Con trượt NV1 lớp 10, phụ huynh Hà Nội "bêu tên" con trên MXH, nhìn bảng điểm toàn 7 - 8,5, cư dân mạng càng thêm bức xúc

Nhiều người không khỏi xót xa cho sĩ tử 15 tuổi khi vừa phải đối diện với kết quả chưa như ý, vừa phải nhận những lời trách cứ nặng nề từ đấng sinh thành ngay trên không gian mạng công khai.

Mùa công bố điểm thi lớp 10 tại Hà Nội luôn là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc, từ niềm vui vỡ òa cho đến những giọt nước mắt tiếc nuối. Thế nhưng mới đây, một bài đăng của vị phụ huynh trên mạng xã hội sau khi con biết điểm đã châm ngòi cho một cuộc thảo luận sôi nổi về cách ứng xử và áp lực thành tích trong gia đình.

Phản ứng sau phòng thi và câu chuyện “bêu tên” trên mạng

Cụ thể, ngay sau khi sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi, một người bố đã đăng tải công khai toàn bộ họ tên, số báo danh và bảng điểm của con trai mình lên trang cá nhân. Theo hình ảnh được chia sẻ, nam sinh này đạt dải điểm khá đồng đều: Ngữ văn 7.50, Ngoại ngữ 8.50 và Toán 7.75.

Dù đây là một kết quả không hề thấp ở một kỳ thi có tính cạnh tranh cao như tại thủ đô, nhưng do con không đạt được nguyện vọng 1 mà chỉ đỗ nguyện vọng 2, người cha đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Những dòng trạng thái như "từ nay con chính thức mất quyền lựa chọn", "sự cẩu thả của con đã cho con hỏng ngay bước chân đầu tiên" hay "con không cố gắng sẽ tự đánh mất tương lai" nhanh chóng nhận về nhiều luồng ý kiến từ cộng đồng mạng.

Bài đăng gây tranh cãi của vị phụ huynh

Nhiều người không khỏi xót xa cho sĩ tử 15 tuổi khi vừa phải đối diện với kết quả chưa như ý, vừa phải nhận những lời trách cứ nặng nề từ đấng sinh thành ngay trên không gian mạng công khai.

Khi điểm tựa gia đình vô tình lung lay trước áp lực

Nhìn nhận một cách khách quan, sự thất vọng của các bậc làm cha làm mẹ là điều có thể thấu hiểu. Phía sau mỗi kỳ thi của con là 4 năm học cấp hai đồng hành, là biết bao công sức kèm cặp, lo lắng về cả tinh thần lẫn tài chính của phụ huynh. Kỳ vọng con đỗ vào ngôi trường tốt nhất vốn xuất phát từ mong muốn con có một tương lai rộng mở hơn.

Tuy nhiên, cách giải tỏa áp lực bằng việc công khai danh tính và chỉ trích con trên mạng xã hội lại đang đi ngược lại mục đích giáo dục ban đầu. Ở lứa tuổi 15, giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý, lòng tự trọng và cái tôi của các em đang phát triển rất mạnh. Việc bị chính người thân yêu nhất phủ nhận sự cố gắng và "phơi bày" sự thất bại trước công luận dễ trở thành một vết sẹo tâm lý dai dẳng.

"Trượt nguyện vọng 1 là một cú sốc lớn với đứa trẻ. Lúc này, điều các em cần nhất là một cái ôm, sự lắng nghe và một hướng đi mới từ gia đình, chứ không phải là những lời định kiến đẩy các em vào thế cô độc", một chuyên gia tâm lý học đường chia sẻ.

Ảnh minh họ

Chấp nhận NV2: Khép lại một cánh cửa, mở ra một hành trình

Thực tế, dải điểm tiệm cận mức 8 của nam sinh trong câu chuyện trên chứng minh em đã có một quá trình ôn luyện nghiêm túc và có năng lực học tập tốt. Việc trượt nguyện vọng 1 đôi khi chỉ thiếu một chút may mắn hoặc do tỉ lệ chọi của trường quá khốc liệt.

Đỗ nguyện vọng 2 hoàn toàn không phải là "mất đi tương lai" như lời người cha nhận định. Môi trường cấp 3 chỉ là một chặng đường, sự thành bại của một học sinh phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực tự thân trong suốt 3 năm học tới, chứ không chỉ nằm ở danh tiếng của một ngôi trường nguyện vọng đầu.

Vụ việc trên là một nốt trầm đáng suy ngẫm trong mùa thi năm nay. Nó nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng: Giữa áp lực nghẹt thở của các kỳ thi, điều quan trọng nhất không phải là tấm vé vào trường chuyên lớp chọn bằng mọi giá, mà là việc giữ vững sợi dây kết nối, niềm tin và sự đồng hành nhân văn giữa cha mẹ và con cái.