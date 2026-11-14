Giá vàng thấp nhất năm, mất gần 55 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử

Giá vàng trong nước giảm ngày thứ tư liên tiếp, xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử thiết lập cuối tháng 1.

Sáng 14/11, giá vàng miếng được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp tục giảm nửa triệu đồng/lượng cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 137,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng miếng SJC đã giảm 4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Ở giai đoạn đầu năm, ngày 1/1/2026, giá vàng miếng SJC mở cửa ở mức khoảng 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đáng chú ý, dưới lực đẩy của thị trường quốc tế, giá vàng nhanh chóng bứt phá mạnh mẽ và lập đỉnh kỷ lục ở mức 191 - 192 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1.

Sau khi tạo đỉnh, thị trường trải qua các nhịp điều chỉnh lớn, nhiều lần giảm mạnh, trước khi đi ngang và giằng co trong các tháng tiếp theo.

Đến thời điểm hiện tại, do áp lực từ đà lao dốc của giá vàng thế giới và biến động vĩ mô (đồng USD mạnh lên), giá vàng trong nước giảm liên tiếp nhiều phiên.

Giá vàng miếng SJC hiện đã lùi sâu xuống vùng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. So với đỉnh lịch sử hồi đầu năm, giá vàng miếng SJC hiện tại đã sụt giảm 54,5 triệu đồng/lượng (khoảng 29-30%).

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đang giao dịch tại mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm là 192,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện tại cũng sụt giảm khoảng 54,9 triệu đồng/lượng (28-30%).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang neo tại 3.883,4 USD/ounce. Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong tuần này do giá dầu giảm. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và kỳ vọng ngày càng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Nguồn: Kitco)

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.066,39 USD/ounce. Lực bán tăng mạnh vào thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiến gần mức 5% và đồng USD mạnh lên, trong khi sự bất ổn kéo dài về xung đột ở Trung Đông và tác động lạm phát của giá năng lượng khiến các nhà giao dịch tập trung vào khả năng tăng lãi suất thêm nữa.

Giá vàng sau đó chạm đáy tuần ở mức 3.852,10 USD/ounce vào sáng thứ Năm, trước khi hoạt động mua vào giảm giá xuất hiện gần mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.