Mua căn hộ 60m2 giá 146 triệu, cô gái chi thêm 154 triệu sửa cho đẹp rồi dọn vào ở

Tổng chi phí mua nhà, sửa nhà vừa tròn 300 triệu.

Hành trình mua nhà của Chen - Một cô gái đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã khiến không ít người phải ngạc nhiên, bởi lẽ căn hộ 60m2 mà cô đang ở có giá bán chỉ 38.000 NDT (khoảng 146 triệu đồng). Cộng thêm cả 40.000 NDT (khoảng 154 triệu đồng) sửa chữa, cải tạo, tổng chi phí mà Chen bỏ ra cho căn nhà đầu tiên của mình chỉ dừng lại ở mức 78.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng).

Trong bối cảnh giá nhà tại nhiều thành phố lớn vẫn là gánh nặng đối với người trẻ, câu chuyện của Chen được không ít người gọi là "vận may hiếm có", bởi lẽ không phải ai cũng tìm được căn hộ giá rẻ đến vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào sau Tết Nguyên đán năm ngoái, khi đó, Chen muốn tìm một nơi để ổn định cuộc sống, tạm rời xa môi trường quen thuộc. Trong lúc tìm kiếm thông tin trên mạng, cô tình cờ nhìn thấy những căn hộ có giá rất thấp tại Hạc Cương - nơi giá nhà chỉ vài chục nghìn NDT, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại các đô thị phát triển.

Ảnh minh họa

Sau khi tìm hiểu một số lựa chọn, Chen quyết định mua căn hộ rộng 60m2, được xây dựng từ năm 2017. Điểm đặc biệt là cô không trực tiếp đến Hạc Cương để kiểm tra tình trạng căn hộ mà chủ yếu xem video và ảnh do môi giới gửi. Sau đó, Chen cũng ký giấy ủy quyền, thực hiện công chứng online và giao cho môi giới xử lý thủ tục sang tên. Sau Tết Nguyên đán năm 2025, việc chuyển nhượng hoàn tất và cô chính thức nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Với Chen, đây không đơn thuần là một giao dịch bất động sản giá rẻ. Cô kỳ vọng căn hộ sẽ trở thành điểm tựa để bản thân xây dựng cuộc sống mới tại một thành phố khác. Thay vì tiếp tục chi trả tiền thuê nhà trong thời gian dài, việc sở hữu một căn nhà riêng với số vốn ban đầu không quá lớn dường như là phương án phù hợp với hoàn cảnh của cô lúc bấy giờ.

Sau khi hoàn tất việc mua bán, Chen tiếp tục đầu tư hơn 40.000 NDT (khoảng 154 triệu đồng) để cải tạo và trang trí căn hộ. Lúc đó, cô mới trực tiếp đến Hạc Cương để chuẩn bị chuyển vào căn hộ của mình. Dù biết trước tình trạng căn nhà khá cũ, nhưng Chen vẫn không khỏi sốc vì tình trạng thấm dột nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Hạng mục này cũng chiếm phần lớn trong ngân sách cải tạo của Chen.

Căn hộ của Chen trước khi cải tạo

Dẫu vậy, cô cho biết bản thân cũng không kỳ vọng gì hơn ở 1 căn hộ 60m2 với giá 38.000 NDT (146 triệu đồng).

Sau hơn 1 năm sống ở Hạc Cương, trong căn hộ của chính mình, Chen cho biết cô rất hài lòng với quyết định mua nhà online cũng như chuyển tới 1 thành phố mới để sinh sống. Một trong những điều Chen thích nhất là mùa hè ở đây mát mẻ hơn nhiều sơ với ở Giang Tô - quê của cô.

Căn hộ hiện tại của Chen

Trường hợp của Chen cũng cho thấy việc mua một căn nhà giá thấp ở thành phố khác không chỉ đơn giản là lựa chọn BĐS theo khả năng tài chính. Người mua còn phải cân nhắc liệu bản thân có thực sự phù hợp với môi trường sống mới hay không. Một căn hộ có giá vài chục nghìn NDT có thể giải quyết nhu cầu về chỗ ở, nhưng những yếu tố như khí hậu, khoảng cách địa lý với gia đình, tiện ích sinh hoạt và cơ hội công việc vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống sau khi chuyển đến.

Trên thực tế, những căn hộ có giá siêu rẻ tại các thành phố như Hạc Cương thường thuộc nhóm nhà cũ, nhà tập thể hoặc bất động sản nằm ở những khu vực có điều kiện sinh hoạt chưa thực sự thuận tiện. Một số căn có thể cần sửa chữa hệ thống điện, nước, chống thấm, sưởi ấm hoặc cải tạo lại nội thất trước khi có thể sử dụng lâu dài. Nếu không kiểm tra kỹ, người mua rất dễ rơi vào tình trạng tiền sửa nhà tăng lên, thậm chí phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến.

Đặc biệt, với những người có ý định mua nhà ở một tỉnh thành khác, việc chỉ dựa vào hình ảnh và video do môi giới cung cấp tiềm ẩn không ít rủi ro. Một căn nhà có thể trông khá ổn trong điều kiện thời tiết khô ráo nhưng lại xuất hiện vấn đề khi mưa lớn hoặc tuyết tan. Bên cạnh việc kiểm tra nội thất, người mua cũng nên quan sát trần nhà, tường, sàn, khu vực mái và các vị trí tiếp giáp với đường ống nước. Nếu chưa thể đến ở ngay, việc thuê chỗ ở ngắn hạn để trải nghiệm khu vực trước khi quyết định mua cũng là phương án đáng cân nhắc.

Giá mua thấp có thể giúp giảm đáng kể rào cản sở hữu nhà, nhưng để có một chỗ ở ổn định, người mua vẫn cần tính đến cả những khoản chi sau khi nhận bàn giao. Đặc biệt với hình thức mua nhà từ xa, việc trực tiếp kiểm tra căn hộ, hệ thống chống thấm, đường điện nước và khu vực xung quanh trước khi giao dịch là điều khó có thể bỏ qua.

(Nguồn: The Paper)