn chấp nhận mất điểm để đảm bảo an toàn, hoặc xin đổi tờ phiếu trả lời mới và chép lại toàn bộ trong khoảng thời gian còn lại vô cùng ngắn ngủi, Jennifer gần như không do dự và đã quyết định giơ tay xin đổi phiếu trả lời.

Kỷ luật trong phòng thi đại học rất nghiêm ngặt. Việc đổi bài thi khi gần đến giờ nộp bài là một hành vi đặc biệt hiếm gặp nên ngay lập tức phá vỡ sự im lặng ban đầu. Giám thị lập tức bước tới để xác minh tình hình, các nhân viên coi thi cũng khẩn trương thực hiện các thủ tục, tạo nên một sự náo động khá lớn trong suốt quá trình.

Để hiểu rõ vì sao quyết định của Jennifer bị xem là “liều lĩnh” và chịu áp lực lớn đến vậy, cần nhìn vào đặc thù của kỳ thi đại học tại Trung Quốc. Hệ thống môn thi có khối lượng kiến thức nặng, đặc biệt với các môn khoa học xã hội như Chính trị, Lịch sử hay Địa lý.

Về cách làm bài, mỗi thí sinh nhận đề riêng kèm một phiếu trả lời dùng chung cho cả trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm phải tô bằng bút chì 2B, còn phần tự luận được viết bằng bút mực đen trong các ô vuông quy định sẵn tương ứng từng câu hỏi. Sau khi thu bài, phiếu này sẽ được số hóa: câu trắc nghiệm được máy chấm tự động, còn phần tự luận được tách thành từng khung để giám khảo chấm trên màn hình. Nếu viết sai vị trí hoặc lệch khỏi khung, hệ thống có thể không nhận diện được và thí sinh sẽ mất điểm.

Ảnh minh họa: Internet

Riêng với môn Tư tưởng chính trị mà Jennifer lựa chọn, thời gian làm bài là 75 phút, từ 14h30 đến 15h45 ngày 9/6. Đề thi có dung lượng lớn, nhiều phần đọc hiểu và yêu cầu thí sinh phải viết liên tục trong suốt thời gian làm bài.

Trong bối cảnh đó, việc xin đổi sang một phiếu trả lời mới đồng nghĩa với việc toàn bộ phần trắc nghiệm đã tô và những câu tự luận đã hoàn thành trước đó đều bị hủy. Thí sinh buộc phải làm lại từ đầu: vừa tô lại đáp án trắc nghiệm, vừa chép lại các phần tự luận đã làm, đồng thời hoàn thành những câu chưa kịp xử lý. Tất cả phải gói gọn trong khoảng thời gian còn lại vô cùng hạn hẹp.

Có thể thấy, việc xin đổi phiếu trả lời trong phòng thi đại học chẳng khác nào một “canh bạc” đầy rủi ro. Khi cầm trên tay phiếu mới, nữ sinh này gần như không còn thời gian để đọc lại đề hay sắp xếp lại ý tưởng, mà buộc phải viết liên tục dựa trên trí nhớ và phản xạ đã được rèn luyện.

May mắn là trong 25 phút ngắn ngủi trước khi hết giờ, nữ sinh đã hoàn thành 7 câu tự luận lớn, đồng thời điền đầy đủ các đáp án trắc nghiệm. Ở câu tự luận cuối cùng, do phần ngữ liệu quá dài, Jennifer cho biết cô không thể triển khai chi tiết mà chỉ tập trung nêu bật những luận điểm quan trọng nhất. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải là người phi thường, áp lực khi đó gần như nghẹt thở. Tuy nhiên, cô nhanh chóng xác định chiến lược làm bài: tập trung tối đa vào những phần có khả năng ghi điểm cao, còn những chi tiết không kịp đào sâu thì chấp nhận lược bỏ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sự bình tĩnh và quyết đoán của nữ sinh. Tuy nhiên, yếu tố tạo nên kết quả này không chỉ nằm ở sự dũng cảm, mà còn ở khả năng tự đánh giá năng lực bản thân.

Nhiều người cũng phân tích rằng, quyết định đổi phiếu của Jennifer không phải là hành động bốc đồng mà xuất phát từ việc cô hiểu rõ tốc độ viết, mức độ ghi nhớ kiến thức cũng như khả năng tái hiện nội dung của mình. Sự tự tin đó không hình thành trong khoảnh khắc phòng thi, mà là kết quả của quá trình học tập, luyện tập bền bỉ qua nhiều lần kiểm tra và thi thử trước đó.

Sau khi vụ việc nổi đình đám trên mạng, Jennifer khuyên mọi người nên cẩn trọng trong quá trình làm bài thi, tránh rơi vào tình trạng như mình.

(Tổng hợp)