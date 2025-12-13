Đại sứ để chân trần giữa thời tiết âm 3 độ C, Dior hưởng lợi

Tối 12/12, Châu Dã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại lễ khai trương Dior House Bắc Kinh , sự kiện quy tụ các quản lý cấp cao cùng dàn đại sứ thương hiệu . Giữa thời điểm Bắc Kinh bước vào giai đoạn lạnh nhất trong năm, nhiệt độ chỉ khoảng -3°C , nữ diễn viên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, tự tin sải bước trong váy ngắn khoe trọn chân trần, không mặc quần tất - một lựa chọn khiến cộng đồng mạng không khỏi "nổi da gà" vì… lạnh thay.

Châu Dã tại sự kiện Dior house Bắc Kinh tối ngày 12/12. (Nguồn: Weibo)



Giữa khung cảnh ai nấy đều quấn kín trong áo khoác dày, khăn choàng chống rét, hình ảnh Châu Dã mảnh mai, nhẹ nhàng trong thiết kế Dior Xuân Hè 2026 nổi bật hẳn lên giữa tiết trời giá buốt. Sự đối lập ấy nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, khi khả năng chịu lạnh đáng nể của cô trở thành chủ đề bàn tán rôm rả, kéo theo hàng loạt lời khen ngợi lẫn thán phục từ cư dân mạng.



Châu Dã nổi bật giữa dàn khách mời tại sự kiện Dior.

Mỹ nhân sinh năm 1998 khoe chân trần trong thời tiết âm độ của Bắc Kinh.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, phong độ nhan sắc của Châu Dã trong lần xuất hiện này cũng được đánh giá là "đang vào độ chín". Mỹ nhân sinh năm 1998 lựa chọn phong cách trong trẻo, thanh lịch đúng chất Pháp: lớp nền mỏng nhẹ, tiệp da, tạo hiệu ứng căng mịn tự nhiên; má hồng tông đào phớt giúp gương mặt thêm sức sống; đôi mắt được nhấn bằng hàng mi cong và eyeliner mảnh, đủ sắc sảo nhưng không quá đậm; son môi tông hồng đất pha cam nhẹ, tôn làn da và tổng thể trang nhã. Kiểu trang điểm này giúp nàng "tiểu hoa" Cbiz giữ trọn vẻ nữ tính, mềm mại ngay cả dưới ánh đèn sự kiện.

Châu Dã lựa chọn phong cách makeup trong trẻo, thanh lịch.

Bên cạnh đó, loạt ảnh chụp chưa chỉnh sửa lan truyền của Châu Dã cũng nhanh chóng và leo thẳng top hot search, cho thấy làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Cư dân mạng ưu ái gọi cô là "dòng nước xuân bên bờ sông Seine" - một mỹ danh vừa lãng mạn vừa chuẩn tinh thần Dior.

Nhan sắc đỉnh cao của Châu Dã bất chấp cam thường.

Là đại sứ của Dior, mỗi lần Châu Dã xuất hiện trên thảm đỏ hay các sự kiện thời trang đều khiến netizen phải "dậy sóng" vì gu ăn mặc sang chảnh cùng thần thái kiêu kỳ chuẩn tiểu thư. Dù chỉ diện những thiết kế tối giản, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn khiến cả khung hình bừng sáng nhờ phong thái đỉnh cao và tỉ lệ cơ thể lý tưởng.

Châu Dã - đại sứ thương hiệu của Dior.

Nếu tại các sự kiện, Châu Dã ghi dấu ấn với hình ảnh sang chảnh, chỉn chu thì ngoài đời thường, cô lại trung thành với phong cách nhẹ nhàng, "bánh bèo" và đậm chất nữ tính. Nữ diễn viên thường ưu ái những thiết kế váy mang gam pastel dịu mắt như xanh baby, vàng bơ hay hồng phấn. Khi dạo phố hoặc du lịch, đại sứ Dior lại chuyển sang phong cách preppy với "item ruột" là trench coat, phối cùng các tông màu trung tính và layout makeup trong veo, tự nhiên. Phong cách ăn mặc tinh tế này giúp mỹ nhân trẻ vừa giữ được nét trẻ trung đúng độ tuổi, vừa toát lên vẻ thời thượng và gu thẩm mỹ ổn định.

Phong cách thường ngày ngọt ngào, đáng yêu của mỹ nhân hoa ngữ.



