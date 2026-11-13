Ngày 13/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,3%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp ngày 13/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,15 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng là 5,8%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 14,5 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,55%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 6 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 2,775 triệu đồng.

SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 2,65 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 4,9%/năm tại quầy đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 2,45 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Với 100 triệu đồng gửi trong nửa năm, tiền lãi dự kiến đạt 2,05 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất 4,0%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 2 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Online (%/năm) VPBank 6,30% 6,60% Sacombank 5,80% 6,70% Techcombank 5,55% 6,05% SHB 5,30% 5,70% HDBank 4,90% 5,00% MB 4,10% 5,20% ACB 4,00% 4,50%

Đơn vị lãi suất: %/năm. Lãi suất áp dụng theo từng sản phẩm và bậc tiền gửi tương ứng của mỗi ngân hàng.

Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất 6,7%/năm

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 16,75 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 6 tháng, số tiền lãi dự kiến đạt 3,3 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 3,025 triệu đồng.

SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 2,85 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Tại MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 2,6 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,0%/năm, tương ứng 2,5 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,5%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi đủ nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 4,5 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, trong nhóm 7 ngân hàng được khảo sát, Sacombank có lãi suất online cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng, đạt 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. VPBank đứng ngay sau với lãi suất 6,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank có mức lãi suất cao nhất trong nhóm được so sánh, đạt 6,3%/năm. Trong khi đó, ACB niêm yết mức 4,0%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Đáng chú ý, gửi tiết kiệm online mang lại mức lãi suất cao hơn tại quầy ở cả 7 ngân hàng được so sánh. Chênh lệch lớn nhất ghi nhận tại MB với 1,1 điểm %, tiếp đến là Sacombank với 0,9 điểm % và Techcombank với 0,5 điểm %.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.