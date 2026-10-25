Đại gia ngành gỗ trải qua 3 đời vợ mới tìm được chân ái đích thực, nhìn profile 3 cô vợ trước đã hiểu tại sao

Có vẻ câu nói "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" rất hợp lý trong câu chuyện này.

Từng sang Nga du học với hai bàn tay trắng, Lý Ân Lâm vừa học vừa làm, rồi gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh gỗ. Anh cũng trải qua ba cuộc hôn nhân với phụ nữ Nga trước khi cưới người vợ thứ tư là một cô gái đồng hương. Chuyện đời của người đàn ông được cư dân mạng gọi là “Thuyền trưởng nước Nga” có đủ những bước ngoặt từ làm thêm, khởi nghiệp đến tình duyên nhiều trắc trở.

Từ rửa bát thuê đến gây dựng cơ nghiệp ở Nga

Lý Ân Lâm sinh ra tại Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, vào cuối thập niên 1980. Gia đình từng khá giả, nhưng khi anh học cấp hai, cha làm ăn thua lỗ, công ty phá sản và gánh khoản nợ hàng triệu nhân dân tệ. Có lúc Lý Ân Lâm nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.

Năm 2008, sau khi thi đại học, anh quyết định sang Nga thay vì học tại Trung Quốc. Tháng 9 năm đó, anh một mình đến Xanh Pê-téc-bua, theo học kinh tế tại Đại học Xanh Pê-téc-bua. Chưa biết tiếng Nga, anh học ngôn ngữ rồi làm thêm ở một nhà hàng Trung Quốc, rửa bát để giảm gánh nặng cho gia đình.

Công việc ấy giúp anh nhận ra một cơ hội kinh doanh. Nhiều nhà hàng Trung Quốc ở Xanh Pê-téc-bua vắng khách, trong khi du học sinh ngại ăn vì giá cao. Lý Ân Lâm đề nghị các chủ nhà hàng giảm giá cho khách có thẻ thành viên do anh phát hành. Chưa đầy nửa năm, anh bán được hơn 2.000 thẻ và kiếm hơn 400.000 nhân dân tệ (1,5 tỷ đồng), lấy đó làm vốn khởi nghiệp.

Năm 2010, anh chuyển sang buôn bán gỗ giữa Nga và Trung Quốc. Cha anh kết nối với một người quen làm nội thất ở Thượng Hải để tìm vốn đầu tư, giúp anh mở công ty gỗ tại Nga. Khi công việc kinh doanh phát triển, Lý Ân Lâm tiếp tục học cao học. Anh còn mở rộng sang sản xuất dược phẩm và thực phẩm từ đậu nành; bài viết cho biết có năm thu nhập của anh lên tới 15 triệu nhân dân tệ.

Ba cuộc hôn nhân dang dở và lần cưới thứ tư

Trong thời gian học cao học, Lý Ân Lâm quen Catiusa. Cha cô muốn con gái học tiếng Trung nên làm quen với anh, rồi giới thiệu hai người. Họ kết hôn năm 2013 và có một con gái. Dù vợ được sống sung túc, Lý Ân Lâm thường xuyên bận rộn, sớm đi tối về. Sau hai năm, cuộc hôn nhân kết thúc; Catiusa đưa con gái sang Tây Ban Nha sinh sống.

Người vợ thứ hai từng làm giúp việc trong nhà anh. Sau khi cô mang thai, Lý Ân Lâm kết hôn để chịu trách nhiệm. Nhưng cuộc sống thay đổi khiến hai người không còn hòa hợp; họ chia tay, và cô đưa con gái ra ngoài sống.

Người vợ thứ ba là Dương Na, một tiếp viên hàng không Nga từng du học ở Trung Quốc. Hai người quen nhau trên các chuyến bay giữa Nga và Trung Quốc. Trong thời gian dịch bệnh khiến nhiều chuyến bay ngừng hoạt động, Dương Na mất nguồn thu nhập. Lý Ân Lâm mời cô đến nhà làm giúp việc, rồi hai người nảy sinh tình cảm và kết hôn vào mùa hè năm 2021. Họ có một con gái. Sau khi hoạt động kinh doanh nối lại, anh thường xuyên đi công tác, xuất hiện trên truyền thông và chia sẻ video tại những địa điểm nổi tiếng ở Trung Quốc. Theo bài viết, việc anh quá bận rộn và bất đồng trong cách nhìn nhận khiến vợ chồng mâu thuẫn; họ ly hôn vào cuối năm 2023.

Đầu năm 2024, Lý Ân Lâm về quê ăn Tết và gặp Nghi Nhân, một cô gái Lâm Nghi từng du học ở Anh. Chỉ hai tháng sau lần gặp, họ kết hôn. Cả hai thường chia sẻ những chuyến du lịch và cuộc sống sung túc trên mạng xã hội. Trong một video đăng ngày 29 tháng 8, họ đang nghỉ ở Barcelona, Tây Ban Nha và học pha chế cocktail. Những chuyến đi trên biển cũng giúp Lý Ân Lâm thực hiện ước mơ làm thuyền trưởng. Sau ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh nói rằng mình chỉ thực sự cảm nhận được niềm vui hôn nhân khi gặp người vợ hiện tại.

Từ cậu du học sinh rửa bát thuê đến doanh nhân thường xuyên đi lại giữa Nga và Trung Quốc, Lý Ân Lâm đã trải qua nhiều thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn đời tư. Sau ba lần hôn nhân không trọn vẹn, anh đang cùng người vợ thứ tư tận hưởng những chuyến đi và cuộc sống mới. Liệu lần này cả hai có thể đồng hành lâu dài hay không, có lẽ thời gian mới là câu trả lời.