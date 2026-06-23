Quý tử nghịch ngợm làm đổ quạt nhưng chưa có pha "bào chữa" khiến bố không sao mà mắng mỏ nổi

Đôi khi, cách chúng ta phản ứng trước những lỗi lầm vụn vặt của con trẻ không chỉ định hình tính cách của đứa trẻ đó, mà còn là liều thuốc xoa dịu áp lực cho chính bản thân chúng ta giữa cuộc sống bộn bề.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại tình huống dở khóc dở cười tại một gia đình nhỏ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không có những màn tranh luận nảy lửa, cũng chẳng có những giọt nước mắt ấm ức, đoạn clip chỉ vỏn vẹn gần 30 giây nhưng lại khiến người xem phải mỉm cười vì sự ngọt ngào và thông điệp chữa lành mà nó mang lại.

Như này ai nỡ mắng nữa, chưa gì đã ôm cổ "con yêu bố" rồi! (Nguồn: Phương Phạm)

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối muộn tại phòng khách của gia đình. Trong lúc ba mẹ đang bận việc, một "thế lực nhí", chính là cậu con trai nhỏ khoảng 3 tuổi trong bộ đồ khủng long dễ thương đã quyết định tự mình khám phá thế giới. Mục tiêu lọt vào mắt xanh của cậu nhóc chính là chiếc quạt cây đang đứng im lìm ở góc phòng.

Với tất cả sự tò mò và nguồn năng lượng vô biên, thanh niên nhí ra sức kéo thử chiếc quạt. Kết quả, một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, chiếc quạt đổ nhào xuống sàn nhà trước sự ngơ ngác của chính thủ phạm.

Giây phút ấy, "bản năng sinh tồn" của cậu bé lập tức trỗi dậy. Nhìn chiếc quạt nằm chỏng chơ, thanh niên nhí đứng hình mất 2 giây để định hình mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó nhanh chóng lùi bước và cất tiếng gọi "vũ khí bí mật": “Mẹ ơi… mẹ ơi…” với chất giọng không thể mếu máo hơn.

Tiếng động lớn cùng tiếng gọi của con nhanh chóng kéo cả ba và mẹ có mặt tại hiện trường. Thông thường, trong một số gia đình, một kịch bản quen thuộc sẽ diễn ra: Ba mẹ cáu gắt, con trẻ khóc lóc vì sợ hãi, và một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Nhưng ở ngôi nhà này, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bước vào phòng, người cha nhìn thấy chiếc quạt đổ, nhưng ánh mắt của anh không dừng lại ở món đồ vật vô tri vô giác đó. Anh hướng thẳng ánh nhìn về phía cậu con trai đang khúm núm ở góc tường. Không một lời quát mắng, không một cái nhíu mày tức giận, người cha từ từ ngồi thụp xuống, mở rộng hai tay đón con vào lòng.

Hiểu được tín hiệu yêu thương từ ba, cậu nhóc lập tức lao đến, ôm chầm lấy cổ ba và thì thầm câu "thần chú" làm tan chảy mọi sự giận dữ: “Con yêu bố…” . Người mẹ đi phía sau cũng chỉ biết cười trừ trước sự lém lỉnh của con trai và cách xử lý vô cùng điềm tĩnh của chồng. Chiếc quạt tội nghiệp vẫn nằm đó, nhưng dường như chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa. Bầu không khí lúc này chỉ còn tràn ngập sự ấm áp của tình yêu thương.

Đoạn clip ngắn này thực chất là một bức tranh thu nhỏ về cách giáo dục hiện đại và đầy văn minh. Ông bố trong clip này có lẽ đã khiến nhiều cha mẹ trong chúng ta nhận ra rằng thật ra đ ồ vật hỏng thì có thể sửa hoặc mua mới, nhưng sự an toàn và tâm lý của con mới là điều quan trọng nhất.

Khi đứa trẻ phạm lỗi, bản thân chúng đã có sự sợ hãi và lo lắng. Thay vì đổ thêm dầu vào lửa bằng những lời trách mắng nặng nề, một cái ôm siết chặt, một lời hỏi han dịu dàng chính là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ của con. Nó giúp đứa trẻ hiểu rằng: Dù có chuyện gì, ba mẹ vẫn luôn là điểm tựa an toàn nhất của con.

Hạnh phúc gia đình đôi khi không đến từ những điều to tát, mà đến từ chính sự bao dung trong những tình huống vụn vặt thường ngày. Nhìn khoảnh khắc hai cha con ôm nhau, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: "Xem xong thấy lòng nhẹ nhàng hẳn", "Gặp quả 'con yêu bố' như thế này thì quạt có hỏng mười chiếc cũng sẵn sàng tha thứ!" .

Sau tất cả, chiếc ôm đúng lúc của ba mẹ không chỉ chữa lành nỗi sợ hãi của con trẻ, mà còn là liều thuốc ngọt ngào giúp người lớn rũ bỏ mọi áp lực sau một ngày dài mệt mỏi.