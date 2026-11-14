Giá vàng hôm nay 14/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 (còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối (99,99%), chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Vàng có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng tự nhiên, không bị oxy hóa hay phai màu theo thời gian. Tuy nhiên, do độ tinh khiết cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo, dễ uốn cong và móp méo khi có lực tác động. Vì vậy, vàng 9999 ít được dùng làm trang sức cầu kỳ hay đính đá mà chủ yếu được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi để tích trữ, đầu tư.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 14/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 13,5 - 13,8 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 14/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.500.000 13.802.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.500.000 13.802.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.380.000 13.790.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.210.000 13.680.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 12.844.600 13.544.600 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.296.000 10.276.000 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.338.300 9.318.300 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.380.600 8.360.600 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.011.200 7.991.200 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.740.100 5.720.100 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.350.000 13.750.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 12.800.000 13.000.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.200.000 13.600.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.500.000 13.802.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.380.000 13.790.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.210.000 13.680.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.320.000 13.740.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.320.000 13.740.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.868.000 13.447.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.200.000 13.700.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.300.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.200.000 13.700.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.250.000 13.700.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.