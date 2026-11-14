Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa'

Từng kỳ vọng vàng, bạc là kênh tích sản an toàn, nhiều người xuống tiền mua vào khi giá liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, đà lao dốc mạnh của kim loại quý khiến không ít nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng. Giữa lúc thị trường biến động, câu hỏi có nên bắt đáy?

"Bay" hàng trăm triệu đồng vì đầu tư vàng bạc

Trước đà giảm sâu và liên tục của thị trường, không khí trên các hội nhóm đầu tư vàng, bạc trở nên căng thẳng. Nhiều nhà đầu tư liên tục than tài khoản thua lỗ, hỏi nhau có nên bán cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ, thậm chí tranh luận về khả năng giá kim loại quý sớm phục hồi.

Anh Ngọc Minh (phường Định Công, Hà Nội) cho biết, hồi tháng 1, khi thị trường bạc tăng mạnh hơn vàng, anh Minh cùng một số đồng nghiệp mua bạc để tích lũy. Ban đầu, số tiền bỏ ra không quá lớn, chủ yếu với mong muốn giữ tài sản và kiếm thêm lợi nhuận khi giá tăng.

Tuy nhiên, khi giá bạc liên tục đi lên, có thời điểm vượt 120 triệu đồng/kg, anh bắt đầu tin rằng kim loại này còn nhiều dư địa tăng trưởng. Theo dõi các dự báo trên mạng xã hội và hội nhóm đầu tư, anh quyết định rút tiền tiết kiệm, cộng thêm vốn dành cho hoạt động kinh doanh, tổng cộng 1 tỷ đồng để dồn vào bạc.

Thế nhưng, diễn biến thị trường hoàn toàn trái ngược kỳ vọng. Từ vùng giá trên 120 triệu đồng/kg, bạc hiện chỉ còn khoảng 41 triệu đồng/kg.

Lỗ lớn vì đầu tư vàng bạc lúc giá cao (ảnh: NY).

Với mức 120 triệu đồng/kg, số vốn 1 tỷ đồng và hiện mức giá 41 triệu đồng/kg, số bạc này hiện chỉ còn khoảng hơn 341 triệu đồng. Như vậy, khoản đầu tư có thể mất khoảng 658 triệu đồng, chưa tính chênh lệch giá mua - bán.

Anh Minh thừa nhận, điều khiến anh mệt mỏi nhất không chỉ là số tiền thua lỗ mà còn là cảm giác bất lực khi chứng kiến tài sản tích góp nhiều năm liên tục "bốc hơi".

"Càng chờ giá bạc phục hồi càng thất vọng. Tôi không biết giá còn giảm đến đâu. Khoản lỗ vẫn tiếp tục tăng, trong khi đây là số tiền tích góp nhiều năm, nên hiện tôi như ngồi trên đống lửa, không thể tập trung làm việc. Không biết khi nào giá sẽ tăng trở lại", anh Minh chia sẻ.

Không riêng bạc, những người mua vàng ở vùng giá cao cũng đang phải đối mặt với khoản thua lỗ lớn.

Chị Nguyễn Thu Sao (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đầu tháng 3, chị mua 10 lượng vàng miếng SJC với giá 190 triệu đồng/lượng, tổng số tiền bỏ ra lên tới 1,9 tỷ đồng.

Đến nay, khi giá vàng SJC giảm còn khoảng 137,5 triệu đồng/lượng, giá trị số vàng chị Sao nắm giữ chỉ còn 1,375 tỷ đồng. Tính ra, khoản đầu tư của chị đã giảm 525 triệu đồng. Đây là mức thiệt hại khiến chị Sao không khỏi choáng váng, dù ban đầu xác định mua vàng để tích lũy dài hạn.

"Trước đây, giá vàng từng giảm 4-5 triệu đồng/lượng trong một ngày, tôi vẫn nghĩ đó là biến động bình thường. Nhưng đợt giảm lần này khiến tôi thực sự sốc vì mức giảm quá nhanh và mạnh", chị Sao nói.

Trên các diễn đàn đầu tư, bên cạnh tâm lý bi quan, vẫn có không ít ý kiến lạc quan, cho rằng đợt giảm hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn, vàng có thể vượt 200 triệu đồng/lượng, còn bạc hướng tới 150 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, những dự báo này cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư phân vân giữa việc bán ra để bảo toàn phần vốn còn lại hay tiếp tục mua thêm với kỳ vọng giá phục hồi.

Giá giảm sâu đã đủ hấp dẫn để bắt đáy?

Ngày 14/11, thị trường kim loại quý thế giới tiếp tục chứng kiến áp lực bán mạnh khi cả vàng, bạc đồng loạt giảm giá. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.891 USD/ounce, giảm 2,46%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Giá bạc lùi về 50,35 USD/ounce, giảm 2,83%.

Một trong những nguyên nhân gây sức ép lên giá vàng là đồng USD phục hồi mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Diễn biến này khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, quyết định mua hay bán cần dựa trên mục tiêu tích lũy, nhu cầu tiền mặt và khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi người.

"Điều cần tránh là tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) dẫn đến mua đuổi khi giá tăng hoặc vội vàng bắt đáy khi giá giảm. Người có tiền nhàn rỗi dài hạn có thể cân nhắc mua từng phần theo kế hoạch, sau khi đã bảo đảm quỹ dự phòng. Người đang nắm giữ nên đánh giá lại tỷ trọng tài sản, tránh bán tháo vì lo lắng, đồng thời không mua thêm liên tục chỉ để hạ giá vốn", ông Huy khuyến nghị.

Đặc biệt, chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần tránh vay nợ để mua vàng bạc trong bối cảnh chi phí vốn còn cao. Lãi vay phát sinh đều đặn, trong khi lợi nhuận từ vàng bạc không được bảo đảm. Áp lực trả nợ có thể buộc người mua phải bán tài sản vào đúng thời điểm bất lợi.

Trong bối cảnh giá vàng, bạc biến động mạnh, việc giá đã giảm sâu không đồng nghĩa thị trường đã chạm đáy. Với những người vừa trải qua khoản thua lỗ lớn, điều quan trọng lúc này không phải tìm cách gỡ lại tiền bằng mọi giá, mà là bảo toàn phần tài sản còn lại, tránh để một quyết định nóng vội tiếp tục đẩy bản thân vào vòng xoáy thua lỗ.