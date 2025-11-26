Đàn vịt bị lũ cuốn ở Nha Trang "vượt biển" hơn 3,5km, cập bến vào Vinpearl đổi đời

Sau trận lũ lịch sử vừa qua, nhiều vật nuôi, gia súc, gia cầm ở Khánh Hoà bị nước cuốn trôi. Trong đó, đàn vịt hàng trăm con bị cuốn trôi từ sông Cái ra biển Nha Trang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bởi theo những hình ảnh được chia sẻ trên MXH, đàn vịt liên tục bị sóng đánh mạnh, dạt về nhiều nơi, Cứ cách vài ngày, cộng đồng mạng lại chia sẻ hình ảnh những chú vịt đang “lang thang” ở đâu đó, có thể bên bờ biển hay thậm chí sang cả đảo Hòn Tre.

Hình ảnh mới nhất về đàn vị bị lũ cuốn trôi đang viral trên MXH

Bởi mới đây nhất, nhiều bức ảnh lan truyền một nhóm những chú vịt có mặt tại Vinpearl - khu nghỉ dưỡng với resort 5 sao ở đảo Hòn Tre, Nha Trang, khiến nhiều người thấy vừa buồn cười vừa thương. Nhiều người nhận định, rất có thể đàn vịt này đã bị lũ cuốn từ sông Cái ra biển, sao đó bị lạc đàn, trôi dạt vào bờ biển của đảo.

Được biết, khu nghỉ dưỡng nơi đàn vịt xuất hiện cách trung tâm Nha Trang khoảng 5km về phía Đông, cách cảng Cầu Đá 3,5km. Theo chia sẻ của những người sinh sống gần khu vực này cho biết, đàn vịt hiện đang được thả tại hồ nước ngọt của khách sạn. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng nhìn thấy những chú vịt này thỉnh thoảng đi xung quanh khu nghỉ dưỡng, chiếm trọn spotlight vì vừa lạ vừa dễ thương.

Những chú vịt này trôi dạt vào biển ở Hòn Tre, trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng 5 sao

Nhiều du khách thích thú khi bất ngờ bắt gặp đàn vịt tại khu nghỉ dưỡng

Nhiều người hài hước cho rằng, hành trình phiêu lưu của đàn vịt này dù vất vả, lạc đàn nhưng lại bốc trúng “sít rịt” khi trôi dạt vào khu nghỉ dưỡng xịn xò. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ mong muốn chủ khu nghỉ dưỡng có thể chăm sóc, nuôi những chú vị này ở trong hồ để thêm sinh động cho cảnh quan xung quanh.

Hiện tại, đàn vịt đang được thả trong hồ nước ngọt tại khách sạn

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng khi phát hiện sự việc, đàn vịt đã được lực lượng hỗ trợ tiếp cận, đưa vào bờ an toàn. Phần lớn đàn vịt được cứu kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi nhưng vẫn còn rất nhiều con khác đang lênh đênh ngoài biển.

Cách đây vài ngày, sau khi mưa lũ ngừng, nhiều người nhìn thấy hàng chục con vịt ở bên bờ biển Nha Trang. Chúng tụ lại theo nhóm, chỉ còn khoảng chưa đến 20 con “lạc bầy”. Dù chỉ vài con tụ lại một nơi nhưng cũng khiến netizen phần nào cảm thấy bớt lo lắng vì chúng vẫn còn an toàn và có cơ hội sống sót sau khi trải qua lũ lụt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Một hành trình dài và những chú vịt này cũng đã nỗ lực hết mình. Nhưng số phận của chúng cũng sướng khi khui trúng sít rịt vào khu nghỉ dưỡng 5 sao”. - “Những chú vịt đổi đời trong mùa lũ này. Nhìn thấy dễ thương ghê”. - “Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhưng cái kết có hậu. Nhìn mấy “ẻm” tung tăng trong khu nghỉ dưỡng coi cũng mắc cười”. - “Đáng yêu thật chứ, về sau kể lại cho con cháu về hành trình vượt đại dương”. - “Nếu không về lại được với chủ nhân thì mong khách sạn sẽ nuôi các bé trong hồ cũng được nha. Nhìn cũng vui mắt với đáng yêu mà”.

Ảnh: Tổng hợp MXH