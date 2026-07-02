Gặp nữ sinh "không điểm yếu" là Thủ khoa A01, Á khoa D01, SAT 1600/1600: "Có nhiều công thức mình cố tình không học thuộc"

Hai điểm 10, một điểm 9,75, môn Văn đạt 8,5 và gần như không có "điểm yếu" ở bất kỳ môn nào, Hoàng Hương Giang là một trong những cái tên gây chú ý nhất sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố.

Không chỉ góp mặt trong nhóm thí sinh dẫn đầu cả nước ở tổ hợp A01, Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12T1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội còn gây ấn tượng bởi bảng điểm gần như không có "điểm yếu". Giang đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm Vật lý, 10 điểm Tiếng Anh và 8,5 điểm Ngữ văn, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với điểm số đạt được ở các môn, Hương Giang là Thủ khoa toàn quốc khối A01 với 29,75 điểm, Á khoa khối D01 với 28,25 điểm và là Á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn, đồng thời đứng đầu Hà Nội ở tiêu chí này với 38,25/40 điểm. Bên cạnh kết quả nổi bật tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Hương Giang còn từng đạt 1.600/1.600 điểm SAT - mức điểm tuyệt đối của bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong tuyển sinh. Đây là thành tích rất hiếm, chỉ có số ít thí sinh đạt được mỗi năm.

Biết điểm vào sáng 1/7, Hương Giang cho biết điều bản thân cảm nhận được đầu tiên không hẳn là sự tự hào mà là lòng biết ơn. Mức điểm này nằm trong kỳ vọng của bản thân Giang, nhưng thứ hạng lại là điều khiến Giang bất ngờ.

"Khi biết điểm, mình rất vui và bất ngờ. Nhưng cảm xúc lớn nhất của mình là biết ơn. Mình nghĩ kết quả này không thể đến từ nỗ lực của riêng mình mà là cả một hành trình có gia đình, thầy cô, bạn bè đồng hành, cùng một chút may mắn nữa", Giang bộc bạch.

Người đầu tiên Hương Giang nhắn tin báo kết quả cũng chính là gia đình bởi với nữ sinh, đó là những người đã luôn ở bên, tạo mọi điều kiện để cô bạn có tâm lý thoải mái và ổn định nhất trước kỳ thi quan trọng.

Nữ sinh Hoàng Hương Giang

Dù sở hữu bảng điểm gần như hoàn hảo, Hương Giang lại cho biết môn khiến mình lo lắng nhất chính là Ngữ văn. Là học sinh lớp chuyên Toán, Giang dành nhiều thời gian cho các môn tự nhiên hơn và không có nhiều cơ hội luyện viết hay được thầy cô chấm chữa thường xuyên.

Trong khi nhiều thí sinh xây dựng chiến thuật làm bài khá phức tạp, Hương Giang tiết lộ mình chỉ lựa chọn những cách phù hợp với tư duy của bản thân. Với môn Tiếng Anh, Giang bắt đầu từ phần đọc hiểu dài nhất để "khởi động" khả năng suy luận logic, sau đó mới quay lại những câu ngắn hơn. Còn với Toán, nữ sinh xử lý theo nguyên tắc rất đơn giản, đó là câu nào chưa chắc thì tạm bỏ qua, hoàn thành những câu còn lại rồi quay lại sau.

Một trong những điều khiến nhiều người tò mò là bí quyết giúp Hương Giang duy trì thành tích đồng đều ở cả các môn tự nhiên lẫn ngoại ngữ. Theo nữ thủ khoa khối A01, điều quan trọng nhất không phải là học thuộc.

"Mình luôn cố gắng hiểu bản chất của vấn đề đến mức sâu nhất có thể. Có những công thức mình còn cố tình không học thuộc. Mình tự chứng minh nhiều lần để sau đó tự rút ra được. Khi tự bản thân đúc kết được thì kiến thức mới thực sự là của mình", Giang chia sẻ.

Trong kỳ thi năm nay, đề Ngữ văn với câu hỏi nghị luận " Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?" nhận được nhiều ý kiến tranh luận sau khi kết thúc kỳ thi. Chia sẻ về câu hỏi này, Hương Giang cho biết khi làm bài, cô bạn không dành nhiều thời gian để băn khoăn về chi tiết gây tranh cãi mà tập trung xử lý yêu cầu của đề theo cách hiểu của mình.

Giang thẳng thắn cho rằng kiến thức của mình không đủ để đánh giá sâu về câu hỏi đó. Với nữ sinh thì đề nào cũng có những phần khó hiểu như nhau nên cứ đọc, hiểu đến đâu thì làm đến đó. Cô bạn cũng không xem "Steve Jobs" đơn thuần là tên của một con người, mà coi đó như một tư tưởng, một hình mẫu cho sự đổi mới và phát triển và khai thác theo hướng đó trong bài làm của mình.

"Nhưng theo mình, ngay cả khi không biết rõ Steve Jobs là ai thì đề cũng đã cung cấp đủ dữ liệu để thí sinh triển khai bài viết. Phần ngữ liệu phía trên đã nhắc đến việc ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của lĩnh vực công nghệ, nên mình nghĩ chỉ cần hình dung đó là một hình mẫu về đổi mới, sáng tạo thì vẫn có thể làm bài được.

Tất nhiên, mình cũng phải thừa nhận là bản thân có phần thuận lợi hơn một số bạn. Mình học ở Hà Nội và định hướng theo lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin nên biết Steve Jobs là ai. Điều đó cũng giúp mình tiếp cận và triển khai bài làm dễ dàng hơn một chút", nữ sinh tiết lộ.

Hương Giang là Thủ khoa toàn quốc khối A01 với 29,75 điểm, Á khoa khối D01 với 28,25 điểm

Được nhiều người gọi là thí sinh "không có điểm yếu", Hương Giang lại nhìn nhận khá nhẹ nhàng về thành tích của bản thân, cô bạn chỉ nghĩ đơn giản là mình may mắn vì thứ mình thích và mình giỏi lại đúng là những lĩnh vực được nhiều người quan tâm. Sau kỳ thi, phần thưởng đầu tiên mà nữ sinh muốn dành cho bản thân không phải một chuyến du lịch hay món quà đặc biệt mà chỉ đơn giản là muốn có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình.

Với kết quả đạt được, Hương Giang đang hướng đến ngành Khoa học máy tính để theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Hiện Giang sở hữu 1 học bổng toàn phần và 1 học bổng 95% tại Hàn Quốc, song nữ sinh vẫn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về ngôi trường sẽ theo học.

"Mình muốn học Khoa học máy tính để sau này có thể nghiên cứu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo. Hiện mình vẫn chưa quyết định sẽ chọn trường nào vì còn đang cân nhắc giữa các cơ hội", Giang nói.