Đại học Harvard chỉ ra: Uống 1-3 ly cà phê/ngày, tim mạch và tuổi thọ có thay đổi rõ rệt

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy thói quen uống cà phê điều độ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và góp phần làm giảm nguy cơ tử vong.

Hiện nay, khoảng 12,6% dân số toàn cầu sử dụng cà phê mỗi ngày, với mức tiêu thụ trung bình khoảng hai tách/người. Tuy nhiên, câu hỏi “uống bao nhiêu cà phê là hợp lý” hay “caffeine có thực sự an toàn” vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận, bởi các kết quả nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết cà phê chứa nhiều hợp chất góp phần tạo nên lợi ích cho sức khỏe. Một tách cà phê đen khoảng 240 ml cung cấp một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin B2, B3, magie, kali và mangan. Bên cạnh đó, cà phê còn giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là axit chlorogenic, giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước một số bệnh lý.

Ở dạng nguyên chất, cà phê hầu như không chứa calo, chất béo hay đường. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng có thể thay đổi đáng kể nếu thêm đường, sữa hoặc kem. Thành phần hoạt chất chính là caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung.

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa cà phê với lợi ích tim mạch và tuổi thọ

Một công trình nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Harvard (Mỹ), theo dõi gần 50.000 phụ nữ trong vòng 30 năm và công bố vào tháng 6 vừa qua, cho thấy việc duy trì thói quen uống cà phê đều đặn có liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh ở nữ giới. Theo kết quả này, tiêu thụ từ 1 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có mối liên hệ với lợi ích tim mạch và tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Ngược lại, một số phân tích khác lại đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn nếu dùng cà phê quá mức. Một số nghiên cứu cho rằng việc tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Đặc biệt, bài viết đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy mối liên quan giữa uống cà phê với liều lượng cao và nguy cơ tử vong do bệnh tim ở những người mắc tăng huyết áp.

Theo các chuyên gia, tác động của cà phê không giống nhau ở mọi người mà phụ thuộc vào lối sống, cơ địa và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, cũng như nhiều loại thực phẩm khác, sử dụng cà phê ở mức vừa phải vẫn là nguyên tắc được khuyến nghị.

Vậy mỗi ngày nên uống bao nhiêu cà phê là hợp lý?

Theo nhiều chuyên gia, mức tiêu thụ vừa phải có thể mang lại lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chuyên gia người Ấn Độ Deepak Chopra cho biết ông thường uống từ 2 đến 3 tách cà phê vào buổi sáng. Đây được xem là mức nằm trong giới hạn an toàn đối với đa số người trưởng thành.

Đồng quan điểm, chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (Mỹ) cho rằng việc uống 2–3 ly cà phê trước buổi trưa là chấp nhận được, với điều kiện tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể không vượt quá 400 mg mỗi ngày. Mức giới hạn này cũng được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo và bao gồm caffeine từ mọi nguồn như trà, nước tăng lực, nước ngọt có ga hay chocolate.

Tuy nhiên, khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau. Một số người nhạy cảm hơn có thể cần tiêu thụ ít hơn mức chung. Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Sylvester lưu ý, nếu cảm thấy tim đập nhanh, bồn chồn, mệt mỏi kéo dài hoặc caffeine không còn giúp tỉnh táo, đó là dấu hiệu cơ thể đã quá tải và nên ngừng uống cà phê.

Với phụ nữ mang thai, việc hạn chế caffeine là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường cũng được khuyến cáo chú ý không chỉ đến lượng cà phê mà còn đến đường và các chất phụ gia đi kèm, theo lời khuyên của chuyên gia Nikki Cota tại Mayo Clinic.

Đối với thanh thiếu niên, các ý kiến khoa học vẫn còn chưa thống nhất, song Học viện Nhi khoa Mỹ cho rằng nhóm tuổi này tốt nhất nên tránh sử dụng caffeine.

Riêng với người trưởng thành có thói quen uống từ 2–3 ly cà phê trở lên mỗi ngày, chuyên gia dinh dưỡng Maddie Pasquariello khuyến nghị cần lắng nghe phản ứng của cơ thể và không nên uống cà phê khi bụng đói. Chuyên gia Roxana Ehsani cũng gợi ý nên uống nước hoặc ăn nhẹ trước khi dùng cà phê để giảm tác động không mong muốn lên dạ dày và hệ thần kinh.

(Tổng hợp)