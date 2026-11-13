Lùi về 138 triệu đồng/lượng, giá vàng thấp nhất gần 1 năm

Giá vàng trong nước sáng nay (13/11) đã giảm mạnh về 138 triệu đồng/lượng, đây là mức thấp nhất gần 1 năm qua.

Lúc 10h30, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của vàng thế giới. Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.877 USD/ounce, giảm mạnh 110 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lao dốc do lạm phát dai dẳng tại Mỹ, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý. Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

Giá vàng lùi về 138 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7/11, so với con số đã được điều chỉnh là 191.000 của tuần trước và dự báo khoảng 195.000. Các số liệu này được công bố sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn dự kiến hôm thứ Ba, cho thấy giá cả chung tăng 0,4% trong tháng 10 và giá cả cốt lõi tăng 0,3%.

Tình hình thị trường tiếp tục phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12/2026, trước khi tiếp tục điều chỉnh vào tháng 3/2027.

Giá vàng trong nước lao dốc ngay khi mở cửa. (Ảnh: SJC).

Dự đoán về giá vàng những tháng cuối năm 2026, TS. Bùi Ngọc Sơn cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động giằng co giữa hai lực lượng đối lập. Một bên là chính sách lãi suất của Fed cùng sự cạnh tranh từ thị trường chứng khoán và công nghệ AI; bên còn lại là những bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn của các ngân hàng trung ương.

Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm nới lỏng, trừ khi giá dầu thế giới giảm sâu xuống dưới 70 USD/thùng, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt nhanh. Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm một lần nữa để đối phó với lạm phát, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, nếu thị trường chứng khoán Mỹ xảy ra đổ vỡ hoặc bong bóng AI vỡ, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại vàng, khiến giá kim loại quý này bật tăng.

Cũng theo TS. Bùi Ngọc Sơn, thị trường vàng cuối năm 2026 sẽ không còn xuất hiện những đợt tăng sốc hay giảm sâu theo xu hướng đơn giản như trước mà sẽ bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kinh tế thực tế.

Ông lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ như một chỉ báo sớm về dòng tiền toàn cầu. Chừng nào các công ty công nghệ vẫn chứng minh được khả năng tạo ra của cải và năng suất thực, vàng sẽ còn phải chia sẻ dòng vốn với kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch sang một cấu trúc tiền tệ đa cực, vàng vẫn giữ vững vị thế là tài sản phòng thủ không thể thay thế trong dài hạn.