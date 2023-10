Westlife rất ưu ái khán giả Việt Nam: Hé lộ màn trình diễn đặc biệt, "thanh xuân" nhân đôi là đây!

Mới đây, AMO - đơn vị tổ chức 2 đêm nhạc của Westlife tại Việt Nam - đã hé lộ việc 4 "chàng trai miền Tây" sẽ thể hiện một liên khúc đặc biệt. Dịch ra tiếng Việt cũng như đối chiếu với set list trình diễn trước đó của Westlife trong hành trình The Wild Dreams Tour, có thể khẳng định 4 chàng trai sẽ trình diễn liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA gồm: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Quee, Waterloo, Thank You for the Music.

Đây là liên khúc mà Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour, chỉ diễn tại một số nơi tiêu biểu như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm. Điều này chứng tỏ Westlife và ekip đã có sự ưu ái nhất định cho khán giả Việt Nam!

Có thể thấy đây là một trong những điểm đặc biệt của 2 đêm diễn tại Việt Nam so với nhiều điểm dừng chân khác của Westlife những tháng gần đây. Cụ thể, trong chặng lưu diễn thời điểm cuối năm 2023, Westlife trình diễn hơn 20 ca khúc trong đêm diễn. Để có cái nhìn cụ thể hơn, chúng ta có thể đối chiếu với đêm diễn của Westlife vào đêm 9/9/2023 mới đây tại Thượng Hải (Trung Quốc).



Concert bắt đầu với ca khúc Starlight, một bài hát khá mới được ra mắt hồi năm 2021 của Westlife ngay sau đó chuyển sang When You’re Looking Like That. Toàn bộ setlist có gần như toàn bộ các hit kinh điển nhất của Westlife, được nhiều thế hệ khán giả nằm lòng: Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, What About Now, Mandy, What Makes A Man, Queen Of My Heart, Uptown Girl, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, World Of Our Own, Flying Without Wings.

2 ca khúc kết show chắc chắn sẽ tạo nên cảm xúc vô cùng dạt dào vì là 2 giai điệu quá đỗi thân quen: My Love và You Raise Me Up. Đây đều là các ca khúc mà thế hệ 8x - 9x đời đầu đều thuộc nằm lòng, thậm chí lớn lên cùng các giai điệu này. Một số hit có lẽ không xuất hiện ở đêm nhạc tại Việt Nam như Soledad, Unbreakable,...

Westlife và ABBA đều là những cái tên cực kì nổi tiếng, gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ 8x, 9x đời đầu - những khán giả lớn lên cùng làn sóng MTV Asia. Chính vì thế, việc Westlife trình diễn các liên khúc ABBA được nhiều khán giả ví như "gấp đôi thanh xuân" khi có thể nghe được âm nhạc của cả 2 nhóm nhạc huyền thoại.

Góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn cũng như thành công mang đến khán giả Việt Nam 2 đêm diễn liên tiếp giữa một lịch trình chặt chẽ của Westlife, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Việt Nam Thịnh Vượng là tên gọi và cũng là sứ mệnh của ngân hàng chúng tôi, hướng đến bốn giá trị tài chính, tinh thần, thể chất và cộng đồng. Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế''.