Lý do nhóm Doraemon thường xuyên dùng cỗ máy thời gian nhưng không bị xử lý

Luôn nhắc đến cảnh sát thời gian và thường xuyên sử dụng cỗ máy thời gian nhưng nhóm Doraemon không những không bị xử lý mà đôi lúc còn được hỗ trợ.

Trong vũ trụ giả tưởng của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio, Cảnh sát Thời gian (Time Patrol) được khắc họa như một lực lượng hành pháp tối tân, nghiêm nghị và sẵn sàng trấn áp bất kỳ ai dám làm xáo trộn quá khứ. Thế nhưng, có một nghịch lý luôn kích thích sự tò mò của công chúng: Tại sao nhóm bạn Doraemon và Nobita lại có thể sử dụng Cỗ máy thời gian với tần suất dày đặc mà chưa từng bị bắt giữ? Dưới góc nhìn truyền thông và văn hóa, đây không phải là một lỗ hổng cốt truyện, mà là một sự "dung túng" có tính toán và đồng thời cũng hợp lý.

Ranh giới mong manh giữa tội phạm vĩ mô và cải thiện vi mô

Để hiểu được sự im lặng từ phía Cảnh sát Thời gian, trước hết phải làm rõ bản chất hành vi của Doraemon. Theo luật pháp thế kỷ 22, tội phạm thời gian bị săn lùng vì họ âm mưu thay đổi lịch sử ở quy mô vĩ mô nhằm trục lợi hoặc thống trị thế giới, như cách tướng Gigazombie tạo ra đế chế riêng thời tiền sử.

Ngược lại, những chuyến đi của Doraemon chỉ mang tính chất "cải thiện đời sống vi mô" cho gia đình Nobita. Việc giúp một cậu bé lười biếng cải thiện điểm số hay thay đổi định mệnh hôn nhân thực chất chỉ là sự tối ưu hóa dòng đời cá nhân, hoàn toàn không làm lung lay hay sụp đổ cấu trúc lịch sử chung của toàn nhân loại.

Học thuyết dòng thời gian tự điều chỉnh trong Doraemon

Dựa trên các tư liệu từ bộ truyện, lực lượng tuần tra có một nguyên tắc tối cao: Không can thiệp nếu hành vi đó không gây ra tác động tiêu cực lan tỏa đến tương lai. Thú vị thay, những chuyến du hành của nhóm Nobita hầu hết tuân theo Hiệu ứng vòng lặp đóng.

Những gì nhóm Doraemon làm ở quá khứ rốt cuộc lại chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tại. Khi Nobita nuôi dưỡng và đưa chú khủng long Pi-ko về kỷ Phấn Trắng, hành động đó vốn đã là một phần của lịch sử tự nhiên. Vì không tạo ra nghịch lý làm rách dòng thời gian, nhóm bạn hiển nhiên nằm ngoài tầm ngắm của các đặc vụ.

Hay như trong "Nobita và Pho tượng thần khổng lồ", chính việc hứa hẹn của Shizuka đã tạo tình huống "10 người ngoại quốc" và từ đó mới có vòng lặp khép kín giải quyết vấn đề ở xứ sở Bonvako.

Những "đặc tính" phi chính thức của lịch sử trong Doraemon

Lý do thuyết phục nhất khiến Cảnh sát Thời gian "nhắm mắt làm ngơ" chính là bảng thành tích vàng của nhóm bạn. Thay vì phá hoại, Nobita và những người bạn lại đóng vai trò như các hiệp sĩ hộ vệ thời gian tự do. Họ trực tiếp đập tan băng đảng săn trộm khủng long, triệt hạ căn cứ của Gigazombie và ngăn chặn các hiểm họa diệt vong từ vũ trụ.

Nếu không có những cuộc can thiệp vô tư từ hộc bàn của Nobita, dòng thời gian hiện tại của chính thế kỷ 22 có lẽ đã bị hủy diệt. Sự miễn trừ này là phần thưởng ngầm hoàn toàn hợp lý dành cho những vị cứu tinh của thế giới.

Hộc bàn của Nobita, xét cho cùng, là cánh cửa dẫn đến trí tưởng tượng nhân văn. Cảnh sát Thời gian chưa bao giờ bắt Doraemon, vì họ hiểu rằng lòng tốt vô tư của những đứa trẻ mới là thứ bảo vệ tương lai bền vững nhất.