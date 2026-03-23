Đặc sản "trăm năm" của làng ven Hà Nội, làm từ 2 thứ, được dùng trong tiệc tiếp ông Tập Cận Bình

Việt Nam có nhiều món đặc sản dân dã được tạo nên từ những nguyên liệu rất quen thuộc. Có những món ăn nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang trong mình câu chuyện văn hóa lâu đời và thậm chí từng xuất hiện trong những sự kiện ngoại giao quan trọng. Chè kho Đại Đồng, đặc sản của một làng nghề ven Hà Nội, là một ví dụ như vậy.

Món bánh ngọt truyền thống chỉ làm từ hai nguyên liệu quen thuộc đã từng được lựa chọn phục vụ trong tiệc trà tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, theo thông tin từ báo VnExpress.

Đặc sản lâu đời của làng nghề Đại Đồng

Chè kho là món đặc sản nổi tiếng của xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, vùng đất thuộc xứ Đoài giàu truyền thống văn hóa. Theo các tư liệu địa phương và thông tin được đăng tải trên Báo Lao động Thủ đô, nghề làm chè kho tại Đại Đồng đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, gắn với đời sống sinh hoạt của người dân trong làng.

Trước kia, chè kho thường xuất hiện trong những dịp quan trọng như lễ Tết, giỗ Thành hoàng làng, lễ mừng thọ hoặc những sự kiện lớn của gia đình. Món bánh vừa là thức quà ngọt sau bữa cỗ, vừa mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, no đủ.

Ngày nay, nghề làm chè kho vẫn được duy trì và phát triển tại địa phương. Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Thất và một số bài viết về làng nghề, xã Đại Đồng hiện có hơn 40 cơ sở sản xuất chè kho, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Một số sản phẩm chè kho của làng đã được đánh giá và công nhận trong chương trình OCOP của thành phố Hà Nội, góp phần đưa đặc sản này trở thành sản phẩm quà tặng đặc trưng của địa phương.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chè kho Đại Đồng chỉ được làm từ hai nguyên liệu chính là đậu xanh và đường. Tuy nhiên, để tạo ra mẻ chè kho đạt chuẩn lại đòi hỏi quy trình khá công phu.

Theo chia sẻ của các hộ làm nghề được Báo Lao động Thủ đô và một số trang thông tin về làng nghề ghi lại, đậu xanh phải được lựa chọn kỹ, thường là loại hạt mẩy, ruột vàng. Đậu được ngâm nhiều giờ cho nở, sau đó đãi sạch vỏ rồi đem đồ chín.

Khi đậu đã chín, người làm sẽ nghiền nhuyễn và bắt đầu công đoạn quan trọng nhất là sên đậu với đường trên lửa nhỏ. Trong quá trình sên, người làm phải quấy liên tục để hỗn hợp không bị cháy và đạt độ mịn, dẻo đặc trưng. Khi hỗn hợp đạt độ đặc phù hợp, chè kho được đổ vào khuôn để tạo hình.

Thành phẩm thường có màu vàng óng, bề mặt mịn và được tạo khuôn hình hoa sen, hoa mai hoặc hoa đào, mang nét tinh tế của ẩm thực truyền thống Bắc Bộ. Theo nhiều cơ sở sản xuất, bí quyết làm nên chè kho ngon nằm ở tỷ lệ đậu và đường cũng như kinh nghiệm canh lửa trong quá trình sên.

Thực khách nói gì sau khi ăn chè kho Đại Đồng

Không chỉ được nhắc đến như một đặc sản làng nghề, chè kho Đại Đồng còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thực khách. Trên một số blog ẩm thực và diễn đàn du lịch, nhiều người từng thưởng thức món bánh này nhận xét chè kho có vị ngọt thanh, dẻo mịn và thơm mùi đậu xanh.

Một số du khách cho biết chè kho có nét tương đồng với bánh đậu xanh, nhưng mềm và dẻo hơn, không bị khô. Vì vậy, món bánh này thường được dùng như một món tráng miệng nhẹ sau bữa ăn.

Nhiều người cũng chia sẻ rằng ăn chè kho cùng trà nóng là cách thưởng thức trọn vẹn nhất, bởi vị chát nhẹ của trà giúp cân bằng độ ngọt của bánh. Chính sự mộc mạc trong nguyên liệu và hương vị khiến chè kho trở thành món quà quê được nhiều du khách tìm mua khi ghé thăm khu vực Thạch Thất.

Ngày nay, nhiều cơ sở sản xuất tại Đại Đồng đã đầu tư thêm máy móc, cải tiến bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một món bánh dân dã của làng quê xứ Đoài, chè kho Đại Đồng đang dần trở thành một trong những đặc sản tiêu biểu của Hà Nội, góp phần gìn giữ và quảng bá giá trị của các làng nghề truyền thống.