"Choáng" với kết quả thi của lớp học có thủ khoa tổ hợp A01

Lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay có 14 điểm 10 các môn Toán, Hóa, tiếng Anh và Vật lí. Lớp có 1 thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 và cũng là thủ khoa kì thi tốt nghiệp THPT của thành phố Hà Nội.

Sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thầy Trương Trọng Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội liên tiếp nhận tin vui từ học sinh, phụ huynh.

Thầy Trương Trọng Khánh (người đứng hàng trên, thứ hai từ phải qua) trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp THPT và thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Sỹ Điền

Những học sinh có thành tích "khủng"

Thầy Khánh cho biết, trong 37 học sinh của lớp, có 2 học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT (1 học sinh vào vòng 2 chọn đội tuyển thi quốc tế Toán học, 1 học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế sắp tới tại Trung Quốc), 35 học sinh dự thi.

Trong số 35 học sinh thi tốt nghiệp THPT, có 10 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 2 học sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh, 1 học sinh đạt điểm 10 môn Vật lí, 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa học.

Xét theo thành tích cá nhân, thầy Khánh liệt kê danh sách các học trò với những kết quả vượt xa mong đợi.

Hoàng Hương Giang với kết quả thi 2 điểm 10 môn tiếng Anh, Vật lí; 9,75 điểm môn Toán; 8,5 điểm môn Ngữ văn, là thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh) với 29,75/30 điểm, á khoa tổ hợp D01 với 28,25/30 điểm. Giang còn là á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn thi xét tốt nghiệp, đồng thời đứng đầu Hà Nội ở tiêu chí này với 38,25/40 điểm. Hương Giang còn đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT, mức điểm cao nhất của bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong tuyển sinh, 8.0 IELTS. Với thành tích này, Hương Giang nhận học bổng 95% (gần 3,1 tỉ đồng) của Đại học VinUni.

Thầy Trương Trọng Khánh (người bên trái) và thủ khoa tổ hợp A01 Hoàng Hương Giang. Ảnh: NVCC

Hương Giang cũng nhận học bổng toàn phần ngành Khoa học Máy tính (Computer Science), Đại học KAIST và Đại học Quốc gia Seoul (SNU), hai trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc.

Đáng chú ý hơn, nữ sinh là thành viên chương trình học bổng Samsung, được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV), đồng thời nhận học bổng của tập đoàn để theo học tại một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Nguyễn Lê Nhật Nam là 1 trong 6 học sinh tham Việt Nam gia Olympic Toán học Quốc tế tại Trung Quốc năm 2026. Nam là thủ khoa kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm 2026; giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm 2025 (lớp 11); Huy chương Vàng Toán kì thi Duyên Hải năm lớp 10 và 11; Huy chương Vàng môn Toán kì thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); giải Nhất kì thi Olympic Toán Sinh viên-Học sinh toàn quốc; Giải Nhì kì thi học sinh giỏi cấp Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thầy Trương Trọng Khánh (đứng bên trái) và Nguyễn Lê Nhật Nam. Ảnh: NTCC

Lại Gia Khải đạt thủ khoa kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm 2025; Huy chương Vàng kì thi Toán quốc tế Turkmenistan lần 2; giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán lớp năm 2026; Huy chương Vàng kì thi Duyên Hải năm lớp 10; giải Nhất kì thi Olympic Toán Sinh viên-Học sinh Toàn quốc và nhận học bổng 100% của Đại học Vinuni.

Thầy Trương Trọng Khánh (người đứng bên phải) và Lại Gia Khải. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, ngoài Hương Giang đạt 1600 SAT, lớp 12 Toán 1 còn có 2 học sinh đạt 1580 SAT; 5 học sinh đạt 8.0 IELTS (trong đó có Hương Giang).

