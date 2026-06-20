Check-in tại ngôi trường đại học đạt 4 sao QS Stars (Anh Quốc) ngay tại Hà Nội

Ngay tại Hà Nội có một campus đại học "sang - xịn - mịn" đạt chuẩn 4 sao quốc tế QS Stars (Anh Quốc). Cùng "đột kích" ngôi trường này để khám phá các góc sống ảo đẳng cấp, giảng đường công nghệ ngập tràn hơi thở AI, và không gian xanh mát triệu view.

Chứng nhận 4 sao QS Stars: Bảo chứng cho chất lượng đào tạo toàn diện

Trước khi đột kích các góc sống ảo, hãy cùng xem qua "profile" cực khủng của ngôi trường này. Trường Đại học Thành Đô chính thức ghi danh vào bản đồ giáo dục quốc tế khi xuất sắc đạt chứng nhận 4 sao QS Stars - hệ thống đánh giá trường đại học danh giá hàng đầu thế giới do Tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) cấp phép.

Cận cảnh chiếc chứng nhận "quý tộc" 4 sao QS Stars (Anh Quốc)

Để đạt được số sao "xịn sò" này, trường phải vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, tỷ lệ việc làm của sinh viên và tính quốc tế hóa. Sở hữu chiếc background chuẩn chỉnh thế này, bảo sao sinh viên Thành Đô cứ bước ra đường là tự hào "ngút ngàn".

Chiếc background "bảo chứng" cho chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, chụp một kiểu ảnh ở đây là thấy ngay thần thái "công dân toàn cầu"

Góc "Viện Ngôn ngữ" hiện đại - Mang vibe "du học sinh" thực thụ

Dành cho những ai mê mẩn văn hóa và ngôn ngữ, các phòng học chuyên dụng của Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quốc tế được thiết kế như những không gian văn hóa thu nhỏ. Giữa bối cảnh giao thương quốc tế bùng nổ, tiếng Trung hay tiếng Anh tại Thành Đô không còn là những môn học lý thuyết suông.

Với định hướng đại học ứng dụng, sinh viên được học qua các dự án thực tế, nhập vai thành các nhà quản lý du lịch, chuyên gia logistics hay phiên dịch viên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Không gian học tập tương tác cực cao, nơi tiếng nước ngoài trở thành "tấm hộ chiếu thực chiến" giúp Gen Z tự tin bước vào môi trường toàn cầu.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh thể hiện tài năng tại các cuộc thi do Nhà trường tổ chức

Giảng đường ngập tràn hơi thở AI và Công nghệ

Một điểm nhấn khiến Thành Đô khác biệt chính là tinh thần "quản trị giáo dục thông minh" và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của ban giám hiệu nhà trường.

Tại đây, các giảng đường không còn khoảng cách nhờ hệ thống công nghệ giáo dục hiện đại. Sinh viên được trải nghiệm các mô hình học tập linh hoạt và tiếp cận kho Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) khổng lồ, giúp việc tự học và nghiên cứu khoa học thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, sinh viên khối ngành công nghệ tại Trường đại học Thành Đô được tham gia những buổi kiến tập, thực tập doanh nghiệp trong nước hoặc trở thành thực tập sinh tại nước ngoài theo chương trình Internship Nhật Bản.

Nhờ những trải nghiệm môi trường làm việc thực tiễn, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều lợi thế cạnh tranh khác biệt, mở rộng cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. Theo báo cáo đánh giá của Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của Trường đại học Thành Đô đạt xấp xỉ 98%.

Góc công nghệ "xịn mịn" thách thức mọi tín đồ EdTech. Học tập thời đại AI tại Thành Đô là phải chủ động làm chủ công nghệ thế này

Thư viện mở và không gian xanh Campus – Bản giao hưởng giữa học thuật và thiên nhiên

Nếu cần tìm một góc bình yên để vừa nạp kiến thức, vừa thư giãn, thư viện và khuôn viên xanh của Trường Đại học Thành Đô chính là lựa chọn lý tưởng.

Những hàng cây xanh mướt, những thảm cỏ trải dài xen lẫn các góc decor tối giản theo phong cách Bắc Âu mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho sinh viên sau những giờ học dự án căng thẳng.

Những góc check-in chỉ cần đứng vào, thả dáng nhẹ nhàng là có ngay ảnh đại diện đẹp chuẩn "nàng thơ", "chàng thơ" học đường.

Tại Trường Đại học Thành Đô, cuộc sống sinh viên không chỉ xoay quanh giảng đường. Nhà trường kiến tạo một môi trường "Work-life balance" đúng nghĩa với tổ hợp thể thao – giải trí – chăm sóc sức khỏe. Sân vận động, nhà thi đấu, hồ bơi và đặc biệt là Trung tâm thể thao Edupark với các bộ môn "thời thượng" luôn sẵn sàng phục vụ.

Khuôn viên thể thao, nơi rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng cho cán bộ và sinh viên Nhà trường

Đạt chuẩn 4 sao QS Stars không chỉ là một danh hiệu, đó là lời cam kết về một môi trường học tập "Học thật - Làm thật - Sống chất", nơi mỗi sinh viên được phát triển trọn vẹn cả tư duy, công nghệ lẫn năng lực nghề nghiệp thực tế. Bạn đã sẵn sàng xách balo lên và trở thành một mảnh ghép của ngôi trường đại học mở, thông minh, nhân văn này chưa?

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