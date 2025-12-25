Có "thuốc bổ trứng" không? Bác sĩ nói thẳng một điều, nhiều phụ nữ chợt hiểu vì sao mình uống mãi vẫn khó có con

Chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút, phụ nữ đang mong con rất dễ bắt gặp những cụm từ nghe đầy hy vọng: Bổ trứng, nuôi trứng, cải thiện chất lượng trứng, giúp trứng khỏe lại chỉ sau vài tháng.

Những lời quảng cáo ấy thường đi kèm với hình ảnh bác sĩ mặc blouse trắng, những lời cam kết nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, và hàng loạt bình luận chia sẻ “uống thấy người khỏe hơn”, “đang thử thêm vài tháng nữa”.

Nhiều người tin. Không ít người kiên trì uống. Nhưng kết quả thì… đôi khi vẫn là sự chờ đợi kéo dài.

Trong một video đang được chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia - Viện Phụ sản Trung ương, đã nói thẳng một điều khiến nhiều phụ nữ phải dừng lại suy nghĩ. BS Quang cho biết, không có thuốc bổ trứng hay loại thuốc nào có thể làm thay đổi 1 quả trứng của người phụ nữ từ yếu thành khỏe. Nói cách khác, thuốc bổ trứng - thực chất không tồn tại như cách nhiều người vẫn tưởng.

Trứng của phụ nữ không phải thứ có thể "bồi bổ" bằng vài viên thuốc

Theo bác sĩ, trứng của người phụ nữ được hình thành từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Ngay từ lúc sinh ra, mỗi người đã mang theo một số lượng trứng nhất định và kho trứng ấy chỉ có giảm dần theo thời gian, không thể sinh thêm. Quan trọng hơn, chất lượng trứng cũng suy giảm theo tuổi, chịu ảnh hưởng của di truyền, nội tiết, môi trường sống và quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Điều đó đồng nghĩa với việc, không có viên thuốc nào có thể biến một trứng đã kém chất lượng trở lại khỏe mạnh như khi còn trẻ.

Vì vậy, khái niệm “thuốc bổ trứng” mà nhiều người vẫn tin tưởng thực chất là một cách gọi không đúng bản chất y khoa. Phần lớn các sản phẩm đang được quảng bá trên thị trường hiện nay chỉ là vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ chuyển hóa. Chúng không phải thuốc điều trị và càng không thể “trẻ hóa” hay “cải tạo” trứng như những lời quảng cáo đầy hứa hẹn.

Vì sao nhiều người vẫn đặt trọn niềm tin vào “thuốc bổ trứng”?

Câu trả lời không nằm ở khoa học, mà nằm ở cảm xúc.

Khi tuổi ngày một cao, thời gian trở thành áp lực vô hình. Mỗi chu kỳ trôi qua là thêm một lần hy vọng rồi lại thất vọng. Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ lời hứa nào nghe có vẻ nhẹ nhàng, ít can thiệp và mang màu sắc “tự nhiên” đều dễ trở thành điểm bám víu. “Uống thử xem sao” – nhiều người bắt đầu từ suy nghĩ đó, rồi kéo dài thêm vài tháng, thậm chí vài năm, trong khi thời gian vàng của khả năng sinh sản lặng lẽ trôi qua.

Bác sĩ Quang cũng nhấn mạnh, không phải tất cả vitamin hay thực phẩm chức năng đều vô ích. Một số vi chất như acid folic, vitamin D, omega-3 hay coenzyme Q10 có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh sản nói chung, hỗ trợ môi trường nội tiết và giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên, đó chỉ là vai trò hỗ trợ, không phải điều trị, và càng không thể thay thế việc thăm khám chuyên khoa. Uống đúng, đúng người, đúng chỉ định có thể có lợi; nhưng uống với kỳ vọng “bổ trứng” thì rất dễ rơi vào thất vọng.

Đừng để hy vọng bị đánh tráo bằng niềm tin mù quáng

Điều đáng lo ngại nhất, theo bác sĩ, không phải là việc uống vitamin, mà là việc nhiều người tự điều trị theo quảng cáo, trì hoãn đi khám, đánh mất thời gian can thiệp y khoa cần thiết. Trong lĩnh vực sinh sản, thời gian là yếu tố quyết định. Mỗi năm trôi qua, dự trữ buồng trứng có thể giảm đi đáng kể và không có loại thuốc “bổ” nào bù lại được điều đó.

“Muốn biết trứng của mình đang ở tình trạng nào, chỉ có xét nghiệm và bác sĩ chuyên khoa mới trả lời được, không phải mạng xã hội”, bác sĩ Quang khẳng định. “Thuốc bổ trứng”, nếu hiểu đúng, chỉ nên được xem là một phần rất nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe tổng thể, chứ không phải chiếc chìa khóa thần kỳ cho hành trình làm mẹ. Và đôi khi, điều phụ nữ cần nhất không phải là thêm một viên thuốc, mà là một lần đi khám đúng lúc - trước khi thời gian không còn đứng về phía mình.