Nói về lựa chọn ngành học của học sinh do mình chủ nhiệm, thầy Trương Trọng Khánh thông tin, chủ yếu định hướng theo khối ngành công nghệ. Trong đó có tới hơn 20 em dự kiến học Đại học Bách khoa Hà Nội, một số lựa chọn Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Số lựa chọn học sư phạm chỉ khoảng 5-6 em trong đó có thủ khoa toàn quốc kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm 2026 Nguyễn Lê Nhật Nam. Theo thầy Khánh, những học sinh tốp đầu của lớp lựa chọn học sư phạm là một điều may mắn. Phần lớn các em không theo Toán học nhưng đều học những ngành có sử dụng môn học này nhiều như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo.

Thầy Khánh nhìn nhận, để học sư phạm, ngoài đam mê còn phải có năng lực thích ứng với nghề, giống như ngành Y, nhiều người giỏi vào học nhưng chưa chắc đã thành công. Nhưng thầy Khánh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều học sinh giỏi môn Toán vào học sư phạm.

Chia sẻ về xu hướng chọn ngành của học sinh chuyên hiện nay, thầy Khánh cho biết, thực tế trường chuyên Sư phạm đang có một sự chuyển dịch rất lớn khi phần đông học sinh giỏi lựa chọn theo đuổi khối ngành công nghệ tại Đại học Bách khoa Hà Nội hay Trường Đại học Công nghệ. Nắm bắt xu thế này, cấu trúc đào tạo của khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị chuyển dịch định hướng trở thành Trường Toán và Công nghệ để kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập và mở ra địa chỉ uy tín cho các em yêu thích lĩnh vực này.

Dù vậy, thầy Khánh khẳng định, nhà trường vẫn luôn động viên và tự hào khi có những học sinh xuất sắc nhất, thuộc top đầu của lớp chuyên, quyết định lựa chọn ngành Sư phạm. Với nền tảng tư duy vượt trội, các em thường có lộ trình học tập rút ngắn như chỉ mất 3 năm để hoàn thành đại học, thêm nửa năm để lấy bằng thạc sĩ và có thể làm tiến sĩ hoặc săn học bổng du học nước ngoài từ rất sớm. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, "mũi nhọn" của ngành.

Tuy nhiên, thầy Khánh cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng nguồn sinh viên giỏi từ các trường chuyên tại Hà Nội học sư phạm hiện vẫn còn khá hiếm. Phần lớn nguồn tuyển hiện nay đang đến từ học sinh chuyên của các tỉnh thành khác (như Vĩnh Phúc). Thầy kì vọng với những chính sách thu hút mới, tỉ lệ học sinh giỏi trường chuyên lựa chọn ngành Sư phạm sẽ ngày càng tăng trong tương lai.

Sự đồng hành của gia đình và nhà trường

Chia sẻ “bí quyết” giúp học sinh trong lớp đạt kết quả tốt, thầy Trương Trọng Khánh khẳng định, điều cốt lõi phải định hình cho học sinh tinh thần tự giác học tập. Quá trình định hướng này không chỉ từ phía nhà trường mà cần có sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ từ phía phụ huynh học sinh.

Theo thầy, học sinh trong lớp 12 Toán 1 thường tập trung làm kĩ các bài tập, tài liệu và sách vở do các thầy cô biên soạn.

Đặc biệt, các em có may mắn hơn là đội ngũ thầy cô có năng lực và nhiệt huyết, tranh thủ các tiết học để tăng cường, lồng ghép thêm nhiều chủ đề mới và khó cho học sinh. Bản thân thầy Khánh cũng cho học sinh tiếp cận và giải các bộ đề thi đại học có độ khó cao của Hàn Quốc hay kì thi Cao khảo của Trung Quốc, vốn có độ khó tương đương hoặc hơn đề thi học sinh giỏi quốc gia của Việt Nam. Đồng thời, nhà trường cũng sưu tập thêm đề thi từ các nguồn tổ chức uy tín để học sinh cọ xát, rèn luyện tư duy vượt trội và học tập một cách quyết liệt.

Việc học thêm theo thầy Khánh là có, nhưng học sinh cần học một cách chừng mực, hợp lí và không để bị quá tải. Việc học thêm chỉ thực sự hiệu quả khi các em được học với những thầy cô giỏi, có kinh nghiệm.