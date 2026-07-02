Bức thư "van xin mẹ" của một học sinh trượt lớp 10 khiến ai đọc xong cũng rơi nước nước mắt: "Mẹ ơi con muốn học tiếp..."

Không ai mong muốn thất bại. Đặc biệt là một đứa trẻ đã viết cả một bức thư chỉ để xin mẹ "hãy tin con thêm một lần nữa".

Ngày công bố điểm thi vào lớp 10 luôn là thời khắc đầy cảm xúc với hàng chục nghìn gia đình. Có những ngôi nhà vỡ òa trong niềm vui, cũng có những căn phòng chìm trong im lặng khi cánh cửa trường công khép lại. Nhưng điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn cả là nỗi sợ hãi của nhiều đứa trẻ khi nghĩ mình đã làm cha mẹ thất vọng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bức thư được cho là của một học sinh gửi mẹ sau khi không đạt kết quả như mong đợi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác bởi từng dòng chữ đều chất chứa sự day dứt, tự trách và nỗi lo bị cha mẹ từ bỏ.

Bức thư thu hút sự chú ý

Trong lá thư, em viết: "Con rớt cấp 3 rồi mẹ. Con nghĩ là mẹ sẽ thất vọng vì chỉ có thi cấp 3 vẫn không làm được. Nhưng mẹ ơi, con muốn học tiếp, con muốn học giáo dục thường xuyên, nếu còn cơ hội học thì con sẽ không buông bỏ. Con muốn thi THPT. Con muốn học đại học. Con không muốn bỏ lỡ tương lai của bản thân con. Con thật sự muốn đỗ đại học sư phạm, mẹ hãy tin con, con nghĩ con sẽ làm được, cho con tiếp tục đi mẹ".

Điều khiến nhiều người lặng đi là đoạn cuối bức thư. "Con mong là mẹ hãy tin con, giáo dục thường xuyên không xấu. Xấu hay không là ở góc nhìn và cách họ hành xử với môi trường, con người ở nơi đó thôi mẹ à. Xin mẹ hãy tin con gái mẹ thêm một lần nữa".

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để người đọc cảm nhận một đứa trẻ đang hoảng loạn vì nghĩ rằng thất bại đầu đời đồng nghĩa với việc đánh mất niềm tin của mẹ. Người đăng bài cho biết đây là em gái mình. Sau khi biết điểm thi, cô bé gần như lầm lì cả ngày, liên tục khóc rồi lặng lẽ ngồi viết thư cho mẹ. Đợi em ngủ, người chị tò mò mở thư ra đọc và không khỏi nghẹn ngào. Cô biết em mình đang không ổn nhưng đọc xong cũng không biết phải làm sao.

Theo chia sẻ của người này, áp lực của cô bé còn lớn hơn khi trước kỳ thi khoảng một tháng, em đã phải đi làm thêm vì gia đình gặp khủng hoảng tài chính.

Với không ít học sinh, kỳ thi lớp 10 không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp, mà còn gắn với kỳ vọng của cả gia đình, với những hy sinh, những khoản học thêm, những ngày cha mẹ chắt chiu từng đồng. Chính vì vậy, nhiều em dễ rơi vào trạng thái tự trách bản thân quá mức khi kết quả không như mong muốn.

Đây là lúc các em yếu đuối nhất. Điều em cần là được ôm, được động viên, chứ không phải những lời trách mắng. Nếu ngay cả gia đình cũng quay lưng thì em sẽ không biết cố gắng vì điều gì nữa.

Không ít người cũng nhắc lại rằng trượt lớp 10 công lập không đồng nghĩa với việc tương lai khép lại.

Các em vẫn còn nhiều lựa chọn như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề, hoặc những hướng đi khác phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Thực tế đã có rất nhiều người trưởng thành thành công dù từng không đỗ vào trường THPT công lập. Điều đáng quan tâm lúc này không phải là tiếp tục xoáy sâu vào kết quả đã có, mà là giúp học sinh vượt qua cảm giác thất bại đầu tiên trong cuộc đời.

Các chuyên gia tâm lý từng nhiều lần cảnh báo, sau mỗi mùa thi, nguy cơ khủng hoảng tâm lý ở học sinh tăng lên đáng kể. Những lời trách móc như "đã bảo mà không nghe", "làm bố mẹ mất mặt", "học thế thì tương lai bỏ đi" có thể vô tình trở thành gánh nặng đè lên một đứa trẻ vốn đang tự dằn vặt chính mình. Trong khi đó, một câu nói đơn giản như: "Không sao, mình cùng tìm đường khác", đôi khi lại là điểm tựa để các em lấy lại niềm tin.

Không ai mong muốn thất bại. Đặc biệt là một đứa trẻ đã viết cả một bức thư chỉ để xin mẹ "hãy tin con thêm một lần nữa".

Có lẽ, sau kỳ thi này, điều các em cần nhất không phải là thêm một bài học về điểm số, mà là được biết rằng dù kết quả có ra sao, gia đình vẫn là nơi an toàn nhất để trở về. Bởi một kỳ thi có thể quyết định lối đi trước mắt, nhưng cách cha mẹ đồng hành sau thất bại mới là điều có thể ảnh hưởng đến cả một chặng đường trưởng thành của con.