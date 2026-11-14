Lãi suất ngân hàng ngày 14/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 14/11 ghi nhận nhiều ngân hàng niêm yết mức 7%/năm ở các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng. Đáng chú ý, nhóm Big4 cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank niêm yết mức 7,1%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, cao nhất trong bảng khảo sát 35 ngân hàng.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng: Nhiều ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm

Theo bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 14/11/2026 tại 35 ngân hàng, mức 4,75%/năm được nhiều nhà băng áp dụng ở kỳ hạn 3 tháng.

Trong đó, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 4,75%/năm. Mức lãi suất này cũng xuất hiện tại Bắc Á Bank, BaoVietBank, BVBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo và VietABank.

Ở nhóm tiếp theo, Eximbank, MB và Vikki Bank cùng niêm yết 4,7%/năm; VPBank và SHB áp dụng 4,65%/năm; VietBank 4,6%/năm; Techcombank và LPBank cùng ở mức 4,55%/năm.

ACB và PVcomBank niêm yết 4,5%/năm, VIB 4,45%/năm, HDBank 4,3%/năm, KienlongBank 4,2%/năm, SeABank 3,95%/năm, ABBank 3,8%/năm và GPBank 3,7%/năm. Riêng SCB áp dụng mức 0,1%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng: VCBNeo niêm yết 7%/năm

Ở kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo niêm yết mức 7%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. Xếp ngay sau là PGBank với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, MBV và LPBank cùng ở mức 6,5%/năm, Saigonbank 6,4%/năm và OCB 6,2%/năm.

Techcombank niêm yết 6,05%/năm, Vikki Bank 6%/năm, trong khi BaoVietBank và Nam A Bank cùng áp dụng 5,9%/năm. MSB niêm yết 5,8%/năm, ABBank 5,75%/năm, SHB và VIB cùng 5,7%/năm.

NCB áp dụng 5,6%/năm, VietABank 5,5%/năm, TPBank 5,45%/năm, VietBank 5,4%/năm và MB 5,3%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, HDBank và KienlongBank cùng niêm yết 5%/năm, Eximbank 4,9%/năm, PVcomBank 4,8%/năm, GPBank 4,75%/năm, ACB 4,5%/năm, SeABank 4,15%/năm và SCB 0,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 14/11/2026

CAFEF | LÃI SUẤT NGÂN HÀNG Lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 14/11/2026 So sánh lãi suất niêm yết tại 35 ngân hàng · Đơn vị: %/năm Kỳ hạn: 3 – 18 thángSắp xếp theo 12 tháng giảm dầnCập nhật 14/11/2026 Vuốt ngang để xem đầy đủ các kỳ hạn → NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG MBV 4,75 6,5 7 7 7 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 SACOMBANK 4,75 6,7 6,7 7 7 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 LPBANK 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 SAIGONBANK 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 VPBANK 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1 BAC A BANK 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 TECHCOMBANK 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 NAM A BANK 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 BAOVIETBANK 4,75 5,9 5,9 6 6 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 ABBANK 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 TPBANK 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VIET A BANK 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VIETBANK 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 ACB 4,5 4,5 4,7 5,3 - PVCOMBANK 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 GPBANK 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 KIENLONGBANK 4,2 5 4,7 5 4,65 EXIMBANK 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 SEABANK 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SCB 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6

Lãi suất kỳ hạn 9 tháng: Hai ngân hàng cùng áp dụng 7%/năm

Ở kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng niêm yết mức 7%/năm, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Xếp tiếp theo là PGBank với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm. Nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm.

Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, LPBank 6,4%/năm, OCB 6,2%/năm, Nam A Bank và Saigonbank cùng 6,1%/năm, Techcombank 6,05%/năm và Vikki Bank 6%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, BaoVietBank và SHB cùng niêm yết 5,9%/năm; MSB và VIB cùng áp dụng 5,8%/năm; ABBank 5,75%/năm; NCB 5,6%/năm; TPBank 5,55%/năm; VietABank và VietBank cùng 5,5%/năm.

