Chuyện gì đang xảy ra với người từng mua và dùng rất nhiều mỹ phẩm của Mailisa?

Ngày 25/11, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường. Đây là doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa. Lý do được đưa ra là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngay lập tức thông tin này khiến công chúng, đặc biệt là những người từng sử dụng sản phẩm của hệ thống này lo lắng. Nhiều người chia sẻ các bài đăng, clip bày tỏ sự lo ngại ảnh hưởng đến sức khoẻ vì đã có thời gian dài dùng sản phẩm. Thậm chí từ khoá “nạn nhân của kem Mailisa” cũng lọt top tìm kiếm phổ biến.

Chia sẻ lại câu chuyện của bạn mình, một cư dân mạng cho biết người bạn này đến thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa làm laser trị nám và được nhân viên tư vấn mua sản phẩm Doctor Magic.

Thời gian đầu khi mới laser xong mặt bị bong da nhẹ và dùng sản phẩm thì thấy khá oke, da bóng mịn, hết nám hết tàn nhang. Nhưng từ tháng 3 trở đi, nám và tàn nhang bắt đầu quay trở lại dù vẫn kiên trì sử dụng, hiện tại đã gần hết bộ sản phẩm. Theo quan sát của người chia sẻ thông thì thấy da của bạn có vẻ mỏng hơn, nhất là mao mạch dưới mắt hiện rõ, nám và tàn nhang không hết.

Một người khác sử dụng sản phẩm của Mailisa trong 5 năm qua viết ngắn gọn nhưng đầy lo lắng: “5 năm nạn nhân của chị Mailisa. Giờ ngồi cầu mong kem không có chất độc hại đến da”.

Ngoài ra còn rất nhiều bài đăng băn khoăn vì đã chi hàng chục triệu cho sản phẩm của hệ thống Mailisa và sử dụng trong thời gian dài. Giờ đây, khi sản phẩm bị "tuýt còi" họ kêu cứu vì bỏ thì mất tiền, không bỏ thì... cũng không dám dùng tiếp.

- Mình từng là người vô cùng ngưỡng mộ và tin tưởng chị Mailisa nên đến tận TMV làm da và sử dụng mỹ phẩm bên chị. Đến hôm nay chị ấy bị bắt và khui ra chất lượng của sản phẩm không đủ tiêu chuẩn thì thấy lo lắng cho làn da của mình thật sự. Giờ phải làm sao hả mọi người?

- Mình đã dùng sản phẩm của Mailisa 3 tháng và mặt mình giãn mao mạch, càng ngày càng xấu đi. Lúc ấy mình có gọi lên số điện thoại tư vấn của Mailisa thì được trả lời là cứ bôi tiếp. Sau đó mình bôi thêm thời gian nữa mặt càng giãn mao mạch đỏ mình phải bỏ kem đi.

- Ôi! Hôm nay thấy tin cơ quan chức năng vào khám mà tui mừng quá. Mặt nát vì dùng của Mailisa đây ạ. Mà đợt đó tui ức quá, vứt hết luôn. Bỏ hết cả đống tiền vào mà mặt nát luôn. Rồi phải bỏ thêm 10 triệu đi điều trị ở bệnh viện da liễu vì nhiễm corticoid.

Hiện tại, sau quyết định của cơ quan chức năng, phía Mailisa chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc thu hồi hay bồi hoàn cho người tiêu dùng.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 26/11, trên website chính thức "Thẩm mỹ viện Mailisa" vẫn trưng bày sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic bình thường kèm quảng cáo: "Hàng hiệu giá bình dân". Theo giới thiệu, các sản phẩm này có tác dụng cải thiện da nám, tàn nhang, hỗ trợ sáng da,... Các bộ sản phẩm có giá khoảng gần 2 - 3 triệu đồng.

Đến trưa ngày 26/11, mục sản phẩm trên website Thẩm mỹ viện Mailisa đã không còn nữa.

Trước khi vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa bị bắt tạm giam, hệ thống Mailisa thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok và mang về doanh số đến hàng trăm nghìn sản phẩm.

Theo ghi nhận đến thời điểm khoá giỏ hàng TikTok, tài khoản TMV Mailisa đã hiển thị có gần 650.000 sản phẩm được bán, tài khoản Mailisa - Doctor Magic đã bán được gần 74.000 sản phẩm,... Con số này chưa thống kê ở các kênh bán hàng khác như website, Facebook và mua trực tiếp tại TMV.

