Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 13/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao với tỷ lệ vàng nguyên chất tới 99,99%. Loại vàng còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và biến dạng khi chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 13/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,47 - 13,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,27 - 13,77 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 13/11/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.470.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.470.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.470.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
11.900.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
13.270.000
|
13.770.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
13.250.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
11.900.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 13/11/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.470.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.470.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.270.000
|
13.770.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.600.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.480.000
|
13.880.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.600.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.450.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.600.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.370.000
|
13.790.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
12.613.000
|
13.093.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.570.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.570.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.570.000
|
13.870.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.