MB niêm yết 5,3%/năm, Eximbank 4,9%/năm, GPBank 4,85%/năm, HDBank và PVcomBank cùng 4,8%/năm, KienlongBank và ACB cùng 4,7%/năm, SeABank 4,35%/năm và SCB 0,5%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng: 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm, cao nhất trong số 35 ngân hàng được khảo sát.

Bám sát nhóm trên là BVBank với mức 6,9%/năm. Đáng chú ý, cả bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm, chỉ thấp hơn 0,2 điểm % so với nhóm có lãi suất cao nhất.

VPBank, LPBank và Saigonbank cùng áp dụng 6,7%/năm. Bắc Á Bank niêm yết 6,6%/năm, OCB 6,5%/năm, MSB 6,3%/năm và Techcombank 6,25%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm; BaoVietBank và SHB áp dụng 6%/năm. MB duy trì mức 5,85%/năm, NCB 5,8%/năm, ABBank và TPBank cùng 5,75%/năm.

VietABank và VietBank cùng áp dụng 5,6%/năm; ACB và HDBank 5,3%/năm; PVcomBank 5,1%/năm; GPBank 5,05%/năm và KienlongBank 5%/năm.

Trong khi đó, Eximbank niêm yết 4,8%/năm, SeABank 4,5%/năm và SCB 0,6%/năm.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, khách hàng có thể nhận được 7 triệu đồng tiền lãi tại ngân hàng niêm yết mức 7%/năm. Nếu gửi tại ngân hàng áp dụng 6,8%/năm, số tiền lãi tương ứng là 6,8 triệu đồng, với giả định nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất kỳ hạn 18 tháng: VPBank cao nhất với 7,1%/năm

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết mức 7,1%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát.

Xếp sau là MBV, Sacombank và VCBNeo, cùng áp dụng 7%/năm. Agribank, Vietcombank, VietinBank và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm và BIDV ở mức 6,6%/năm.

LPBank niêm yết 6,55%/năm, Saigonbank 6,5%/năm, Bắc Á Bank 6,45%/năm, Nam A Bank 6,3%/năm và OCB 6,2%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, MSB, NCB, SHB và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm. BaoVietBank niêm yết 6%/năm, VIB và VietBank cùng ở mức 5,9%/năm, MB 5,85%/năm và PVcomBank 5,8%/năm.

TPBank áp dụng 5,75%/năm, VietABank 5,7%/năm, HDBank 5,6%/năm, Techcombank 5,35%/năm, ABBank và Eximbank cùng 5,3%/năm.

Các ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn gồm GPBank (5,05%/năm), SeABank (4,75%/năm), KienlongBank (4,65%/năm) và SCB (0,6%/năm). Riêng ACB chưa có số liệu kỳ hạn 18 tháng trong bảng tổng hợp.

Đáng chú ý, không phải ngân hàng nào cũng áp dụng lãi suất kỳ hạn 18 tháng cao hơn kỳ hạn 12 tháng. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ áp dụng 5,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, thấp hơn 1,1 điểm %.

Tương tự, Techcombank áp dụng 6,25%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ niêm yết 5,35%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. BIDV cũng có lãi suất kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,6%/năm, thấp hơn mức 6,8%/năm của kỳ hạn 12 tháng.

Nhìn chung, bảng lãi suất ngày 14/11 cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các ngân hàng và từng kỳ hạn gửi tiền. Trong khi một số ngân hàng duy trì mức lãi suất cao từ 6,5–7%/năm ở kỳ hạn 6–12 tháng, không ít nhà băng áp dụng mức thấp hơn cho kỳ hạn 18 tháng.

Bên cạnh biểu lãi suất công khai, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất cao hơn lên tới hơn 8%/năm thông qua các chương trình ưu đãi riêng, tùy số tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện áp dụng. Vì vậy, người gửi tiền cần xác nhận mức lãi suất thực nhận và các điều kiện đi kèm trước khi quyết định.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất niêm yết ngày 14/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và chính sách từng chi nhánh, bảo đảm quy định pháp luật.