Dân mạng kể về “cuộc sống ở mức tối thiểu”: Có người cả tháng chỉ tiêu 2 triệu, tiết kiệm 110 triệu/năm

Việc này đương nhiên không dễ dàng, nhưng đổi lại là giữ được tiền.

Không mua sắm theo cảm hứng, hạn chế tích trữ đồ đạc và chỉ chi tiền cho những thứ thực sự cần thiết, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn sống ở mức tối thiểu như một cách hiệu quả để kiểm soát tài chính cá nhân.

Câu hỏi “sống tối giản có thực sự giúp tiết kiệm tiền?” dần trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng MXH như Xiaohongshu, Weibo,... Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của chính mình thay cho lời khẳng định: Không phải cứ kiếm được nhiều tiền mới có thể tích lũy, đôi khi chỉ cần thay đổi thứ tự ưu tiên trong danh sách chi tiêu cũng tạo ra khác biệt đáng kể.

Một chia sẻ gây chú ý đến từ tài khoản Wo Shi Dong Gua trên Xiaohongshu. Người này cho biết kể từ khi sống tối giản, tổng chi 1 tháng chỉ rơi vào khoảng 840 NDT (khoảng 3,11 triệu đồng). Trong đó, tiền ăn uống tốn 450 NDT (khoảng 1,67 triệu đồng), chi phí đi lại chỉ 20 NDT (khoảng 74.000 đồng). Đặc biệt, người này không dành ngân sách cho việc mua quần áo hay giao lưu xã hội trong tháng đó.

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Một trường hợp khác còn khiến nhiều người bất ngờ hơn là Da Ban Zhuan: Tổng chi tiêu tháng 10 dừng lại ở mức 560 NDT (khoảng 2,07 triệu đồng). Khoản tiền này được Da Ban Zhuan phân bổ khá cụ thể: 260 NDT (khoảng 962.000 đồng) cho ăn uống, 150 NDT (khoảng 555.000 đồng) cho chỗ ở, 130 NDT (khoảng 481.000 đồng) cho các vật dụng và nhu yếu phẩm hằng ngày, cùng 20 NDT (khoảng 74.000 đồng) cho đi lại. Da Ban Zhuan không chi tiền cho quần áo hay hoạt động giải trí.

Những bảng chi tiêu này cho thấy người theo đuổi lối sống tối giản có thể giảm đáng kể các khoản mua sắm không thiết yếu. Thay vì thường xuyên đặt đồ ăn bên ngoài, mua trà sữa, đồ ăn vặt hay chạy theo những món đồ đang thịnh hành, họ ưu tiên tự chuẩn bị bữa ăn và tận dụng những vật dụng sẵn có. Chỉ riêng việc hạn chế đồ uống, trà sữa và đồ ăn vặt đã giúp một số người tiết kiệm khoảng 200 - 300 NDT/tháng (khoảng 740.000 đồng - 1,11 triệu đồng).

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Một người dùng khác là Tui Xiu Gong Tou lại chia sẻ những thói quen giúp bản thân tiết kiệm hơn 30.000 NDT (khoảng 111 triệu đồng) trong vòng 11 tháng. Bí quyết không nằm ở việc cắt giảm toàn bộ những khoản chi phục vụ cuộc sống, mà là thay đổi cách tiêu tiền trong những hoạt động thường ngày.

Tui Xiu Gong Tou cho biết tự nấu ăn thay vì thường xuyên gọi đồ bên ngoài là một trong những thay đổi quan trọng. Người này đồng thời hạn chế mua những món đồ giá rẻ nhưng ít có giá trị sử dụng, bởi các khoản tiền nhỏ nếu lặp lại liên tục vẫn có thể tạo thành một con số đáng kể. Khi mua quần áo, thay vì chạy theo xu hướng thời trang nhanh, Tui Xiu Gong Tou ưu tiên những món có chất lượng tốt, dễ phối và có thể sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, Tui Xiu Gong Tou cũng hạn chế tích trữ thực phẩm, đồ dùng. Nhiều người có thói quen mua giấy vệ sinh, nước giặt, mỹ phẩm hoặc thực phẩm với số lượng lớn chỉ vì đang có chương trình giảm giá. Tuy nhiên, nếu không thực sự cần thiết, những món đồ này có thể chiếm diện tích, bị bỏ quên hoặc hết hạn trước khi sử dụng hết. Tui Xiu Gong Tou nhân mạnh quan điểm: Mua khi cần và chỉ mua đúng lượng cần dùng đôi khi tiết kiệm hơn việc cố gắng săn khuyến mãi.

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Dù vậy, bài viết cũng chỉ ra rằng sống tối giản không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tiết kiệm. Một số người lại biến xu hướng này thành lý do để tiếp tục mua sắm. Chẳng hạn, họ loại bỏ những món đồ cũ để thay bằng sản phẩm mới có thiết kế đồng bộ, đắt tiền hơn nhằm tạo ra không gian sống mang phong cách tối giản. Việc theo đuổi tiêu chí ít nhưng chất lượng cao cũng có thể khiến chi phí ban đầu tăng lên đáng kể nếu không cân nhắc khả năng tài chính.

Nhìn chung, điểm khác biệt giữa những người tiết kiệm được tiền nhờ lối sống tối giản và những người chi tiêu nhiều hơn nằm ở mục đích ban đầu. Nếu tối giản đồng nghĩa với việc giảm mua sắm, tận dụng những gì đang có và ưu tiên nhu cầu thực tế, số tiền tích lũy có thể tăng lên theo thời gian. Ngược lại, nếu chỉ thay thế những món đồ cũ bằng các sản phẩm mới đắt tiền để tạo vẻ ngoài tối giản, người tiêu dùng rất dễ rơi vào một vòng xoáy mua sắm khác.

(Nguồn: Douban)