Ba trường THPT cùng giữ "ngôi vương" điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026: Có gì để học sinh cạnh tranh quyết liệt đến vậy?

Dẫn đầu bảng điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 với cùng mức 26 điểm, 3 ngôi trường này tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm trường công lập không chuyên hàng đầu Thủ đô.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt ở nhóm trường tốp đầu. Trong danh sách các trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố năm nay, THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông gây chú ý khi cùng dẫn đầu với mức điểm chuẩn 26. Đây không chỉ là những cái tên quen thuộc với học sinh Thủ đô mà còn là những ngôi trường nhiều năm liên tiếp duy trì sức hút lớn nhờ chất lượng đào tạo, môi trường học tập và thành tích nổi bật.

Điểm chuẩn cao luôn là một chỉ dấu cho thấy mức độ cạnh tranh và sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, đằng sau con số 26 điểm là những câu chuyện khác nhau về truyền thống, định hướng giáo dục và bản sắc riêng của từng ngôi trường.

THPT Yên Hòa: "Hiện tượng" của khối trường công lập không chuyên Hà Nội

Trường THPT Yên Hòa được thành lập vào năm 1960 với tiền thân là trường cấp 2-3 Yên Hòa. Đến năm 1961, trường chính thức đổi tên thành Trường cấp III Yên Hòa (sau này là THPT Yên Hòa).

Trong nhiều năm trở lại đây, THPT Yên Hòa đã trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi mùa tuyển sinh lớp 10. Từ một ngôi trường có điểm đầu vào thuộc nhóm khá, Yên Hòa dần vươn lên trở thành lựa chọn hàng đầu của học sinh khu vực phía Tây Hà Nội và thường xuyên nằm trong nhóm trường có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thành phố.

Sức hút của Yên Hòa đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là chất lượng đầu ra ổn định. Trường nhiều năm được đánh giá cao về kết quả thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học tốp đầu cũng như thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi. Không ít học sinh xem Yên Hòa là lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các trường chuyên nếu muốn theo học trong môi trường công lập có chất lượng cao nhưng áp lực cạnh tranh nội bộ không quá khắc nghiệt.

THPT Yên Hòa

Một điểm đáng chú ý khác là môi trường học tập năng động. Trong mắt nhiều thế hệ học sinh Hà Nội, Yên Hòa là ngôi trường có đời sống học sinh sôi nổi, nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và phong trào học thuật phát triển mạnh. Chính sự cân bằng giữa thành tích học tập và trải nghiệm học đường đã giúp trường giữ được sức hút trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến sự phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào điểm số.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa thi, Yên Hòa luôn xuất hiện trong danh sách những ngôi trường được học sinh lớp 9 cân nhắc nhiều nhất. Việc tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm chuẩn năm 2026 cho thấy vị thế của trường vẫn đang được duy trì rất vững chắc.

THPT Kim Liên: Thương hiệu lâu năm của giáo dục Thủ đô

Nếu Yên Hòa đại diện cho sức bật của một ngôi trường nổi lên mạnh mẽ trong khoảng hơn một thập kỷ qua, thì THPT Kim Liên lại là cái tên gắn liền với hình ảnh một trường công lập không chuyên giàu truyền thống của Hà Nội.

Được thành lập từ năm 1974, Kim Liên từ lâu đã được xem là một trong những trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu của thành phố. Nhiều năm liền, trường nằm trong nhóm các trường công lập không chuyên có điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Theo các thống kê được công bố trước đây, Kim Liên từng liên tục xuất hiện trong nhóm trường có kết quả thi đại học nổi bật trên phạm vi cả nước.

THPT Kim Liên

Điểm mạnh của Kim Liên nằm ở sự ổn định. Trường duy trì đều đặn chất lượng học tập cao qua nhiều thế hệ học sinh. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, nền nếp học tập được xây dựng trong thời gian dài cùng vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố khiến Kim Liên luôn là lựa chọn được nhiều phụ huynh ưu tiên.

Bên cạnh yếu tố học thuật, Kim Liên còn được đánh giá cao ở môi trường học đường giàu truyền thống. Nhiều cựu học sinh của trường hiện đang giữ những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, khoa học và truyền thông. Chính mạng lưới cựu học sinh đông đảo cùng lịch sử phát triển hơn nửa thế kỷ đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho ngôi trường này.

Việc tiếp tục dẫn đầu bảng điểm chuẩn năm 2026 cho thấy Kim Liên vẫn duy trì được vị thế của một trong những trường THPT công lập đáng mơ ước nhất đối với học sinh Hà Nội.

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông: Lá cờ đầu của khu vực phía Tây Nam Thủ đô

Trong nhóm ba trường cùng đạt mức điểm chuẩn 26 năm nay, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có thể xem là đại diện tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

Trường được thành lập từ năm 1970 và trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển với nhiều lần đổi tên trước khi mang tên Lê Quý Đôn - Hà Đông như hiện nay. Trong nhiều năm liên tiếp, đây luôn là một trong những trường THPT công lập có điểm chuẩn cao nhất khu vực và thường xuyên nằm trong nhóm đầu toàn thành phố.

Điểm nổi bật của Lê Quý Đôn - Hà Đông là truyền thống dạy tốt, học tốt được duy trì khá bền vững. Nhà trường nhiều năm được đánh giá cao về chất lượng giáo dục toàn diện, từ thành tích học tập đến các hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào học sinh. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư, nâng cấp qua các giai đoạn phát triển để đáp ứng quy mô ngày càng lớn của nhà trường.

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

Một trong những lý do giúp trường ngày càng thu hút học sinh là vị trí chiến lược tại khu vực Hà Đông – nơi tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số thuộc nhóm cao nhất Hà Nội. Khi nhu cầu học tập chất lượng cao của học sinh trong khu vực ngày càng lớn, Lê Quý Đôn - Hà Đông trở thành lựa chọn hàng đầu đối với nhiều gia đình.

Việc cùng đứng đầu bảng điểm chuẩn năm 2026 không chỉ phản ánh sức hút của trường trong khu vực mà còn cho thấy khoảng cách về chất lượng giữa Lê Quý Đôn - Hà Đông với nhóm trường tốp đầu nội thành đang ngày càng được thu hẹp.

Việc ba trường THPT Yên Hòa, Kim Liên và Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng đạt mức điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm 2026 là minh chứng cho sức nóng chưa hạ nhiệt của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đằng sau con số 26 điểm là sự cạnh tranh quyết liệt của hàng chục nghìn thí sinh và sự tin tưởng mà phụ huynh dành cho những ngôi trường có chất lượng đào tạo đã được khẳng định qua nhiều năm.

Mỗi trường có một thế mạnh riêng, một bản sắc riêng. Yên Hòa nổi bật bởi sự năng động và sức bật mạnh mẽ trong những năm gần đây. Kim Liên ghi dấu bằng bề dày truyền thống cùng chất lượng ổn định. Trong khi đó, Lê Quý Đôn - Hà Đông là biểu tượng của giáo dục chất lượng cao ở khu vực phía Tây Nam Thủ đô.

Điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng năm, nhưng vị thế của những ngôi trường này trong bản đồ giáo dục Hà Nội vẫn đang được củng cố ngày một vững chắc hơn.

Tổng hợp