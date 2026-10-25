TikToker Ly Phạm “đu rào” ở concert BIGBANG lên tiếng xin lỗi, chủ động gỡ bỏ hình ảnh về sự kiện

Sự việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ly Phạm đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến concert BIGBANG.

Mới đây, trên Threads, nhiều bài đăng bày tỏ sự bức xúc trước hành động “đu rào” (bám vào phần rào chắn - PV) của một số khán giả tại concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS diễn ra tối 24/10.

Trong đó, nữ TikToker Ly Phạm, người sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi, cũng bị gọi tên khi xuất hiện trong các video ghi lại cảnh khán giả từ khu vực ghế ngồi chạy lên phía trước, bám vào hàng rào để chụp ảnh và theo dõi thần tượng ở khoảng cách gần hơn. Với khu vực ghế ngồi, khán giả đã mua vé theo vị trí được phân bổ để theo dõi chương trình. Việc đứng lên cổ vũ có thể xuất phát từ không khí sôi động của concert, nhưng tự ý rời chỗ, chạy lên phía trước và bám rào lại là chuyện khác, nhất là khi hành động này khiến những người phía sau bị che khuất tầm nhìn, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem concert của những người xung quanh.

TikToker Ly Phạm đang bị réo tên trên khắp các diễn đàn mạng xã hội sau đêm concert BIGBANG. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có người cho rằng khán giả nên góp ý một cách chừng mực, tránh đẩy sự việc đi quá xa. Các từ khóa và chủ đề thảo luận về việc “Ly Phạm đu rào ở concert BIGBANG” leo top tìm kiếm liên tục nhiều giờ.

Đến chiều 25/10, Ly Phạm có động thái đầu tiên khi trực tiếp bình luận dưới một bài đăng trên Threads, thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng.

Nữ TikToker comment: “Việc bám rào gây ảnh hưởng đến mọi người là lỗi của mình, mình xin nhận lỗi và thành thật xin lỗi mọi người. Vì quá yêu thích BIGBANG, lúc đó các anh xuống tương tác, không khí vui quá nên mình đã chạy lên cùng mọi người mà không suy nghĩ kỹ. Mình thành thật xin lỗi các bạn bị ảnh hưởng lúc đó rất nhiều”.

Ly Phạm lên tiếng xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, Ly Phạm tiếp tục đăng tải lời xin lỗi trên story Instagram. Cô cho biết đã gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến việc tham gia concert, bao gồm video, hình ảnh và những nội dung chia sẻ về sự kiện, nhằm tránh khiến tranh cãi tiếp tục kéo dài.

Trong bài đăng, Ly Phạm bày tỏ sự tiếc nuối trước hành động của bản thân, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc và rút kinh nghiệm trong những lần sau.

Nguyên văn lời xin lỗi của Ly Phạm: “Chào mọi người, Trước hết, mình muốn gửi lời xin lỗi đến những bạn đã cảm thấy không thoải mái, thất vọng hoặc bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra liên quan đến việc mình tham gia concert BIGBANG vừa qua. Mình xin ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân cũng như sự việc đã xảy ra. Mình xin phép gỡ bỏ các bài đăng liên quan để tránh khiến sự việc tiếp tục gây tranh cãi và ảnh hưởng đến mọi người. Mình hiểu rằng việc lên tiếng xin lỗi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng mình thực sự mong có thể nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và rút kinh nghiệm để không lặp lại những điều tương tự trong tương lai. Một lần nữa, mình thành thật xin lỗi vì những điều chưa tốt đã xảy ra. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian góp ý và cho mình cơ hội nhìn nhận lại bản thân. Mình mong mọi người có thể hoan hỉ, đồng thời cũng mong sự việc không dẫn đến những công kích cá nhân hay ảnh hưởng đến những người không liên quan. Mình xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người. Trước tiên đến giờ, mình vẫn không phải người hay chia sẻ quá nhiều về bản thân trên mạng xã hội. Những gì mọi người thấy phần lớn chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ và tích cực. Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi giang hay nổi tiếng gì cả, đơn giản chỉ là một người thích điều gì thì sẽ hết mình với điều đó. Có lẽ vì quá yêu thích, quá vui trong khoảnh khắc ấy mà mình đã vô tình quên mất những giới hạn cần có. Mình vẫn sẽ là mình, nhưng sẽ học cách suy nghĩ thấu đáo hơn trong mỗi việc làm của mình. Cảm ơn những người đã từng và đang yêu quý mình, cũng như những người đã giúp mình có cơ hội nhìn nhận bản thân từ một góc độ khác”.

Ly Phạm đăng bài xin lỗi trên Instagram cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Ly Phạm, tên thật Phạm Thị Phương Ly, sinh năm 2001, quê Lai Châu, là TikToker sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi. Cô được biết đến qua các video về thời trang, làm đẹp, đặc biệt là phong cách Y2K, cùng những nội dung chia sẻ về cuộc sống thường ngày.

Tháng 3/2025, Ly Phạm kết hôn với Dương Hoàng Sơn, một phi công. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cuộc sống hôn nhân và hành trình chăm sóc con nhỏ trên mạng xã hội.