Dân mạng tự thú về những khoản chi SIÊU TỐN KÉM nhưng RẤT VÔ DỤNG: Có người “vứt xó” cả 1,1 tỷ đồng

Đôi khi cứ phải tự tay “ném tiền qua cửa sổ”, rồi bỏ được thói chi tiêu bốc đồng.

Gần đây trên các nền tảng MXH ở Trung Quốc, nhiều người rủ nhau lập nhóm “thú tội” để kể về những khoản chi siêu đắt đỏ và tốn kém, nhưng giá trị nhận lại không tương xứng. Mỗi câu chuyện, mỗi lời thừa nhận “tôi đã ném tiền qua cửa sổ rồi” tạo thành một làn sóng truyền động lực cho mọi người thắt chặt chi tiêu, bớt dồn tiền cho những thứ không thực sự cần thiết.

Một trong những chia sẻ gây chú ý đến từ tài khoản Yue Yue Yu Shi trên Xiaohongshu. Cô cho biết bản thân từng dành 300.000 NDT (khoảng 1,11 tỷ đồng) để sưu tầm các loại đá quý và đồ trang sức từ cách đây chục năm. Thời điểm đó, cô mua đủ loại thạch anh, ngọc bích Heitan, ngọc phỉ thúy và vòng tay đá.

Ban đầu, việc sưu tầm mang lại cho Yue Yue Yu Shi cảm giác thích thú, đặc biệt khi người bán nói rằng những món đồ này có khả năng tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, đến nay, bộ sưu tập tiền tỷ của Yue Yue Yu Shi chỉ còn là 7-8 thùng cartoon chất ở xó nhà. Có bán cũng chẳng ai mua vì mức giá Yue Yue đưa ra quá cao, bản thân cô lại không muốn chịu lỗ. Thế là khoản tiền 300.000 NDT (1,11 tỷ đồng) cứ thế phủ bụi trong nhà.

Một phần rất rất nhỏ trong bộ sưu tập trang sức đá quý của Yue Yue Yu Shi

Một người dùng khác có nickname Ai Fei De Qiu Qiu cũng hối hận vì từng quá mê trang sức. Hơn 10 năm trước, người này cho rằng vàng trông khá lỗi thời, trong khi những chiếc vòng và charm đeo lại rất bắt mắt. Mỗi hạt charm có giá vài trăm NDT, thậm chí đắt hơn giá một gram vàng thời điểm đó, nhưng người này vẫn liên tục mua để sưu tầm.

Thậm chí, việc mua trang sức còn trở thành một cuộc so sánh với đồng nghiệp: Bản thân đã chi hơn 5.000 NDT (khoảng 18,5 triệu đồng), trong khi người kia mua tới hơn 7.000 NDT (khoảng 25,9 triệu đồng). Nhiều năm sau, những món trang sức này đã bị oxy hóa, trông cũ kỹ và gần như không thể bán lại. Người này thừa nhận nếu được quay về quá khứ, chắc chắn sẽ mua vàng thay vì những món trang sức dễ lỗi thời, dễ hỏng và mất giá như vậy.

Ai Fei De Qiu Qiu hối hận vì mua quá nhiều trang sức

Không chỉ trang sức, mỹ phẩm high-end cũng là khoản chi khiến nhiều người hối hận khi nhìn lại. Wo Ai Chi Bao Zi - Một người dùng Weibo kể rằng thời còn đi làm với mức lương khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,1 triệu đồng), cô thường xuyên mua son với giá 300-400 NDT (khoảng 1,11-1,48 triệu đồng) mỗi thỏi.

Trong vòng 1 năm, cô đã mua hơn 10 thỏi, từ MAC Chili, Dior 999 đến những dòng son đỏ nổi tiếng của YSL. Khi đó, mỗi màu son đều được cho là có vẻ đẹp riêng. Nhưng sau này, chủ nhân mới nhận ra phần lớn chúng đều có sắc đỏ khá tương đồng khi thoa lên môi. Hiện tại, người này thậm chí không muốn mua một thỏi son có giá vượt quá 100 NDT (khoảng 370.000 đồng).

Những thỏi son là khoản chi khiến Wo Ai Chi Bao Zi hối hận

Trong khi đó, một người khác là Xi Gua Ma Ma từng chi tổng cộng 4.300 NDT (khoảng 15,91 triệu đồng) chỉ để tìm cách… níu kéo người yêu cũ.

Cụ thể, người này bỏ 4.000 NDT (khoảng 14,8 triệu đồng) đăng ký một khóa học tình cảm và thêm 300 NDT (khoảng 1,11 triệu đồng) mua vật phẩm cầu duyên với hy vọng đối phương quay lại. Kết quả, mối quan hệ vẫn không thể cứu vãn, còn số tiền đã bỏ ra thì không thể lấy lại. Người này thừa nhận khi còn trẻ đã quá dễ tin vào những lời hứa hẹn có thể giải quyết chuyện tình cảm bằng tiền bạc.

Và một trong những khoản chi có mức lãng phí cao nhất nếu tính trên mỗi lần sử dụng, thuộc về Shi Fei Yun A. Người này từng đăng ký thẻ tập gym có thời hạn 3 năm với giá hơn 8.000 NDT (khoảng 29,6 triệu đồng), đồng thời đặt cọc thêm 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) cho huấn luyện viên cá nhân. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm, người này chỉ đến phòng tập đúng 3 lần. Tính trung bình, mỗi lần đến tập đã tiêu tốn hơn 3.300 NDT (khoảng 12,21 triệu đồng), chưa kể những chi phí phát sinh khác.

Người này hài hước gọi đây là chiếc thẻ gym đắt nhất lịch sử và thừa nhận mỗi lần đi ngang phòng gym cũ đều muốn tránh mặt vì nhớ lại khoản tiền đã mất.

Thẻ gym mua 3 năm nhưng đi tập đúng 3 lần của Shi Fei Yun A

Những câu chuyện trên cho thấy một điểm chung: Khoản tiền gây hối hận đôi khi không đến từ việc bản thân món đồ vô dụng hay kém giá trị, mà xuất phát từ việc người mua không đánh giá đúng nhu cầu và khả năng sử dụng của bản thân. Từ trang sức, mỹ phẩm, khóa học đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhiều người chỉ nhận ra sự lãng phí sau khi đã trả tiền. Với họ, bài học đắt giá nhất không hẳn là phải ngừng mua sắm, mà là cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định chi một khoản tiền lớn.

(Nguồn: Douban)