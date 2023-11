Đại diện BTC show Westlife lên tiếng về tranh cãi hạng vé mới: “Mở ra vì tình trạng lừa đảo vé trên MXH, đã thống nhất với band”

Hôm qua, BTC The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam đã công bố mở bán vé thêm khu vực CAT7 - khu vực đứng duy nhất cho 2 đêm diễn 21 và 22/11. Với mức giá chỉ 600 nghìn đồng, mức vé CAT7 được cho là cực kì “dễ thở” với các khán giả trẻ nhưng vẫn tận hưởng được trọn vẹn các tiêu chuẩn của một concert quốc tế. Vé CAT7 mở ra cũng phản ánh nhu cầu mua vé rất lớn của khán giả cho đêm nhạc lần này của Westlife.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về việc mở bán vé CAT7 cũng tạo nên không ít chỉ trích. Chúng tôi đã liên hệ với phía đơn vị tổ chức show - AMO - để khán giả có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về vấn đề này.

Sơ đồ vé đã được cập nhật với khu vực CAT7 được bổ sung.

Đại diện AMO khẳng định việc phát sinh thêm khu CAT7 không làm ảnh hưởng đến quyền lợi các khu vực khác: “Việc thêm vé CAT7 hoàn toàn không ảnh hưởng đến vé CAT1 và CAT2. Vì toàn bộ vé CAT1 và CAT2 khán giả đã mua đều có số ghế cụ thể rõ ràng. Những quy chuẩn của ghế ngồi khán giả đều đảm bảo đúng quy chuẩn concert phía Westlife yêu cầu. Khu vực CAT7 sẽ nằm ở sau khu CAT2 và là khu vực “standing” duy nhất, khán giả nào đến trước sẽ có vị trí tốt hơn - đúng như thông lệ các concert quốc tế. Tầm nhìn của khán giả trên khán đài hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi khu CAT7, chúng tôi đã tính toán kĩ. Khu vực vé đứng cũng chỉ giới hạn một số lượng cụ thể, được quây thành khu riêng chứ không phải muốn đứng ở đâu cũng được để đảm bảo khâu an ninh, trật tự và không ảnh hưởng gì đến các CAT khác.”

Về lí do có thêm ghế CAT7, đại diện AMO cho biết có nhiều lí do. Thứ nhất phía BTC cho biết họ nhận được nhiều yêu cầu của khán giả về việc được mua vé với mức giá phù hợp tuy nhiên toàn bộ các vé có chi phí thấp hơn CAT1 và CAT2 (tức các vị trí trên khán đài) đều đã được bán hết trong thời gian rất nhanh cho cả 2 đêm. Thứ hai, đại diện AMO thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lừa đảo vé concert của Westlife diễn ra trên MXH rất nhiều và chủ yếu các trường hợp bị lừa rơi vào các hạng vé có chi phí thấp. Chính vì thế việc mở thêm CAT7 đã được đặt ra, được phía BTC thống nhất với phía nhóm nhạc để đưa đến quyết định sau cùng. Đại diện AMO cũng nhấn mạnh: “Thay vì đánh đổi rủi ro để mua phải vé giả, khán giả hoàn toàn có thể mua vé chính thức từ BTC với giá vé hợp lí!”

Sân khấu của chương trình cũng sẽ có sự thay đổi, AMO cũng cho biết sẽ nhập rất nhiều thiết bị kĩ thuật từ nước ngoài để đầu tư cho show diễn. Phía quản lý của Westlife nhận định thị trường Việt Nam rất tiềm năng. Westlife hay quản lý của họ tại Anh cũng rất quan tâm đến thị trường tại Việt Nam. BTC đã đầu tư tu sửa rất nhiều cho SVĐ Thống Nhất, tu sửa lại khu vực hậu trường. "Đối với Westlife, họ liên tục cử các đoàn khảo sát sang kiểm tra tiến độ của sân. Chúng tôi cũng nỗ lực để khẳng định VIệt Nam luôn là một thị trường tiềm năng cho các nhóm nhạc quốc tế." - phía AMO cho biết.

Nhiều thông tin trái chiều cũng thắc mắc về việc vì sao đêm diễn bổ sung lại được tổ chức vào 1 ngày trước đêm diễn thông báo ban đầu. Đây là vấn đề khách quan và phụ thuộc vào lịch trình lưu diễn của Westlife. Không thể làm vào ngày 23 vì đó là ngày họ bắt buộc phải di chuyển đến Ấn Độ để kịp diễn 3 đêm kế tiếp 24-25-26/11.

Được xem Westlife biểu diễn tại Việt Nam là mơ ước của rất nhiều fan hâm mộ. Cùng với nỗ lực của BTC, sự góp sức của các nhà tài trợ đã thành công biến những ước mơ ấy thành hiện thực với 2 đêm diễn xứng tầm quốc tế. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Được biết, đây không phải lần đầu ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt NamVPBank mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao.

Từ nhiều năm trước, VPBank đã là cái tên gắn liền với những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế đưa các tên tuổi lừng lẫy như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016)... đến Việt Nam. Những sự kiện này đã mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng và khác biệt, để lại những dư âm và giá trị xúc cảm sâu sắc làm giàu cho đời sống tinh thần của người Việt.

Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank lần nữa ghi điểm mạnh mẽ với cộng đồng yêu âm nhạc. "Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế'' - Đại diện VPBank chia sẻ.