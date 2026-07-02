Ngôi trường cấp 3 hơn 10 năm liên tiếp giữ "ngôi vương" điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM

Đằng sau thành tích "bất bại" suốt nhiều năm là chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại cùng môi trường học tập được nhiều học sinh mơ ước.

Sáng 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố với 24,75 điểm ở nguyện vọng 1, 25 điểm ở nguyện vọng 2 và 25,25 điểm ở nguyện vọng 3.

So với năm 2025, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đã tăng thêm 1,25 điểm. Trước đó, trường cũng dẫn đầu toàn thành phố với mức 23,5 điểm ở nguyện vọng 1 và 24 điểm ở nguyện vọng 2.

Thống kê trong 10 năm gần đây cho thấy THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn giữ vị trí số 1 về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM. Với mức điểm chuẩn năm nay, học sinh muốn trúng tuyển vào trường phải đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn.

THPT Nguyễn Thượng Hiền là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh TP.HCM

Được thành lập từ cuối năm 1969 với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Tân Bình, THPT Nguyễn Thượng Hiền hiện là một trong những trường THPT công lập có lớp chuyên của TP.HCM.

Trường có hơn 2.000 học sinh theo học ở ba khối lớp 10, 11 và 12, gồm các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, các lớp chọn, lớp học khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh và lớp thường. Toàn bộ học sinh đều được học chương trình tăng cường tiếng Anh.

Cùng với Trường Phổ thông Năng khiếu, THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền là trường có chất lượng đào tạo hàng đầu TP.HCM với tỷ lệ học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, tỷ lệ trúng tuyển đại học luôn ở mức rất cao.

Cơ sở vật chất hiện đại, thành tích học tập nổi bật

Trường hiện có 58 phòng học, trong đó 48 phòng đang được sử dụng để giảng dạy, các phòng còn lại phục vụ hoạt động ngoại khóa hoặc chưa đưa vào sử dụng. Trung bình mỗi lớp có khoảng 40-45 học sinh. Từ năm học 2012-2013, tất cả phòng học đều được trang bị máy vi tính và TV LCD kết nối để phục vụ giảng dạy.

Ngoài hệ thống phòng học, trường còn có 4 phòng thực hành tin học (3 phòng đang sử dụng), 3 phòng thí nghiệm dành cho các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học với nhiều thiết bị chuyên dụng. Thư viện chính của trường sở hữu nhiều đầu sách phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, bên cạnh thư viện ngoại văn và các phòng nghe nhìn.

Khu thể thao của trường cũng khá hoàn chỉnh với nhà thi đấu rộng khoảng 800m², hồ bơi, phòng tập thể hình, sân cỏ nhân tạo rộng khoảng 8.000 m², phòng y tế và nhiều phòng bộ môn.

Dãy hành lang in dấu kỷ niệm tuổi học trò

Không lâu trước đây, HĐND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với tổng mức đầu tư khoảng 215 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng tiêu chuẩn trường chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Suốt 55 năm phát triển, trường luôn duy trì thành tích nổi bật trong dạy và học với tỷ lệ tốt nghiệp THPT và đỗ đại học ở mức cao, nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố, giành học bổng du học.

Không chỉ học giỏi, học sinh còn nổi tiếng năng động với hàng chục câu lạc bộ

Bên cạnh chất lượng học tập, THPT Nguyễn Thượng Hiền còn được biết đến với các hoạt động ngoại khóa sôi động. Khác với hình ảnh nhiều người thường hình dung về những học sinh học giỏi "đầu to mắt cận", học sinh của trường luôn bận rộn với rất nhiều hoạt động bên cạnh việc học.

Hiện trường có khoảng 30 câu lạc bộ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ báo chí với CLB Nắng, sân khấu với Lửa Kịch, đến các câu lạc bộ ngôn ngữ, nhảy hiện đại và nhiều lĩnh vực khác. Cùng với đó là hàng loạt chương trình, sự kiện được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện.

Trường có nhiều CLB và hoạt động ngoại khóa cho học sinh lựa chọn

THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng sở hữu khuôn viên rộng hơn 21.200m² với hệ thống hành lang nối liền các dãy nhà học, hồ bơi, nhà thi đấu, sân thể thao và sân cỏ nhân tạo. Không gian trường mang nét cổ kính đặc trưng với nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Mỗi mùa hè hay mùa thu, sắc đỏ của hoa phượng, màu tím bằng lăng và màu vàng của lá rụng khiến ngôi trường trở thành địa điểm được nhiều học sinh yêu thích check in và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội.

Nắng sân trường đẹp đến nao lòng

Tổng hợp