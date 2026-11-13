Vietlott có thêm 1 khách hàng trúng độc đắc gần 26 tỷ đồng: Nếu gửi tiết kiệm, lãi tối thiểu bao nhiêu 1 tháng?

Với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng, tiền lãi có có thể chạm mốc cả tỷ đồng tùy từng ngân hàng cũng như từng kỳ hạn.

Trên fanpage chính thức, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay số mở thưởng QSMT ngày 12/11/2026, sản phẩm Lotto 5/35 có 1 khách hàng trúng giải Độc Đắc trị giá 25.939.778.000 đồng (gần 26 tỷ đồng).

Vietlott đăng thông báo vào tối ngày 12/11

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và đặt ra câu hỏi: Giờ mà có 26 tỷ mang gửi tiết kiệm, lãi tối thiểu 1 tháng là bao nhiêu?

Khảo sát nhanh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB và BAC A Bank, có thể thấy Agribank và BAC A Bank đang có mức lãi suất tốt hơn ở các kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tổng tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối thiểu 52 triệu đồng/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 2,4% x 3/12 = 156 triệu đồng - tương đương mức lãi 52 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 3% x 9/12 = 585 triệu đồng - tương đương mức lãi 65 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 5,4% x 12/12 = 1,404 tỷ đồng - tương đương mức lãi 117 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại Agribank: Lãi tối thiểu khoảng 102,92 triệu đồng/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 4,75% x 3/12 = 308,75 triệu đồng - tương đương mức lãi khoảng 102,92 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 6,6% x 9/12 = 1,287 tỷ đồng - tương đương mức lãi 143 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 6,8% x 12/12 = 1,768 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 147,33 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại SHB: Lãi tối thiểu 65 triệu đồng/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 3% x 3/12 = 195 triệu đồng - tương đương mức lãi 65 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 4,4% x 9/12 = 858 triệu đồng - tương đương mức lãi khoảng 95,33 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 4,9% x 12/12 = 1,274 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 106,17 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại BAC A Bank: Lãi tối thiểu khoảng 102,92 triệu đồng/tháng

BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 4,75% x 3/12 = 308,75 triệu đồng - tương đương mức lãi khoảng 102,92 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ đồng x 6,55% x 9/12 = 1,27725 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 141,92 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 6,6% x 12/12 = 1,716 tỷ đồng - tương đương mức lãi 143 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 13/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.