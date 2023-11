Hé lộ sân khấu Westlife tại Việt Nam với 1 chi tiết khác biệt hẳn với thế giới, nữ ca sĩ sẽ hát mở màn là ai?

Như vậy, chỉ còn hơn 1 tuần nữa, khán giả Việt Nam sẽ chính thức được tái ngộ Westlife sau 12 năm chờ đợi với 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour. Đêm diễn đầu tiên đã ''sold-out'' chỉ trong 4 tiếng đồng hồ. Dự kiến sẽ có hơn 30 nghìn khán giả đổ về SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11.

Mới đây, BTC cũng đã chia sẻ với truyền thông, xác nhận sân khấu của Westlife tại TP.HCM sẽ có dạng chữ T để 4 nghệ sĩ tài hoa người Ireland có thể kết nối đến gần khán giả của mình hơn. Đây có thể xem là một món quà đặc biệt vì thiết kế sân khấu này gần như là duy nhất cho chặng dừng lưu diễn ở Việt Nam. Cụ thể hình ảnh về sân khấu được cập nhật trong thời gian tới chắc chắn sẽ khiến khán giả phải bất ngờ!

Không khó để thấy khi xem các đoạn clip và hình ảnh ghi nhận tại The Wild Dreams Tour trên toàn cầu, sân khấu của Westlife chỉ giới hạn hình chữ nhật cùng một đoạn rất ngắn nhô ra ở giữa. Tuy nhiên khi đến Việt Nam, một sân khấu phụ hẳn hoi kết nối sân khấu chính với khu vực mặt sân sẽ mang khán giả đến gần hơn với Westlife, ghi lại những khoảnh khắc khó quên.

Sân khấu bình thường của The Wild Dreams Tour không có đường băng và sân khấu phụ.

Chưa dừng ở đó, BTC cũng tiết lộ nữ ca sĩ quốc tế ANDREAH cũng sẽ đảm nhiệm vai trò ca sĩ hát mở màn trước khi vào set diễn chính thức của Westlife. Đây là một thông lệ thường thấy ở nhiều tour diễn của nghệ sĩ lớn toàn cầu.

ANDREAH là một ca sĩ lai hai dòng máu Philippines và Ireland, sở hữu giọng hát nội lực đầy ấn tượng. Dù cô mới chỉ 22 tuổi nhưng cô đã được đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho nhiều nghệ sĩ đình đám như Sam Smith, The Script, Air Supply, 911, Lukas Graham,...

Giọng ca ANDREAH.

The Wild Dreams Tour - All The Hits ở Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt khi loạt hạng vé đã "sold out". Mới đây, Ticket Box - cổng bán vé chính thức của chương trình cũng đã thông báo bán hết vé CAT 3, 4, 5, 6 cho đêm diễn đầu tiên và kết thúc các chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, trước sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan Việt và phản hồi từ nhiều khán giả chưa mua được vé, BTC quyết định mở bán thêm một lượng ghế nhất định cho cả hai đêm 21, 22/11. Đây là cơ hội cuối cùng để sở hữu tấm vé xem concert của nhóm nhạc huyền thoại Westlife, nhanh tay đặt vé trên Ticket Box!

Góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn cũng như thành công mang đến khán giả Việt Nam 2 đêm diễn liên tiếp giữa một lịch trình chặt chẽ của Westlife, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Việt Nam Thịnh Vượng là tên gọi và cũng là sứ mệnh của ngân hàng chúng tôi, hướng đến bốn giá trị tài chính, tinh thần, thể chất và cộng đồng. Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế''.