BTC show Westlife tại Việt Nam bất ngờ mở bán thêm hạng vé mới: Đứng hoàn toàn, giá cực rẻ!

Như vậy chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa, các chàng trai Westlife sẽ trở lại Việt Nam sau 12 năm. Nếu như ở đêm diễn tối 22/11, toàn bộ các vé đều đã sold-out thì ở đêm diễn tối 21/11, các hạng vé CAT 3-4-5-6 cũng đã sold out. Nhận thấy nhu cầu mua vé của fan vẫn còn rất lớn nên BTC đã mở thêm hạng vé mới để fan có thêm cơ hội tham gia concert của Westlife, thông tin khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Cụ thể, với mong muốn mang tới một đêm diễn sôi động, nhiệt huyết, mở ra cơ hội cho hàng ngàn fan hâm mộ của Westlife được tận mắt chứng kiến phút giây thăng hoa cùng thần tượng trên Sân vận động Thống Nhất, BTC chính thức mở bán hạng vé CAT 7 - STANDING, hạng vé đứng duy nhất chỉ có tại concert Westlife trên SVĐ Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh vào ngày 21-22/11/2023.

Vị trí CAT 7- STANDING được xếp trên sân, ngay phía sau vị trí CAT 2 với mức giá 600.000đ/ vé. Với vị trí này, khán giả sẽ được hoà mình vào không khí náo nhiệt, tận hưởng màn trình diễn đỉnh cao cùng 4 anh chàng đến từ Ireland. Đặc biệt với chi phí "hạt dẻ", khán giả trẻ có thể mua dễ dàng để thưởng thức một concert chuẩn quốc tế. Các vé CAT 1 và CAT 2 cho đêm diễn tối 21/11 vẫn có thể mua trực tiếp trên Ticketbox.

Sân khấu của Westlife tại TP.HCM sẽ có dạng chữ T để 4 nghệ sĩ tài hoa người Ireland có thể kết nối đến gần khán giả của mình hơn. Đây có thể xem là một món quà đặc biệt vì thiết kế sân khấu này gần như là duy nhất cho chặng dừng lưu diễn ở Việt Nam. Chưa dừng ở đó, BTC cũng tiết lộ nữ ca sĩ quốc tế ANDREAH cũng sẽ đảm nhiệm vai trò ca sĩ hát mở màn trước khi vào set diễn chính thức của Westlife. Dù cô mới chỉ 22 tuổi nhưng cô đã được đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho nhiều nghệ sĩ đình đám như Sam Smith, The Script, Air Supply, 911, Lukas Graham,...

Sơ đồ bán vé mới cập nhật của The Wild Dreams Tour tại Viêt Nam

Được xem Westlife biểu diễn tại Việt Nam là mơ ước của rất nhiều fan hâm mộ. Cùng với nỗ lực của BTC, sự góp sức của các nhà tài trợ đã thành công biến những ước mơ ấy thành hiện thực với 2 đêm diễn xứng tầm quốc tế. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Được biết, đây không phải lần đầu ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt NamVPBank mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao.

Từ nhiều năm trước, VPBank đã là cái tên gắn liền với những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế đưa các tên tuổi lừng lẫy như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016)... đến Việt Nam. Những sự kiện này đã mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng và khác biệt, để lại những dư âm và giá trị xúc cảm sâu sắc làm giàu cho đời sống tinh thần của người Việt.

Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank lần nữa ghi điểm mạnh mẽ với cộng đồng yêu âm nhạc. "Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế'' - Đại diện VPBank chia sẻ.